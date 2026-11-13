¿Pochettino es la solución? Los problemas que deberá resolver en Manchester United

La crisis deportiva, las dudas defensivas y la falta de identidad ponen a prueba el proyecto del argentino, que también necesitará respaldo de la directiva

Pochettino tiene un gran desafío por delante / Kevin C. Cox / Getty Images via AFP

La llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United representa una nueva oportunidad para recuperar a uno de los clubes más importantes del fútbol inglés. Sin embargo, el entrenador argentino no aterrizaría en Old Trafford para resolver un problema exclusivamente deportivo, ya que heredaría una crisis que lleva varias temporadas acumulándose y que involucra al vestuario, la planificación de fichajes y la propia estructura institucional.

El panorama es complicado. En el actual torneo, Manchester United ocupa el antepenúltimo puesto de la Premier League, con apenas una victoria en sus primeras diez jornadas. El argentino tendría por delante una reconstrucción que exige resultados inmediatos, pero también decisiones de largo alcance.

Los problemas deportivos que deberá resolver Pochettino

La primera urgencia será reconstruir la defensa. El equipo ha mostrado una preocupante fragilidad, tanto por los errores individuales como por la falta de coordinación entre sus líneas. El mediocampo no consigue proteger adecuadamente a los centrales y los rivales encuentran demasiadas facilidades para generar peligro. Esta situación también ha afectado la confianza del guardameta Senne Lammens. Pochettino deberá establecer responsabilidades, mejorar la cobertura defensiva y conseguir que la presión comience desde los delanteros.

Otro desafío será devolverle la identidad futbolística al Manchester United. El técnico argentino suele apostar por equipos intensos, capaces de presionar alto, recuperar la pelota con rapidez y mantener un compromiso colectivo durante los partidos. Su experiencia en Tottenham demuestra que puede desarrollar ese modelo, pero necesitará futbolistas dispuestos a ejecutarlo. El United tiene talento individual, aunque todavía no consigue transformarlo en un funcionamiento reconocible y constante.

Bruno Fernandes también será una pieza clave en la reconstrucción. El mediocampista portugués necesita recuperar protagonismo y encontrar un entorno que potencie sus condiciones creativas sin comprometer el equilibrio del equipo. En la temporada 2025/26 registró ocho goles y 20 asistencias en 37 partidos de Premier League. Pochettino tendrá que encontrar la manera de aprovechar su capacidad ofensiva y, al mismo tiempo, evitar que el mediocampo quede desprotegido cuando el equipo pierda la posesión.

La recuperación del vestuario será otra tarea importante. Los malos resultados, la inestabilidad en el banquillo y los constantes cambios de dirección han deteriorado la confianza alrededor del proyecto deportivo. Pochettino necesitará recuperar la autoridad, establecer jerarquías y conseguir que los futbolistas entiendan sus responsabilidades. No se trata solamente de elegir titulares, sino de construir un grupo que responda a una misma idea incluso cuando los resultados no acompañen.

Fichajes y respaldo institucional: los otros desafíos

En ataque también existen interrogantes. La lesión de Benjamin Sesko ha dejado al equipo con menos alternativas para ocupar la posición de centrodelantero, mientras Joshua Zirkzee no ha conseguido consolidarse como una solución de confianza. Pochettino deberá encontrar respuestas con los recursos disponibles y evaluar qué incorporaciones necesita el equipo. El próximo mercado de fichajes será determinante, aunque gastar más dinero sin una estrategia deportiva definida podría repetir errores anteriores.

Sin embargo, no todos los problemas del Manchester United pueden solucionarse desde el banquillo. La crisis también alcanza a la institución. Existen tensiones laborales después de más de 400 despidos desde la llegada de INEOS, además del deterioro de Old Trafford. Son cuestiones que van más allá de los planteamientos tácticos y que requieren decisiones de la propiedad y de los responsables de la gestión del club.

¿Tiene Pochettino experiencia para sacar adelante al Manchester United?

La trayectoria de Pochettino ofrece argumentos para afrontar el desafío. Fue subcampeón de la Premier League y de la Champions League con Tottenham, además de conquistar títulos con el Paris Saint-Germain. Su capacidad para desarrollar proyectos competitivos y potenciar futbolistas está respaldada por su recorrido en Europa. No obstante, esto no garantiza que pueda repetir esos resultados en un Manchester United que necesita mucho más que un cambio de entrenador.

La historia reciente del club demuestra la dimensión del desafío. Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, el Manchester United ha tenido 11 técnicos distintos, incluidos los interinos. Con la llegada de Pochettino, la cuenta alcanzaría los 12 entrenadores. La sucesión de proyectos sin continuidad refleja una dificultad estructural que no desaparece simplemente con contratar a otro técnico.

Entonces, ¿es Mauricio Pochettino la solución para el Manchester United? Puede ser si consigue recuperar la intensidad, ordenar la defensa y construir una identidad colectiva. Pero el verdadero éxito dependerá de que la directiva respalde sus decisiones, establezca una estrategia de fichajes coherente y deje de cambiar de rumbo ante cada crisis. El United necesita un buen entrenador, pero también un proyecto que sobreviva a los entrenadores.

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