Estados Unidos ya tiene reemplazo en el Mundial sub 17

La FIFA confirmó el cambio para Catar 2026: la selección caribeña debutará en en el torneo de la categoría

Estados Unidos no jugará el sub 17 y ya tiene reemplazo | Claro Sports

La selección de Estados Unidos ya tiene a su reemplazo para disputar el Mundial sub 17 en Catar 2026, luego de que la FIFA oficializó la incorporación del combinado de República Dominicana en el torneo.

Esta decisión llegó apenas una semana antes del inicio de la competencia, después de que la federación estadounidense anunciara su retiro por preocupaciones de seguridad en Oriente Medio.

Para el fútbol dominicano, la noticia representa una oportunidad histórica: será la primera participación de su selección masculina sub 17 en una Copa del Mundo de la categoría.

El equipo de Estados Unidos ha dado de qué hablar en los últimos días luego de la salida de Mauricio Pochettino de la dirección técnica. El entrenador argentino asumirá el cargo de entrenador del Manchester United de la Premier League, lo que para él representa una oportunidad que no podría rechazar, por tratarse de un sueño cumplido según lo dicho por el propio Pochettino durante un encuentro con la prensa.

El organismo rector del fútbol mundial tomó la decisión después de consultar con la Concacaf y aplicar el reglamento del certamen. La plaza no quedó vacante: ahora tendrá representación caribeña en un torneo que reunirá a 48 selecciones entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

El mérito deportivo puso a República Dominicana en Catar

La designación no fue una elección al azar. República Dominicana había demostrado argumentos en las eliminatorias de Concacaf disputadas en febrero de 2026, donde compartió el Grupo E precisamente con Estados Unidos.

Ambas selecciones terminaron invictas y sumaron siete puntos. En el enfrentamiento directo igualaron 1-1, pero el conjunto estadounidense consiguió el boleto por una diferencia de goles superior: +18 frente a +15 de los dominicanos.

El equipo caribeño cerró aquella fase con 16 tantos a favor y apenas uno en contra. Su rendimiento lo colocó entre los segundos lugares más destacados de la eliminatoria y respaldó su designación cuando se abrió la vacante.

La FIFA confirmó el reemplazo tras consultar con la confederación regional y utilizar la facultad contemplada en el artículo 6, apartado 8, del reglamento. Así, República Dominicana recibió una oportunidad que meses atrás se le había escapado por un margen estadístico.

¿Por qué Estados Unidos abandonó el Mundial sub 17?

La salida estadounidense se produjo el 11 de noviembre, cuando U.S. Soccer comunicó a la FIFA que retiraba a su selección de la competencia. La federación argumentó preocupaciones relacionadas con la seguridad regional y tomó como referencia una alerta de viaje de Nivel 3 emitida por el Departamento de Estado, que recomienda reconsiderar los desplazamientos a Catar.

La decisión sorprendió por el momento en que se produjo. Estados Unidos ya había anunciado su convocatoria de 21 futbolistas el 6 de noviembre, por lo que los jugadores tuvieron que regresar a sus respectivos clubes apenas cinco días después.

La FIFA, por su parte, sostuvo que sus evaluaciones de seguridad para el torneo no habían cambiado y que no existían nuevos acontecimientos que modificaran las condiciones alrededor de la competencia. También recordó que Catar había organizado recientemente distintos eventos deportivos internacionales.

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