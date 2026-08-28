Controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente en Nueva York entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos

Tras meses de investigación, la FAA apunta a que dos controladores aéreos dejaron su puesto antes de tiempo, lo que posteriormente habría provocado el mortal accidente

Los dos pilotos del avión murieron en el accidente. Foto: Spencer Platt / AFP

La noche del pasado 22 de marzo, un avión de Air Canada Express colisionó contra un camión de bomberos que se cruzó en su trayectoria, cuando la aeronave aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia, de Nueva York.

Los dos pilotos murieron a causa del impacto cuando el avión se movilizaba a unos 39 km/h. Han pasado cinco meses del siniestro y ahora las autoridades apuntan a que dos controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) está tomando medidas para despedir a ambos trabajadores, ya que presuntamente se fueron antes de tiempo. Sin embargo, la agencia Reuters acotó que la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo está dialogando con la FAA sobre estas acusaciones.

Un informe preliminar de abril ya había señalado que el terrible accidente del avion de Air Canada tuvo que ver con fallas de comunicación y falta de equipos adecuados. Sin embargo, la investigación continuaba activa.

Tras el siniestro, autoridades aeroportuarias activaron protocolos de emergencia, mientras equipos de rescate acudieron a la pista para atender a los pasajeros y al personal involucrado. En la aeronave viajaban 76 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación.

La situación generó retrasos, cancelaciones y afectaciones en la movilidad de pasajeros, además de presencia de equipos de emergencia en los alrededores. Además, fue el primer accidente mortal en LaGuardia desde 1992.

Un controlador aéreo intentó evitar el accidente de Air Canada

Segundos antes de que se produjera el accidente, un controlador aéreo se dio cuenta del error, por lo que ordenó al conductor del camión de bomberos que se detuviera. Sin embargo, este no supo para quién estaba destinada la transmisión.

A través de un video, difundido por el canal de televisión catarí Al Jazeera, se escucha el momento exacto en que el controlador le indica a los bomberos “stop, stop stop”, pero era demasiado tarde para evitar la tragedia.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, declaró el jueves a Reuters que la mayoría de controladores aéreos cumplen y hacen un buen trabajo. No obstante, reconocen que “un pequeño porcentaje de individuos” no actúa de la misma manera.

“No toleraremos el fraude y estamos tomando las medidas necesarias para exigir responsabilidades y evitar que las prácticas ilegales perjudiquen a los viajeros”, dijo.

La agencia de noticias señaló también que, según describieron otros controladores aéreos, la carga de trabajo que hubo esa noche “fue intensa”. En este sentido, la FAA está tomando medidas enérgicas para impedir las “salidas anticipadas”, es decir, que abandonen su puesto de trabajo antes de que finalice el turno programado.

A finales de enero, un avión de pasajeros chocó con un helicóptero durante su aterrizaje en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington.

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