México vs Jamaica: Huescas busca ser opción por derecha, ¿contra quién compite por el puesto?

Rodrigo Huescas regresa a la Selección Mexicana tras una larga recuperación de 409 días

Rodrigo Huescas vuelve a competir por la lateral derecha

La lateral derecha de la Selección Mexicana se convirtió en una de las principales incógnitas de Rafael Márquez quien enfrenta su primer examen oficial como técnico del Tri enfrentando a la selección de Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Rodrigo Huescas vuelve a una convocatoria después de superar una rotura de ligamento cruzado anterior y busca recuperar el puesto que dejó vacante por más de un año en donde se han buscado opciones.

Sin embargo, no tendrá el camino libre: Kevin Álvarez e Israel Reyes también están en la pelea, con características muy distintas y argumentos que pueden influir en la decisión del entrenador.

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El regreso del futbolista del FC Copenhague llega después de 409 días desde aquella lesión sufrida ante Qarabağ, en octubre de 2025. Ahora, con actividad reciente en Dinamarca y experiencia en el fútbol europeo, Huescas vuelve a competir por un lugar en el equipo nacional.

La pregunta para Márquez y su auxiliar Juan Manuel Lillo no es solamente quién puede ocupar la banda, sino qué necesita México en una visita que promete exigencia física.

Huescas, la apuesta ofensiva que llega desde Dinamarca

El recorrido de Rodrigo Huescas en Europa le da un argumento particular en esta competencia. Antes de lesionarse, el mexicano había registrado cuatro asistencias en 10 jornadas de la Superliga danesa 2025-26. También sumó un gol ante Malmö y una asistencia frente al Bayer Leverkusen en sus apariciones de Champions League.

Su recuperación fue larga. Volvió a jugar en octubre de 2026 y, antes de incorporarse al Tri, acumuló cinco apariciones oficiales con el Copenhague. Una de las más destacadas fue ante Aarhus Fremad, cuando completó los 90 minutos y aportó una asistencia. También disputó el derbi completo frente al Brøndby, el 8 de noviembre.

Su perfil es el de un lateral con vocación de carrilero: busca profundidad, llega a zonas ofensivas y puede generar oportunidades. En los 152 minutos ligueros posterior a su lesión registra 4.14 toques en el área rival por cada 90 minutos. No obstante, todavía necesita recuperar continuidad y mejorar su rendimiento en los duelos individuales.

Huescas sabe que la competencia no será sencilla. A su llegada a la concentración reconoció la calidad de sus compañeros y aseguró que su objetivo es recuperar la posición y demostrar que está preparado. También dejó claro que, ante Jamaica, primero deberán cumplir con el trabajo defensivo.

Kevin Álvarez e Israel Reyes: dos alternativas con otro perfil

Kevin Álvarez representa una opción de mayor recorrido reciente en la Liga MX. Con el América acumuló un gol y tres asistencias en los registros considerados hasta el 31 de octubre. Su producción ofensiva es un argumento a favor, aunque sus números también muestran dificultades en la precisión de centros y en los duelos físicos.

Israel Reyes ofrece una alternativa diferente. Su versatilidad le permite jugar como central, lateral derecho o mediocampista de contención. En el Apertura 2026 registró mejores cifras que sus competidores en duelos ganados y acciones defensivas por cada 90 minutos. También destaca por su capacidad para progresar mediante pases que rompen líneas.

El detalle que puede modificar la competencia es que Juanma Lillo quien en su momento fue mentor de Guardiola, ha observado a Reyes como una opción para la defensa central. Si Márquez decide utilizarlo junto a Johan Vásquez o César Montes, la banda podría quedar abierta para Huescas o Álvarez.

¿Qué lateral necesita México para frenar a Jamaica?

La elección también depende de las características del rival. Jamaica llegará sin futbolistas importantes como Leon Bailey, Demarai Gray y Tyreece Campbell, bajas que reducen algunas de sus alternativas ofensivas por los costados. Sin embargo, conserva velocidad para lastimar al contragolpe, especialmente con Renaldo Cephas y Kaheim Dixon.

Ese escenario plantea un dilema para el cuerpo técnico. Huescas puede ofrecer amplitud y profundidad para que México tome la iniciativa, pero su limitada actividad liguera después de la lesión obliga a considerar cuánto riesgo conviene asumir.

Reyes, por su parte, ofrece mayor solidez en los duelos y capacidad para cerrar espacios, mientras que Álvarez combina llegada al ataque con una temporada irregular en algunos indicadores defensivos.

Para Huescas, la serie significa mucho más que volver a vestir la camiseta nacional: es la oportunidad de recuperar su lugar después de una de las etapas más difíciles de su carrera. Para Márquez, decidir quién ocupará la banda derecha será una de las primeras pruebas tácticas importantes de su ciclo.

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