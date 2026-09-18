Playoffs MLB 2026: Quiénes aseguraron el título de división y qué equipos luchan por los primeros lugares

La carrera a los playoffs de la MLB 2026 ya tiene dos campeones de división. El resto vive al día y cualquier error puede costar octubre.

Dodgers ya aseguró su banderín | DYLAN BUELL / GETTY IMAGES VIA AFP

La imagen de los playoffs de la MLB en 2026 cada día está más definida, aunque el mapa completo del postemporada todavía no está completo. Solo dos equipos han sellado su título divisional de manera matemática y el resto de las divisiones sigue en disputa con márgenes cortos.

Un dato llamativo de esta temporada es que los dos primeros equipos que lograron asegurar su pase a playoffs, por la vía del banderín, son de la Liga Nacional. En este caso hablamos de la división central y del oeste las cuales se definieron en esta última semana.

Un escenario completamente distinto se vive en la Liga Americana donde si bien ya sabemos los nombres de dos de los clasificados, incluso tenemos un empate técnico. Esto abre la posibilidad a un final sumamente cerrado que podría definirse en la última semana de la temporada regular.

Divisiones aseguradas y equipos en playoffs

Los Angeles Dodgers sellaron su título divisional en el Oeste de la Liga Nacional el 17 de septiembre, sumando otro banderín en una racha de dominio que ya parece rutina. Milwaukee Brewers también alcanzó el banderín en el centro de la Nacional el 15 de septiembre y revalida su condición de favorito en esa zona. Ambos equipos ya tienen su puesto en la tabla de la postemporada y ahora buscan mejorar su sembrado para evitar series incómodas en la primera ronda.z

Tampa Bay Rays ya cuenta con un boleto a playoffs desde el 11 de septiembre, aunque su título divisional no está listo. La ventaja de cinco juegos sobre New York Yankees en el Este de la Americana deja espacio para un cierre dramático, sobre todo si Tampa tropieza y Nueva York aprovecha sus últimos duelos. New York Yankees también aseguró su plaza como wild card y espera un error de los Rays para pelear el primer lugar.

Carreras divisionales que aún no están definidas

La división Central de la Americana vive un empate técnico entre Chicago White Sox y Cleveland Guardians, ambos suman 78 victorias y 75 derrotas. Cualquiera de los dos puede tomar el mando con una racha positiva y el otro quedar como wild card si no alcanza a remontar. Esta paridad obliga a cada equipo a cuidar cada salida al montículo y cada turno al bate.

En el Oeste de la Americana, Houston Astros lidera con una ventaja mínima de un juego sobre Texas Rangers. Un tropiezo de los Astros o una racha de los Rangers puede cambiar el liderato en cuestión de días. La presión sube y los managers mueven piezas con más frecuencia para no regalar terreno.

Atlanta Braves encabeza el Este de la Nacional con cuatro juegos de ventaja sobre Philadelphia Phillies. Sin embargo, los Phillies aún tienen vida y buscan forzar un escenario que les permita dar la sorpresa en la recta final de la temporada. La diferencia de cuatro juegos no es insalvable, pero exige un cierre perfecto de Philadelphia y un bajón de los Braves.

Escenarios y claves para el último tramo

Los equipos que aún no aseguran su división dependen de sus propias series y de los resultados ajenos. Un barrido puede cambiar la tabla en una tarde y dejar a un favorito fuera del primer lugar. La profundidad del roster, el estado de los abridores y el rendimiento de los relevistas marcan la diferencia en este tramo.

Los Dodgers y los Brewers ya tienen el título en mano, pero buscan ser mejor sembrado para evitar un rival complicado en la primera ronda. Tampa Bay quiere cerrar el asunto en el Este y quitarse la presión de una serie definitoria. El resto pelea por no quedar como wild card o, en el peor caso, fuera de la fiesta de octubre.

La ruta a los playoffs de la MLB 2026 ya tiene dos nombres definidos y varios aspirantes que pelean cada juego. El mapa final se define en los últimos días y cualquier error puede costar caro.

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