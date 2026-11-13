América visita Nueva Jersey: cómo ver el amistoso ante New York Red Bulls desde EE.UU.

Las Águilas tendrán una prueba internacional durante la fecha FIFA de noviembre, con transmisión en vivo, alternativas gratuitas y boletos disponibles para los aficionados

América afrontará el partido como una preparación para la Liguilla / Claro Sports

El Club América cruzará la frontera para disputar un amistoso internacional frente a New York Red Bulls este sábado 14 de noviembre, aprovechando así el parón de la Fecha FIFA. El encuentro se celebrará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y tendrá opciones de transmisión para los aficionados que quieran seguir al equipo mexicano desde Estados Unidos.

La cita llega en un momento importante para las Águilas, que buscan recuperar sensaciones antes de entrar en la etapa decisiva del Apertura 2026. Para los seguidores azulcremas que viven en Nueva York y otros puntos del país, también representa una oportunidad de ver al equipo en territorio estadounidense sin necesidad de esperar a una nueva gira internacional.

¿Dónde ver y a qué hora juega América contra New York Red Bulls?

La transmisión confirmada para el público estadounidense estará disponible en Red Bull TV, plataforma que anunció la cobertura en vivo del encuentro. Los aficionados pueden buscar el evento con el nombre Red Bull New York vs Club América para acceder a la señal.

Además, Layvtime anunció una alternativa gratuita a través de sus canales oficiales de YouTube, Twitch y TikTok. Esta opción amplía las posibilidades para quienes prefieren seguir el partido desde sus teléfonos, computadoras o smart TV’s.

Estos son los horarios para seguir el amistoso desde distintas regiones de Estados Unidos:

Este (ET): 7:30 p. m.

Centro (CT): 6:30 p. m.

Pacífico (PT): 4:30 p. m.

¿Cómo llegan América y New York Red Bulls al amistoso?

El encuentro llega con necesidades distintas para ambos equipos. América ocupa el segundo puesto del Apertura 2026, con 30 puntos, pero acumula cuatro partidos sin ganar: tres empates y una derrota. El equipo de Guillermo Almada necesita recuperar confianza y ajustar detalles antes de afrontar la última jornada de la fase regular y la liguilla.

Las Águilas tendrán varias ausencias por convocatorias internacionales y lesiones. Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez e Isaías Violante fueron llamados por México; Óscar Perea, por Colombia; mientras Brian Rodríguez está lesionado y Raphael Veiga continúa su rehabilitación en Brasil. El amistoso será una oportunidad para observar alternativas y dar minutos a futbolistas con menor participación.

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New York Red Bulls, por su parte, llega después de golear 3-0 a Atlanta United, resultado con el que cerró su temporada regular de la MLS. El equipo de Nueva Jersey también encadena dos triunfos como local y afrontará este compromiso como su último partido del 2026.

El historial entre ambos clubes es breve, ya que solamente se han enfrentado una vez. El 6 de julio de 2016, New York Red Bulls se impuso 2-0 al América en Harrison, en el mismo recinto que albergará el partido de este sábado.

¿Todavía hay boletos para América vs. New York Red Bulls?

Aún quedan entradas disponibles para el encuentro en el Sports Illustrated Stadium. Los aficionados interesados pueden consultar la disponibilidad y los precios en los canales oficiales de venta del estadio o del equipo local, ya que las localidades pueden cambiar conforme se acerque el inicio.

Para los seguidores azulcremas de Nueva York, Nueva Jersey y alrededores, será una oportunidad de acompañar al equipo en un partido internacional que, además de ofrecer espectáculo, pondrá a prueba las alternativas de Almada antes del cierre del torneo mexicano.

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