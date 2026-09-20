Juez federal impone límites a arrestos migratorios sin orden en el sur de California

Una jueza federal impuso nuevos límites a los arrestos migratorios sin orden judicial que realizan los agentes federales en siete condados del sur de California, una decisión que modifica las condiciones bajo las cuales ICE puede detener a una persona.

Arrestos de ICE | Claro Sports

La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong concedió el 2 de septiembre una medida cautelar preliminar que fue desellada y hecha pública esta semana.

La orden establece que, para realizar un arresto civil de inmigración sin una orden, los agentes deben determinar previamente que existe una probabilidad de que la persona escape antes de que pueda obtenerse una orden y deben documentar los hechos concretos que sustentan esa conclusión.

La resolución no elimina la autoridad de ICE para realizar arrestos migratorios ni significa que todos los arrestos necesiten necesariamente una orden judicial. El cambio se refiere específicamente a los arrestos civiles realizados sin una orden dentro de la jurisdicción cubierta por la decisión.

¿Dónde aplica la nueva orden?

La medida corresponde al Distrito Central de California, que incluye siete condados: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Por ello, no se trata de una prohibición para todo el estado de California. Tampoco modifica automáticamente las reglas que se aplican en otros distritos federales, incluido el Distrito Sur de California, donde se encuentra San Diego.

Para los habitantes de Los Ángeles y de buena parte del sur de California, sin embargo, la resolución tiene una consecuencia inmediata: establece nuevas condiciones que los agentes deben cumplir cuando pretendan realizar un arresto migratorio sin una orden.

¿Qué deben hacer ahora los agentes?

La jueza determinó que los agentes deben evaluar la totalidad de las circunstancias que conocen antes de realizar un arresto sin orden y determinar si existen hechos específicos que permitan establecer una causa probable de que la persona probablemente escaparía antes de que pudiera obtenerse una orden.

La resolución también exige que esa determinación quede documentada.

Un punto particularmente importante es que la mera presencia de una persona en Estados Unidos en violación de las leyes migratorias no basta, por sí sola, para concluir que existe riesgo de escape, según la decisión judicial.

La jueza concluyó de manera preliminar que existía evidencia suficiente para considerar que el gobierno mantenía una práctica de realizar arrestos sin llevar a cabo adecuadamente ese análisis.

¿Por qué intervino la corte?

El caso surgió de una demanda presentada por organizaciones de derechos de los inmigrantes y otras entidades que cuestionaron las prácticas utilizadas durante las operaciones migratorias en el sur de California.

Durante el proceso se analizaron expedientes de arrestos realizados sin orden. De acuerdo con la información presentada ante el tribunal, los abogados de los demandantes revisaron 113 expedientes y determinaron que 89 de ellos, cerca del 80%, no contenían una evaluación individual del riesgo de escape o utilizaban un lenguaje sustancialmente similar para justificar el arresto.

El gobierno cuestionó esa interpretación.

Según Associated Press, un abogado federal sostuvo durante el litigio que no existe un requisito legal específico que obligue a documentar de una determinada manera esa evaluación y citó un memorando de ICE de enero de 2026 que permitía a los agentes realizar una determinación sobre el riesgo de escape en el lugar.

La jueza consideró insuficiente esa explicación frente a la evidencia presentada durante el proceso.

Un video fue utilizado como evidencia

Uno de los casos analizados por el tribunal involucró a un trabajador de un autolavado de Los Ángeles identificado en los documentos judiciales como A.T.

De acuerdo con la evidencia descrita por la corte, los agentes sostuvieron que el hombre estaba huyendo cuando se acercaron para detenerlo. Sin embargo, las imágenes de una cámara corporal mostraban al trabajador caminando a un ritmo normal y utilizando su teléfono antes de que un agente se aproximara para interrogarlo.

El hombre fue esposado y trasladado a una instalación de ICE. Posteriormente fue liberado cuando las autoridades determinaron que era residente permanente legal.

La jueza utilizó este y otros elementos del expediente para evaluar si las determinaciones sobre el supuesto riesgo de escape se estaban realizando realmente de manera individual.

La resolución no dice que ICE no pueda arrestar

La orden judicial no establece que ICE tenga prohibido realizar arrestos en el sur de California. Tampoco establece que toda detención migratoria deba contar con una orden emitida por un juez.

Lo que establece es que, cuando los agentes pretendan realizar un arresto civil sin una orden dentro del territorio cubierto por la resolución, deben realizar previamente una evaluación individualizada sobre la posibilidad de que la persona escape antes de que pueda obtenerse una orden y documentar los hechos que sustenten esa conclusión.

La diferencia es importante porque la decisión regula una determinada modalidad de arresto, no toda la actividad de aplicación de las leyes migratorias.

¿Qué ocurre si una persona simplemente está en Estados Unidos sin autorización?

La resolución también establece un límite concreto: la presencia ilegal en Estados Unidos, por sí misma, no permite concluir que una persona probablemente escapará antes de que pueda obtenerse una orden.

La corte exige que exista una evaluación basada en las circunstancias particulares conocidas por el agente.

Ese elemento adquiere especial relevancia porque el tribunal consideró que, en determinados casos analizados durante el proceso, la situación migratoria de una persona había sido utilizada prácticamente como sustituto de una evaluación individual del riesgo de escape.

¿A quiénes alcanza?

La resolución también certificó una clase de personas que comprende a quienes hayan sido o puedan ser arrestados por agentes federales por presuntas violaciones migratorias sin una orden y sin la evaluación individualizada del riesgo de escape exigida por la legislación.

La cobertura de la clase se remonta al 6 de junio de 2025, de acuerdo con los reportes sobre la decisión judicial.

Eso no significa que todas las personas detenidas desde esa fecha sean automáticamente liberadas ni que todos los arrestos realizados anteriormente sean declarados ilegales. La aplicación de la orden depende de las circunstancias contempladas por el tribunal.

El gobierno intentó retrasar la orden

Después de la decisión, el gobierno solicitó que la entrada en vigor de la medida se suspendiera durante 14 días para analizar una posible apelación.

La jueza rechazó esa solicitud, por lo que la orden permanece vigente mientras continúa el litigio.

El Departamento de Seguridad Nacional no había respondido inmediatamente a una solicitud de comentarios de Associated Press cuando esa agencia publicó su información sobre la resolución.

Los Angeles respalda la decisión

El gobierno de la ciudad de Los Angeles celebró la resolución.

La alcaldesa Karen Bass señaló el 16 de septiembre que la decisión limita los arrestos sin orden realizados por agentes federales en el sur de California. La declaración de la alcaldesa también reconoció a las organizaciones y gobiernos locales que participaron en el litigio.

Esta es una posición política de una autoridad local y debe distinguirse del contenido de la resolución judicial: la orden no fue emitida por la ciudad de Los Angeles, sino por una jueza federal.

La batalla judicial todavía no termina

La decisión publicada esta semana es una medida cautelar preliminar, no una sentencia definitiva sobre todos los asuntos planteados en el litigio.

La jueza determinó que los demandantes habían presentado suficiente evidencia para justificar esta intervención mientras el caso continúa, pero el proceso judicial todavía debe avanzar hacia una resolución definitiva.

Además, la demanda plantea otras cuestiones relacionadas con las prácticas de los agentes durante las operaciones migratorias. Algunas de esas cuestiones no quedaron resueltas por esta orden.

Para los habitantes del sur de California, el cambio concreto es que los agentes federales están sujetos a nuevas condiciones cuando pretendan realizar determinados arrestos civiles sin una orden.

La regla puede resumirse así: en los siete condados cubiertos por la resolución, la situación migratoria de una persona por sí sola no basta para justificar un arresto civil sin orden. El agente debe realizar una evaluación individualizada del riesgo de escape y documentar los hechos que sustenten esa determinación.

La orden no elimina las facultades de ICE ni impide otros arrestos realizados conforme a la legislación aplicable. Su alcance está limitado a las condiciones establecidas por la jueza y al territorio del Distrito Central de California.

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