Videojuegos deportivos en oferta: EA FC, Madden y NBA 2K en Black Friday

Aficionados al fútbol, la NFL y el baloncesto ya pueden encontrar descuentos en franquicias populares, pero es conveniente comparar precios

Videojuegos deportivos de otros años suelen bajar de precio. Foto: Shutterstock

Cuando llega la víspera del Black Friday, los amantes de videojuegos deportivos se frotan las manos con los descuentos que podrían encontrar en tiendas físicas y online. Títulos de EA Sports, como FC, Madden y NBA 2K suelen ser los más buscados y no necesariamente la edición más reciente.

Y aunque la jornada oficial de ofertas se celebra el 27 de noviembre, algunas cadenas estadounidenses ya comenzaron a adelantar sus promociones. Walmart, Best Buy, Target y GameStop figuran entre las tiendas que puedes revisar y comparar precios.

No es necesario que esperes hasta el Black Friday para comprar, sino que puedes aprovechar los ‘descuentos anticipados’. Sin embargo, los videojuegos deportivos tienen una particuralidad y es que se renuevan todos los años. En este sentido, suelen bajar de precio las ediciones anteriores, no los lanzados en 2026.

Ofertas en videojuegos deportivos por Black Friday

1. EA Sports FC

El FC 27 fue lanzado al mercado en septiembre de este año y es poco probable encontrarlo con descuentos por Black Friday. Pero sus predecesores más recientes, como el FC 26 o 25, seguramente están a la venta por un precio más conveniente.

Por ejemplo, el FC 27 aparece con precio de $69.99 dólares en Best Buy para Xbox Series X y en Walmart para PS5, por lo que no representa todavía un descuento significativo frente a su precio habitual.

En cambio, Best Buy ofrece el FC 26 por $29.99 dólares para PS5, mientras que Target también muestra ese precio para la misma consola.

Aunque las plantillas de los equipos no tienen las últimas actualizaciones, la diferencia en precio puede valer la pena para muchos. Además, desde las opciones puedes hacer ediciones y transferencias, una dinámica que históricamente han aplicado los gamers.

2. Madden NFL

Ocurre lo mismo que con el fútbol. En Walmart, la versión para PlayStation 5 de Madden NFL 27 (la más reciente) aparece por $63.14 dólares, mientras que Best Buy la mantiene en $69.99 dólares.

Sin embargo, la situación cambia con Madden NFL 26, que puede encontrarse a precios mucho más bajos:

GameStop: $29.99 para PS5

$29.99 para PS5 Best Buy: $29.99 para PS5

$29.99 para PS5 Target: $31.99 para PS5

3. NBA 2K

La saga de baloncesto también tiene protagonismo en las ofertas anticipadas. NBA 2K27, la edición lanzada este año, es curiosamente una de las alternativas con rebajas interesantes.

Walmart tiene publicado el juego para PS5 por $39.99 dólares, frente a un precio de referencia de $69, lo que representa un ahorro de aproximadamente $29 dólares. La tienda también muestra promociones para Xbox Series X.

Best Buy, por su parte, ofrece NBA 2K27 por $49.99 dólares para PS5 y Xbox Series X, con un descuento de $20 respecto a su precio de referencia de $69.99 dólares.

Sin embargo, considera que GameStop muestra NBA 2K26 para PS5 por aproximadamente $14.99 dólares, una alternativa económica para disfrutar de sus modalidades MyCAREER, MyTEAM y MyNBA.

4. MLB The Show

La versión de 2026 fue lanzada el pasado 17 de marzo, por lo que ya han pasado varios meses. Está disponible para PS5, Xbox Series XS y Nintendo Switch. En aquel entonces, su precio de edición estándar fue de $69.99 dólares, pero ahora puede conseguirse más barato.

Según publica Best Buy, el videojuego está en 29.99 dólares, es decir, hasta $40 dólares menos. Si lo consigues en ese precio para Black Friday, merece toda la pena. Incluso, por $39.99 dólares también sería una compra satisfactoria. También puedes aprovechar los puntos y cashback de ciertas tarjetas de crédito, una opción que evita endeudarte.

Antes de comprar cualquier videojuego deportivo, debes comprobar que sea compatible con la consola, revisar si es una copia física o digital y verificar quién realiza la venta. En algunas plataformas pueden aparecer vendedores externos, por lo que es importante comprobar las condiciones de envío y devolución.

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