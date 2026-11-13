Cade Cowell, entre NY Red Bulls y Chivas: las opciones para definir su futuro

El delantero mexicoamericano terminó su temporada en la MLS y ahora deberá resolver su situación contractual entre Nueva York y Guadalajara de cara a 2027

Cowell termina su prestamo con Red Bulls / ELSA / Getty Images via AFP

El futuro de Cade Cowell comienza a entrar en una etapa decisiva. Tras finalizar su participación con el New York Red Bulls, el delantero mexicoamericano tiene tres escenarios sobre la mesa: continuar en la MLS mediante una compra definitiva, negociar un nuevo préstamo o regresar a Chivas, club que todavía conserva sus derechos federativos.

Cowell llegó al conjunto neoyorquino a préstamo por un año, en una operación que incluyó una opción de compra. Aunque su rendimiento y adaptación al fútbol estadounidense abren la posibilidad de prolongar su estancia, hasta ahora no existe un acuerdo definitivo entre las instituciones. Por ahora, Guadalajara es quien tiene el control sobre su futuro.

NY Red Bulls tiene la primera opción para quedarse con Cowell

Una de las alternativas es que el New York Red Bulls ejecute la opción de compra incluida en el contrato de cesión. La directiva del equipo de la MLS podría acercarse a Chivas durante las próximas semanas para negociar la adquisición definitiva del atacante.

El escenario también tendría un componente económico favorable para el Guadalajara, ya que la directiva rojiblanca estaría dispuesta a escuchar propuestas por una cantidad inferior a los aproximadamente cuatro millones de dólares que pagó al San Jose Earthquakes en 2024.

La segunda posibilidad es que ambos equipos negocien un nuevo préstamo para 2027. Esta alternativa permitiría a Cowell permanecer en Nueva York sin que el Red Bulls tenga que concretar inmediatamente una compra definitiva. No obstante, sería necesario establecer nuevas condiciones contractuales, pues la cesión actual no contempla una extensión automática.

La continuidad en la MLS también parece ser una opción que cuenta con el interés del propio futbolista. Cowell ha expresado su satisfacción por la experiencia que vivió en Nueva York, donde encontró mayor regularidad y un papel relevante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

¿Cuándo debe regresar Cade Cowell a Chivas?

El tercer escenario contempla su regreso a Chivas de Guadalajara. El préstamo con New York Red Bulls tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que, si no se concreta una transferencia definitiva ni se acuerda una nueva cesión, el delantero deberá reportar con el Rebaño Sagrado en enero de 2027.

Ese regreso contractual no garantiza que Cowell permanezca en el plantel. El entrenador Gabriel Milito tendría que evaluar si el mexicoamericano encaja en sus planes para el siguiente torneo, especialmente porque durante la etapa del argentino al frente del Guadalajara, el atacante tuvo pocas oportunidades de participación.

El propio jugador reconoció que desconoce dónde continuará su carrera. En declaraciones posteriores al cierre de la temporada, explicó que las conversaciones entre su representante y los clubes comenzarían una vez concluida la actividad del equipo. También destacó la confianza que recibió en Nueva York: “Me encantó la forma en que jugamos aquí y, en lo personal, sentí que tuve un rol importante para el club en el aspecto ofensivo”, expresó.

Los números de Cowell entre Chivas y New York Red Bulls

El paso del atacante por ambos equipos deja registros distintos. Con la camiseta de Chivas disputó 69 partidos, marcó 12 goles y repartió cinco asistencias. En su experiencia con New York Red Bulls acumuló 34 encuentros, cuatro anotaciones y ocho asistencias, con una participación más constante en el esquema ofensivo del conjunto estadounidense.

Así, las próximas semanas serán determinantes para conocer el destino de Cade Cowell. Red Bulls tiene la posibilidad de comprar su ficha; una nueva cesión podría mantenerlo en la MLS y Chivas conserva la alternativa de recuperarlo para 2027. Ninguna operación está cerrada y el desenlace dependerá de las negociaciones entre las directivas y de los planes deportivos que tengan para el delantero mexicoamericano.

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