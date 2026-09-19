Entre Argentina y Alaska: Julián Álvarez y Obed Vargas ante el derbi de Madrid

El argentino busca regresar al Atlético para enfrentar al Real Madrid; el mexicano nacido en Alaska vive desde dentro el partido del club que admiraba desde niño y al que primero enfrentó con Seattle en Estados Unidos.

Obed Vargas en el Atlético de Madrid | Photo by Thibaud MORITZ / AFP

Para Obed Vargas, el derbi de Madrid comenzó cuando todavía vivía en Alaska y veía por televisión al Atlético de Madrid, un club que había elegido como uno de sus referentes mientras intentaba abrirse camino en el futbol desde uno de los lugares más alejados de los grandes centros de este deporte.

Este domingo, aquella distancia prácticamente habrá desaparecido. Vargas estará dentro del Atlético cuando el equipo rojiblanco reciba al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, aunque todavía no ha sumado minutos en LALIGA esta temporada. Del otro lado de esa misma historia estará Julián Álvarez, una figura consolidada del futbol mundial que vuelve a estar disponible después de una sobrecarga muscular.

Son dos historias distintas que coinciden en el mismo vestidor y en uno de los partidos más importantes del calendario español.

De Alaska al Atlético de Madrid

Vargas nació el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska. Su formación profesional ocurrió en Estados Unidos, primero en las estructuras juveniles de Seattle Sounders y Tacoma Defiance. Debutó en la MLS con Seattle el 23 de julio de 2021, con 15 años y 351 días, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en la historia de la competición.

Cuando llegó al Mundial de Clubes de 2025, ya no era una promesa desconocida. Era uno de los jóvenes futbolistas importantes de Seattle y tenía por delante un partido especialmente atractivo: enfrentar al Atlético de Madrid en Lumen Field.

La historia tenía un detalle que hacía diferente aquel encuentro. Vargas había contado que comenzó a seguir al Atlético cuando vivía en Alaska y que la final de la Champions League de 2014 ante el Real Madrid fue uno de los partidos que lo acercaron al club rojiblanco.

El 19 de junio de 2025, ese equipo que había seguido desde niño apareció frente a él en Seattle. Atlético ganó 3-1 y Vargas disputó el encuentro. Después conoció a Antoine Griezmann, uno de sus referentes, e intercambió camiseta con el delantero francés. FIFA documentó aquel momento como parte de la historia que terminó llevando al mexicano a Madrid.

Menos de ocho meses después, el recorrido había cambiado por completo.

El 2 de febrero de 2026, Atlético de Madrid anunció oficialmente el fichaje de Vargas hasta el 30 de junio de 2030. El club destacó sus 158 partidos oficiales con Seattle y Tacoma, ocho goles y 11 asistencias antes de su llegada a España. También confirmó que se trataba de su primera experiencia profesional en Europa.

Lo que para muchos jugadores sería un salto extraordinario, para Vargas tenía además una dimensión personal: había pasado de observar al Atlético desde Alaska a compartir su vestidor.

Del futbol de Estados Unidos a LALIGA

La trayectoria de Vargas también explica por qué su historia resulta especialmente interesante para el público de Estados Unidos.

No llegó a Europa después de formarse en una academia española. Su camino pasó por Alaska, Seattle, Tacoma y la MLS. FIFA lo presentó antes del Mundial de Clubes como uno de los jóvenes a seguir y destacó la precocidad de su carrera profesional.

Su historia internacional siguió una ruta diferente. Nacido en Estados Unidos y nacionalizado mexicano, Vargas eligió representar a México. Debutó con la selección mexicana el 15 de octubre de 2024 en un partido amistoso frente a Estados Unidos en Guadalajara. El propio Atlético confirmó esos datos al anunciar su contratación.

En 2026 formó parte de la selección mexicana que disputó el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. FIFA incluyó a Vargas entre los jugadores del Atlético que participaron en el torneo con sus selecciones.

Ahora, sin embargo, vive una situación mucho menos visible.

Vargas espera su oportunidad

Vargas todavía no ha disputado un solo minuto en LALIGA durante la temporada 2026-27. Las primeras jornadas lo han dejado fuera de las convocatorias de Diego Simeone, mientras la competencia en el mediocampo se ha incrementado con la llegada de nuevos jugadores.

Eso no cambia el hecho de que el mexicano continúa dentro de la plantilla del Atlético. Su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2030, y su primera etapa en Madrid dejó 13 partidos oficiales y 750 minutos: 12 encuentros de LALIGA y uno de Copa del Rey, con una asistencia.

Por eso, el derbi no debe presentarse como si Vargas fuera uno de los protagonistas deportivos confirmados del encuentro. Su historia está en otro lugar: en el camino que lo llevó hasta allí y en el desafío de conseguir un lugar permanente dentro de uno de los grandes clubes europeos. Razón suficiente para tener la confianza del seleccionador nacional de México, Rafael Márquez.

Julián Álvarez busca regresar en el momento indicado

La situación de Julián Álvarez es completamente diferente. El argentino ya está disponible para Simeone después de regresar al entrenamiento con el grupo, luego de perderse los últimos partidos por una sobrecarga muscular. Su evolución fue positiva durante la semana y medios españoles reportaron que el delantero apunta a estar disponible para el derbi ante el Real Madrid.

Álvarez no necesita demostrar que pertenece a este escenario. Llegó al Atlético después de su etapa en Manchester City y con un palmarés que incluye la Copa del Mundo y la Copa América con Argentina.

Lo que está en juego para él es diferente: recuperar su lugar en un equipo que llega al derbi después de dos victorias consecutivas en LALIGA y que encontró en Jonathan David una alternativa ofensiva durante su ausencia.

Su regreso, sin embargo, no significa que tenga garantizada la titularidad. La presencia de David y el funcionamiento que encontró el Atlético durante los últimos partidos dejan abierta la decisión de Simeone sobre los minutos que tendrá Álvarez frente al Real Madrid.

Un derbi con dos historias americanas

El Atlético recibirá al Real Madrid este domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas de Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano, dentro de la séptima jornada de LALIGA. Para Estados Unidos, el partido comenzará a las 10:15 a.m. ET, 9:15 a.m. CT y 7:15 a.m. PT. LALIGA confirmó oficialmente tanto la fecha como el horario del encuentro.

El partido pertenece al presente, pero la historia de Vargas comenzó mucho antes. Primero fue Alaska. Después llegaron Seattle y la MLS. Luego apareció aquel partido del Mundial de Clubes en el que enfrentó al Atlético que admiraba y salió del estadio con la camiseta de Griezmann. Finalmente llegó Madrid y el contrato hasta 2030. Ahora el escenario es otro.

Julián Álvarez busca volver al campo en un derbi que reúne nuevamente a los dos grandes clubes de Madrid. Obed Vargas busca algo más silencioso: demostrar que aquel salto desde Seattle hasta Madrid puede convertirse en una carrera estable en Europa.

Los dos están en el mismo vestidor. Los dos llegaron desde América. Pero sus historias frente al Real Madrid son muy diferentes. Para Álvarez, el domingo puede ser el regreso a un partido que conoce bien. Para Vargas, es otro capítulo de una historia que comenzó viendo al Atlético desde Alaska y que todavía está lejos de terminar.

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