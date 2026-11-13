Salomón Rondón: líder de goleo en México, pero fuera de Venezuela

Con 16 tantos en el Apertura 2026 y contrato renovado con Pachuca hasta 2028, el delantero venezolano vive un gran momento en la Liga MX

Salomón Rondón lidera el goleo en México | Claro Sports

Salomón Rondón atraviesa uno de los mejores momentos goleadores de su carrera en México, pero su presente con Pachuca en el que está peleando por el título de goleo en el Apertura 2026 no ha sido suficiente para recuperar un lugar en la selección de Venezuela.

A los 37 años, el delantero encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX con 16 anotaciones en 16 jornadas, mientras Oswaldo Vizcarrondo volvió a dejarlo fuera de la convocatoria para los amistosos ante País Vasco y Rusia.

La decisión representa su tercera ausencia consecutiva y abre una pregunta inevitable: ¿la Vinotinto considera que el ciclo del máximo goleador de su historia ha llegado a su final?

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La situación resulta llamativa por el contraste entre sus actuaciones con los Tuzos y el nuevo rumbo que busca la selección. Rondón no solamente conserva su capacidad para marcar diferencias en el área; también acaba de renovar su contrato con Pachuca hasta diciembre de 2028. En Hidalgo todavía cuentan con él. En Venezuela, por ahora, el panorama es distinto.

Los goles de Rondón hablan por él en la Liga MX

Los números del venezolano explican por qué su ausencia ha generado debate. Después de 16 jornadas, Rondón suma 16 goles y aventaja por cinco anotaciones a Henry Martín, su perseguidor más cercano. Además, registra dos asistencias y participa directamente en 18 de los 29 tantos que ha marcado Pachuca en el torneo.

Su producción tiene una dimensión histórica. Desde el Apertura 2009, cuando Emanuel Villa consiguió 17 goles con Cruz Azul, ningún futbolista había alcanzado una cifra similar en la fase regular de un torneo corto. Rondón todavía tiene pendiente el partido ante Toluca, por lo que conserva la posibilidad de acercarse a esa marca.

El delantero también ha demostrado continuidad: fue titular en sus 16 encuentros y acumula 1,347 minutos. Su función es clara: permanecer cerca del área, aprovechar los espacios y convertir las oportunidades. No es un atacante que participe constantemente en la construcción del juego, pero su eficacia frente al arco compensa buena parte de esa menor intervención.

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Pachuca reconoció su importancia con una renovación hasta diciembre de 2028. El club asegura así la continuidad de un futbolista que sigue siendo su principal referencia ofensiva.

Vizcarrondo apuesta por una nueva generación

La explicación del cuerpo técnico venezolano apunta al futuro. Después de quedarse fuera del Mundial de 2026, la Federación Venezolana de Fútbol puso en marcha el proyecto Camino Vinotinto 2026-2034, con la Copa América de 2028 y la clasificación mundialista de 2030 entre sus objetivos.

Desde esa perspectiva, la edad de Rondón pesa. El delantero tendrá 39 años durante la Copa América de 2028 y llegaría a los 40 para el Mundial de 2030. Vizcarrondo ha explicado que busca dar minutos a futbolistas que puedan formar parte del siguiente ciclo.

Kevin Kelsy, de 22 años, representa esa apuesta. También fueron convocados Jesús Ramírez y Luifer Hernández, mientras otros jugadores ofensivos recibieron oportunidades. Sin embargo, la renovación no elimina las dudas: Venezuela marcó apenas cuatro goles en cinco amistosos disputados entre junio y octubre sin Rondón.

El conflicto interno y una despedida que nadie ha confirmado

Después de un episodio público con Jefferson Savarino durante la fecha FIFA de marzo, Rondón dejó de aparecer en las convocatorias de Vizcarrondo. El delantero criticó en redes sociales la decisión de Savarino de abandonar la concentración, y el intercambio de mensajes elevó la tensión.

En noviembre ocurrió un nuevo contraste: Savarino regresó a la lista, pero Rondón volvió a quedarse fuera. El propio atacante de Pachuca reveló que se enteró de su exclusión mediante una nota de voz. También expresó su desconcierto por no ser convocado mientras lidera la tabla de goleo mexicana.

Pese a la distancia, Rondón no anunció su retiro internacional. Con 50 goles, sigue siendo el máximo artillero histórico de Venezuela y mantiene abierta su disposición a representar al país.

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