UFC 331 en Los Angeles: la nueva generación busca su lugar

Joshua Van ya tiene el cinturón. Arman Tsarukyan busca reabrir el camino hacia una nueva oportunidad por el título y Mauricio Ruffy quiere demostrar que sus últimas actuaciones son el comienzo de algo más grande.

Joshua Van | Ian Maule / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los Angeles volverá a recibir a UFC en el Crypto.com Arena después de ocho años, pero la cartelera que llegará este sábado 19 de septiembre no solamente tiene como atractivo la revancha entre Joshua Van y Alexandre Pantoja por el campeonato de peso mosca. Debajo de esa pelea aparece otra historia: una generación de peleadores que intenta encontrar su lugar definitivo entre los nombres que marcarán la siguiente etapa de la compañía.

Van ya dio el primer paso. A sus 24 años es campeón de peso mosca y el perfil oficial de UFC lo identifica como el segundo campeón más joven en la historia de la organización, solamente por detrás de Jon Jones. Su ascenso tampoco ha sido producto de una sola noche: ha ganado 15 de sus últimas 16 peleas y llega a Los Angeles con siete victorias consecutivas.

Pero su historia todavía tiene una cuenta pendiente.

Van ya está arriba; ahora tiene que demostrar que puede quedarse

El campeonato de Van nació en circunstancias poco habituales. En diciembre de 2025 enfrentó por primera vez a Pantoja en UFC 323 y el combate terminó apenas a los 26 segundos, cuando el brasileño sufrió una lesión en el codo. Van se quedó con el cinturón mediante un TKO por lesión, pero aquella pelea no tuvo el desarrollo habitual de un combate por el campeonato.

Por eso la revancha representa algo diferente para el campeón. Esta vez hay cinco rounds programados y un rival que busca recuperar el título que perdió antes de que aquella primera pelea pudiera desarrollarse.

Además, Van ya tiene una defensa del cinturón. En mayo derrotó a Tatsuro Taira por TKO a los 1:32 del quinto round en UFC 328. Ese triunfo añadió un elemento que no estaba en su primera conquista: la experiencia de atravesar una pelea de campeonato prácticamente completa y conservar el título.

Ahora enfrenta justamente una de las pruebas que quedaban pendientes: descubrir qué sucede cuando Pantoja y Van tienen la posibilidad de disputar cinco rounds sin que una lesión detenga el combate.

Tsarukyan quiere volver a moverse hacia el título

Si Van representa al campeón que intenta consolidarse, Arman Tsarukyan representa otra etapa de la misma carrera hacia la cima.

El armenio llega como número dos de la división de peso ligero, con récord profesional de 23-3, cinco victorias consecutivas y 10 triunfos en sus últimas 11 peleas. Su última aparición fue en noviembre de 2025, cuando sometió a Dan Hooker en el segundo round. UFC también lo coloca actualmente como el número 14 de su clasificación libra por libra.

Tsarukyan ya conoce lo que significa estar a las puertas de una pelea por el campeonato. En 2025 había sido programado para enfrentar a Islam Makhachev por el título en UFC 311, pero tuvo que retirarse del combate. Después regresó con una victoria sobre Hooker y mantuvo su lugar entre los principales contendientes de la división.

El problema para cualquier peleador situado en la parte alta del peso ligero es que permanecer cerca de la cima no garantiza que el siguiente paso sea una pelea titular. Por eso UFC convirtió su regreso en un combate de cinco rounds frente a Mauricio Ruffy, una pelea que puede modificar nuevamente el panorama de los contendientes.

La propia organización presenta el enfrentamiento como una oportunidad para que Tsarukyan fortalezca su candidatura al campeonato. El armenio, por su parte, llega con la intención declarada de demostrar que es el principal contendiente de la división.

Ruffy quiere acelerar el ascenso

Del otro lado estará Mauricio Ruffy, y aquí aparece quizá la historia más acelerada de UFC 331.

El brasileño tiene 30 años, ocupa el séptimo lugar de la división ligera y presenta un récord de 14-2. Pero los números que mejor explican su trayectoria son otros: 13 de sus 14 victorias profesionales han llegado por nocaut y nueve de ellas en el primer round. Solamente una de sus 16 peleas profesionales ha llegado a la decisión.

Ruffy llega después de dos victorias importantes en 2026. En enero detuvo a Rafael Fiziev mediante golpes a los 4:30 del segundo round y en junio noqueó a Michael Chandler a los 4:29 del primer round durante UFC Freedom 250.

Esos resultados modificaron la posición desde la que Ruffy llega a esta pelea. Ya no se trata solamente de un prospecto que necesita acumular experiencia: ahora enfrenta al número dos de la división en un combate de cinco rounds.

Una victoria sobre Tsarukyan no le entregaría automáticamente una pelea por el campeonato. UFC, de hecho, advierte que una oportunidad inmediata por el título no necesariamente estaría disponible para el ganador, aunque cualquiera de los dos podría colocarse en una lista corta de futuros aspirantes.

Ahí está la verdadera dimensión del combate para Ruffy: convertir una actuación más en un argumento para cambiar definitivamente de categoría dentro de la división.

Los Angeles como escenario de transición

UFC regresa este sábado al Crypto.com Arena por primera vez desde 2018 con una cartelera que combina nombres consolidados con peleadores que intentan cambiar su posición dentro de la organización. Además de Van, Pantoja, Tsarukyan y Ruffy, aparecen en la función Patricio Pitbull, Dooho Choi, Marlon Vera, Tai Tuivasa y Gable Steveson.

Steveson añade otro elemento particular a la cartelera. El campeón olímpico de lucha libre en Tokio 2020 ya debutó profesionalmente en UFC y este sábado enfrenta a Sean Sharaf en el peso completo.

Van tiene 24 años y ya carga un cinturón. Tsarukyan tiene 29 y está instalado entre los principales contendientes de las 155 libras. Ruffy, con 30, llega como número siete después de dos victorias contundentes en 2026. Los tres parten de lugares distintos, pero comparten una misma necesidad: convertir el siguiente combate en un cambio de estatus.

Una generación que ya no quiere esperar

Durante años, el discurso alrededor de los nuevos talentos de UFC suele construirse en futuro: el próximo campeón, el próximo gran nombre, la siguiente estrella.

Van ya no puede utilizar ese lenguaje. Es campeón y este sábado disputará la segunda defensa de su cinturón, además frente al mismo peleador que estaba enfrente cuando consiguió el título.

Tsarukyan tampoco puede ser presentado únicamente como una promesa. Es el número dos de una de las divisiones más competitivas de UFC, tiene 23 victorias profesionales y llega con cinco triunfos consecutivos.

Ruffy conserva todavía el perfil de un peleador en ascenso, pero sus resultados recientes explican por qué la etiqueta de prospecto comienza a quedarse pequeña: en 2026 ya venció a Fiziev y Chandler y ahora enfrenta al número dos de la división.

Este sábado, los tres tendrán una oportunidad diferente de dar el siguiente paso. Van defenderá el cinturón ante el hombre que quedó fuera de combate antes de que aquella primera pelea pudiera realmente comenzar. Tsarukyan intentará convertir su regreso en una nueva carrera hacia el título. Ruffy buscará utilizar el nombre de uno de los principales contendientes de la división como el siguiente escalón de su propio ascenso.

UFC 331 tendrá un campeonato en juego, una revancha que quedó inconclusa y un combate de cinco rounds entre dos de los nombres importantes del peso ligero.

Pero en Los Angeles también habrá algo menos evidente: una fotografía de cómo se está construyendo la siguiente generación de protagonistas de UFC.

Algunos ya tienen el cinturón. Otros están tratando de alcanzarlo. Y otros quieren demostrar que pueden llegar antes de lo previsto.

Horarios y dónde ver en Estados Unidos

UFC 331 podrá verse en vivo por Paramount+. Los Early Prelims comenzarán a las 5:30 p.m. ET (2:30 p.m. PT), las Prelims arrancarán a las 7:00 p.m. ET (4:00 p.m. PT) y la cartelera principal está programada para las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT). Los Early Prelims estarán disponibles además a través de UFC Fight Pass.

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