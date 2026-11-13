Abu Dhabi sentencia a ocho involucrados en el altercado entre Nurmagomedov y Dvalishvili

Merab Dvalishvili y Saba Lazishvili recuperan la libertad, pero la pelea en Abu Dhabi deja ocho condenas de prisión y multas

Dvalishvili y Lazishvili fueron liberados | DAVID BECKER / GETTY IMAGES VIA AFP

La trifulca viral entre Usman Nurmagomedov, Merab Dvalishvili y miembros de sus equipos en un hotel de Abu Dhabi ya tiene una resolución judicial. Este viernes 13 de noviembre, la justicia del emirato anunció condenas contra diez personas. Ocho recibieron penas de seis meses de prisión, mientras que otras dos obtuvieron sanciones económicas sin cárcel.

Las autoridades liberaron a Dvalishvili y a su compañero Saba Lazishvili, con multas de $50,000 dírhams para cada uno, unos $13,600 dólares. Distintos reportes identificaron a Usman Nurmagomedov entre los condenados a prisión, aunque el comunicado judicial no publicó los nombres de los acusados. Esa diferencia resulta importante para entender qué confirmaron las autoridades y qué información aportaron los medios.

Just want to let everyone know I have been released and I am good,healthy and ready to go . I want to thank everyone in Abu Dhabi for your help in resolving this matter. I love visiting Abu Dhabi and am happy to be welcomed. I do hope that they release everyone – i would not… — Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) November 13, 2026

La pelea también alteró la cartelera de Real American Freestyle. Saba Lazishvili reemplazará a Umar Nurmagomedov frente a Urijah Faber en RAF Abu Dhabi, el sábado 14 de noviembre. Dvalishvili, por su parte, mantiene su combate de lucha contra Marlon Moraes, tras varios días de dudas por su detención.

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Merab Dvalishvili y Saba Lazishvili quedan libres

Merab Dvalishvili y Saba Lazishvili recuperaron la libertad después del incidente del miércoles en el hotel que alojaba a participantes del evento. El tribunal impuso a cada uno una multa de $13.600 dólares, por alterar la seguridad pública y agredir a otras personas, según los reportes sobre la sentencia. Su liberación, por tanto, no significa que la justicia los absolviera.

Chad Bronstein, director ejecutivo y cofundador de RAF, confirmó el regreso de Dvalishvili con una declaración pública. “Me complace compartir que Merab Dvalishvili está de vuelta con nosotros en Abu Dhabi”, expresó. También agradeció a las autoridades locales su profesionalismo y apoyo durante el proceso.

De acuerdo con NDTV, RAF aceptó cubrir la multa de Dvalishvili. La información disponible no establece que la organización asumiera también la sanción económica de Lazishvili. Ambos quedaron disponibles para participar en la función del sábado, aunque ahora con un cambio importante en el programa original.

¿Quiénes recibieron seis meses de prisión por la trifulca viral?

Usman Nurmagomedov y cinco integrantes de su equipo recibieron condenas de seis meses de prisión, según los medios que informaron sobre el fallo. El tribunal también impuso a cada uno una multa de $81,700 dólares y ordenó su deportación después de cumplir la pena de cárcel por alterar la seguridad pública, provocar pánico y poner vidas en peligro.

Los otros dos condenados a prisión grabaron la pelea y difundieron las imágenes en internet. Según el desglose que publicó The National y que recogieron otros medios, ambos recibieron seis meses de cárcel, multas de 300.000 dírhams cada uno y deportación posterior por vulnerar la privacidad mediante herramientas tecnológicas. El tribunal también ordenó confiscar sus teléfonos y eliminar los videos.

¿Cómo comenzó la pelea entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili?

El enfrentamiento ocurrió el miércoles 11 de noviembre en un hotel de Abu Dhabi, antes de la función de RAF. Los videos que circularon en redes muestran a Usman Nurmagomedov cerca de Dvalishvili y a continuación una bofetada del peleador de PFL al excampeón de UFC. Ese golpe dio paso a una pelea más amplia entre personas de ambos grupos.

Dvalishvili apareció después en otro video con sangre en el rostro y afirmó que Nurmagomedov y varios hombres lo habían atacado por la espalda. La policía intervino y detuvo a los implicados. Las imágenes multiplicaron la atención sobre un incidente que ocurrió fuera del espacio de competencia y que terminó ante un tribunal penal.

El Departamento Judicial de Abu Dhabi anunció la condena de diez acusados por la pelea dentro del hotel. El detalle de las sanciones distinguió entre las agresiones, la alteración de la seguridad pública y la vulneración de la privacidad por difundir los videos.

Saba Lazishvili reemplaza a Umar Nurmagomedov en RAF Abu Dhabi

Lazishvili ocupará el lugar de Umar Nurmagomedov frente a Urijah Faber en la función del sábado en Etihad Arena. RAF retiró a Umar de la cartelera y confirmó al compañero de Dvalishvili como sustituto, después de que las autoridades permitieran su salida de custodia.

Dvalishvili conserva su enfrentamiento contra Marlon Moraes. Bronstein también dejó claro que Usman no acudiría al evento del sábado. Con esas decisiones, RAF mantiene ambos combates en el programa, uno con su protagonista original y otro con Lazishvili como reemplazo de última hora.

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