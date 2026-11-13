De la NFL a buscar el amor: Sam Hartman será el nuevo protagonista de ‘The Bachelor’

La temporada 30 de ‘The Bachelor’, el reality romántico de ABC, regresará en 2027 con el inédito participante

Sam Hartman es de los jugadores más apuestos en la NFL. Foto: Mitchell Leff / AFP

A pesar de llevar cascos y un uniforme que les “esconde”, la NFL conserva un amplio listado de jugadores atractivos, como Joe Burrow o el propio Travis Kelce, esposo de Taylor Swift. Pues uno de los más apuestos, Sam Hartmant, fue elegido para protagonizar la trigésima temporada de ‘The Bachelor’.

Aunque el quaterback de los Washington Commanders está acostumbrado a jugar bajo presión y buscar el pase perfecto para conseguir la victoria, ahora afrontará un desafío muy diferente: encontrar el amor frente a las cámaras de televisión.

Según confirmó ABC en su calendario de 2027, el romántico reality show estrenará su nueva temporada el próximo 21 de marzo, a partir de las 8:00 pm (ET).

Los episodios también estarán disponibles en la aplicación de streaming Hulu, al día siguiente, de acuerdo con la cadena. El programa debutó en 2002 y se ha convertido en una de las franquicias de citas más conocidas de la televisión estadounidense.

¿Qué dijo Sam Hartman sobre su participación en ‘The Bachelor’?

El jugador de 27 años confirmó su presencia en ‘The Bachelor’ durante una entrevista con Good Morning America, donde reconoció que la experiencia le provoca entusiasmo, pero también ciertos nervios. “Estoy emocionado, pero también muy nervioso”, dijo Sam Hartman.

El mariscal de campo también bromeó sobre sus habilidades para relacionarse sentimentalmente y admitió que no está acostumbrado a desenvolverse en situaciones como las que plantea el concurso. “Me cuesta mantener una conversación con una sola chica. Cumplir 30 va a ser bastante difícil”.

La expectativa está puesta en cómo se desenvolverá Hartman en un escenario en el que no podrá apoyarse en sus compañeros de equipo ni en las estrategias que utiliza durante un partido.

Así funciona el reality show ‘The Bachelor’

Para quienes no conocen la dinámica, ‘The Bachelor’ presenta a un hombre soltero que tiene la oportunidad de conocer a un grupo de mujeres interesadas en establecer una relación sentimental con él.

A lo largo de la temporada, el protagonista participa en citas individuales y grupales, conversaciones y diferentes experiencias diseñadas para que pueda conocer mejor a las concursantes. Conforme avanzan los episodios, debe decidir con quién siente una mayor conexión.

Uno de los elementos más reconocibles del programa, según detalla ABC, es la ceremonia de las rosas. En cada etapa, Sam Hartman tendrá que entregar flores a las mujeres con las que quiera continuar el proceso. Quienes no reciban una rosa deberán abandonar la competencia.

La dinámica continúa hasta que quedan las últimas participantes, con quienes el protagonista profundiza sus vínculos antes de tomar una decisión final. El objetivo es que encuentre a una persona con la que quiera construir una relación, incluso fuera de las cámaras.

La trayectoria de Sam Hartman

Nacido en Carolina del Norte, Sam Hartman construyó su carrera deportiva principalmente en el fútbol americano universitario. Comenzó su etapa en Wake Forest en 2018 y permaneció cinco temporadas en esa institución.

Su rendimiento lo convirtió en uno de los quarterbacks destacados de la Conferencia de la Costa Atlántica (ACC). Entre sus principales registros figura el récord de 134 pases de touchdown durante su carrera universitaria, además de acumular 15,656 yardas por aire, de acuerdo con un perfil del jugador publicado en Fighting Irish.

Después de concluir su etapa universitaria, dio el salto al fútbol profesional: en 2024 firmó con los Washington Commanders como agente libre no seleccionado en el draft de la NFL.

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