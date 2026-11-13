Jerseys de la NFL en oferta: dónde comprarlos en Black Friday en EE.UU.

Renueva tu jersey de la NFL este Black Friday con ofertas en tiendas oficiales y revisa cuánto puedes ahorrar en tu compra

Black Friday trae ofertas en jerseys NFL | MICHAEL HICKEY / GETTY IMAGES VIA AFP

El Black Friday ofrece una oportunidad para comprar el jersey de tu equipo favorito de la NFL por menos de su precio habitual. Las tiendas ya muestran promociones anticipadas, aunque el ahorro depende del modelo, la talla y las condiciones de cada oferta. Antes de pagar, conviene revisar un detalle que pesa tanto como el descuento, quién vende la prenda.

La mejor opción es acudir a las tiendas oficiales de los equipos o a comercios de mercancía autorizada como NFL Shop, la tienda oficial de la liga. Este canal reúne productos con licencia de las 32 franquicias, desde jerseys hasta sudaderas y gorras. Comprar en el sitio auténtico permite conocer el origen de la mercancía y reduce el riesgo de recibir una falsificación.

Para calcular tu presupuesto, las promociones durante esta fecha ofrecen descuentos en torno a 25% y 30% en artículos elegibles. Eso representa un ahorro aproximado de entre 37.50 y 45 dólares sobre un jersey de 150 dólares. No significa que todos los modelos tendrán esa rebaja durante Black Friday, por lo que el precio final del carrito debe guiar la compra.

¿Dónde comprar jerseys originales de la NFL durante Black Friday?

Empieza por la tienda oficial de tu equipo. Para localizarla, entra al portal de la franquicia y busca su sección de compras. Esa ruta evita que dependas de un anuncio en redes sociales o de una página que utiliza el nombre del club sin demostrar su relación con él.

NFL Shop también permite consultar en un mismo lugar las opciones de todos los equipos. Su catálogo incluye jerseys Nike Game, Limited y Elite, además de prendas para hombres, mujeres y niños. Fanatics constituye otra opción para adquirir jerseys con licencia oficial de la NFL.

Antes de comparar precios, identifica el modelo exacto. Dos jerseys del mismo jugador pueden pertenecer a líneas distintas, tener acabados diferentes y por tanto precios diferentes. Por ejemplo, NFL Shop describe los Nike Game con números estampados, mientras que los Limited incorporan características de confección de una categoría superior. Comparar prendas equivalentes ayuda a distinguir una rebaja real de una diferencia de producto.

¿Cuánto puedes ahorrar en un jersey de la NFL en Black Friday?

Las ofertas anticipadas de NFL Shop muestran descuentos del 25%, mientras otras promociones del comercio anuncian hasta 40% bajo determinadas condiciones de compra. Son referencias útiles para preparar el presupuesto, no una garantía sobre el descuento que recibirá cada jersey el día de Black Friday.

Con esos porcentajes, una prenda de $150 dólares quedaría aproximadamente en los siguientes precios, antes de impuestos y envío.

Con 25% de descuento, pagarías $112.50 dólares y ahorrarías $37.50 dólares.

Con 30% de descuento, pagarías $105 dólares y ahorrarías $45 dólares.

Un aspecto importante es revisar si necesitas introducir un cupón, alcanzar un importe mínimo o elegir artículos participantes. No des por hecho que el descuento del anuncio cubre todo el catálogo ni que una segunda promoción se acumula con la primera. El ahorro que cuenta es el que aparece antes de autorizar el pago.

¿Cómo evitar estafas al comprar un jersey de la NFL?

Comprar en una tienda oficial auténtica ofrece tranquilidad sobre la procedencia del jersey. NFL Shop identifica su mercancía como productos con licencia de la liga. Ese respaldo importa más que una fotografía con el escudo de la NFL o una etiqueta que promete autenticidad.

Antes de pagar, verifica el nombre del comercio y la dirección del sitio. Desconfía de páginas que imitan una tienda conocida y de ofertas que no explican quién vende el producto. Utiliza una tarjeta de crédito con protección contra fraude y conserva el comprobante de compra. Estas precauciones reducen el riesgo, aunque ninguna compra por internet elimina por completo la posibilidad de un problema.

También revisa las devoluciones. NFL Shop exige que los artículos cumplan sus condiciones, entre ellas que no presenten uso y conserven las etiquetas originales. Conocer esas reglas antes de elegir la talla evita sorpresas después de recibir el pedido.

¿Qué hoodies y otras prendas de la NFL tienen descuentos en Black Friday?

Las promociones no terminan en los jerseys. Las secciones de ofertas de la NFL Shop también incluyen hoodies, camisetas y otras prendas de los equipos. El porcentaje cambia según el producto, así que conviene revisar cada ficha en lugar de aplicar el descuento del anuncio a toda la compra.

Si tienes en mente comprar un jersey, una sudadera u otra prenda de tu equipo favorito de la NFL, este Black Friday puede ser un buen momento para ahorrar algo de dinero. Aprovecha los descuentos para conseguir esa pieza que ya tenías en la mira y revisa el precio final antes de pagar para mantener la compra dentro de tu presupuesto.

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