La NFL celebra la Herencia Hispana: Cowboys Carne Asada regresa el 19 de septiembre y los Cardinals se acercan a la comunidad latina

Cowboys y Cardinals celebran la Herencia Hispana con música, comida, danza, negocios locales y fútbol de la NFL.

Dallas y Cardinals celebrarán el Mes de la Herencia Hispana | Shutterstock

Los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals abrirán el fin de semana de la NFL con dos celebraciones enfocadas en la cultura hispana. Cowboys Carne Asada tomará el entorno del AT&T Stadium este sábado 19 de septiembre, mientras que los Cardinals convertirán su duelo ante los Seattle Seahawks del domingo 20 en su Latino Heritage Month Game.

La propuesta de Dallas tendrá música en vivo, comida y un espacio pensado para que los aficionados se reúnan antes del primer partido de local del equipo. En Arizona, la jornada incluirá emprendimientos latinos, autos lowrider, un espectáculo de mariachi y ballet folclórico dentro del State Farm Stadium.

Ambos clubes suman actividades de alto perfil durante el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre. El calendario ofrece dos planes distintos con un mismo foco, reconocer la presencia de las comunidades latinas alrededor de la NFL.

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Cowboys Carne Asada llevará música y food trucks a Arlington

Los Cowboys realizarán la segunda edición de Cowboys Carne Asada el sábado 19 de septiembre en el Miller LiteHouse, el espacio exterior ubicado junto al AT&T Stadium en Arlington. Las puertas abrirán a las 3:00 p. m. ET y la programación se extenderá hasta las 11:00 p. m., con ocho horas de actividades antes del estreno de Dallas como local en la temporada.

La gran atracción musical será Dareyes de la Sierra. El cartel también incluirá a Cornelio Vega, 3BallMTY, La Reunión Norteña, Ray Burger y DJ Avi Glow. La selección reúne corridos, música norteña, sonidos electrónicos y propuestas de música regional que conectan con una audiencia latina amplia en el norte de Texas.

the lineup is HERE!📍



Carne Asada presented by @HEB is one week away! Limited tickets remain, get yours today!



🎟️: https://t.co/74oTrdDoef pic.twitter.com/GGieZFGGzG — AT&T Stadium (@ATTStadium) September 12, 2026

El evento contará con varios food trucks locales. Los puestos ofrecerán alimentos y bebidas durante la tarde y la noche, con sabores ligados a la cocina hispana y tex-mex. La entrada no incluye los productos de los vendedores, por lo que cada aficionado deberá cubrir sus consumos por separado. Algunos negocios podrían repartir muestras gratuitas, aunque la lista de participantes todavía no aparece publicada.

El acceso cuesta desde $25 dólares y requiere boleto para asistentes de 2 años en adelante. La celebración tendrá un formato de festival al aire libre, con familias, grupos de amigos y seguidores del equipo en una de las zonas más concurridas durante los fines de semana de Cowboys.

Arizona Cardinals celebrarán su Latino Heritage Month Game

Los Arizona Cardinals realizarán su Latino Heritage Month Game el domingo 20 de septiembre durante el partido ante los Seattle Seahawks en el State Farm Stadium. La actividad arrancará antes del kickoff con un Mercadito de los Cardinals en el Great Lawn, donde participarán 10 vendedores locales hispanos de comida y bebidas.

El Mercadito pondrá el foco en pequeños negocios del Valle de Arizona y ofrecerá una alternativa para los aficionados que lleguen con tiempo al estadio. En el mismo espacio se presentará JLPN Band, que pondrá música en vivo a la previa del partido.

It’s time to celebrate our culture, our flavors, our traditions, and our roots.



From September 15 to October 15, we celebrate Latino Heritage Month and the community that makes it so special. ♥️



See you on September 20 at State Farm Stadium for the Latino Party.

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Es hora de… pic.twitter.com/S7IunvtK6m — Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 15, 2026

La zona exterior también tendrá una exhibición comunitaria de autos lowrider. La activación mostrará vehículos que forman parte de una tradición muy presente en la cultura chicana y latina de Arizona, con énfasis en el trabajo de personalización, la identidad familiar y el orgullo de los propietarios. Arizona Ford Dealers llevará además camionetas clásicas de la serie F y Mustang para completar la muestra automotriz.

La ceremonia previa al partido contará con Paulina Manzo, quien interpretará el himno nacional. Durante el encuentro, corredores con banderas llevarán diseños inspirados en la identidad latina de los Cardinals alrededor del campo.

Mariachi, ballet folclórico y una actividad para estudiantes

El espectáculo de medio tiempo será uno de los puntos centrales de la jornada de los Cardinals. Mariachi Rubor, un ensamble de mariachi integrado por 18 mujeres, actuará junto a bailarines de ballet folclórico y portaestandartes que representarán a distintos países de América Latina.

El programa no se limitará al entretenimiento. Estudiantes latinos de la zona visitarán el State Farm Stadium antes del juego para participar en una charla sobre carreras deportivas. El panel reunirá a empleados de los Cardinals y profesionales de la industria, con información sobre oportunidades laborales dentro del deporte. Después de la conversación, los estudiantes asistirán al duelo entre Arizona y Seattle.

Dallas apostará por una tarde de festival con artistas, food trucks y ambiente previo al debut de local. Arizona llevará la celebración hasta su partido oficial con oferta gastronómica de emprendedores latinos, música, cultura automotriz, danza y una iniciativa educativa. En los dos casos, la NFL tendrá una agenda que reconoce a una afición que ya forma parte central de la identidad de sus estadios.

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