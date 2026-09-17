SNAP aumentará sus beneficios en octubre: estos son los nuevos montos para las familias

El ajuste anual por costo de vida modificará la ayuda alimentaria en EE.UU.; el monto dependerá del tamaño y situación económica de cada hogar

No todos los beneficiarios de SNAP recibirán la misma cantidad / Shutterstock

Millones de personas que reciben asistencia alimentaria en EE.UU. tendrán un cambio en el monto de su ayuda mensual a partir del 1 de octubre de 2026. El ajuste anual de SNAP elevará los beneficios máximos en la mayoría de los estados, aunque no todos los hogares recibirán la misma cantidad.

El incremento será de aproximadamente 2.9%, una actualización vinculada al costo de vida. Para los 48 estados contiguos y Washington D.C., el beneficio máximo para una persona pasará de 298 a 306 dólares mensuales, mientras que una familia de cuatro integrantes podrá recibir hasta 1,023 dólares, frente a los 994 dólares actuales.

¿Cuánto recibirán las familias con SNAP?

El nuevo esquema establece diferentes cantidades según el número de integrantes del hogar. Para dos personas, el máximo será de 562 dólares al mes; para tres, llegará a 808 dólares, y para cinco integrantes alcanzará 1,217 dólares.

En hogares más grandes, seis personas podrán recibir hasta 1,463 dólares; siete, hasta 1,616 dólares, y ocho, hasta 1,841 dólares. Después de ocho integrantes, se añadirán hasta 225 dólares mensuales por cada persona adicional.

Sin embargo, estas cifras representan los beneficios máximos de SNAP y no significan que todos los participantes recibirán esos montos. La cantidad final se determina de acuerdo con factores como los ingresos, los bienes y el tamaño de la familia.

Alaska y Hawaii tendrán montos diferentes

Los beneficiarios de Alaska, Hawaii, Guam y las Islas Vírgenes recibirán cantidades distintas debido al costo de los alimentos en esos territorios. En Alaska, por ejemplo, una familia de cuatro personas en una zona rural podrá recibir hasta 2,027 dólares mensuales.

En Hawaii, en cambio, el máximo para un hogar de cuatro integrantes bajará ligeramente hasta 1,655 dólares. Estas diferencias responden a la metodología utilizada para calcular los beneficios, según el costo de los alimentos en cada jurisdicción.

¿Quién puede recibir los beneficios de SNAP?

SNAP, anteriormente conocido como el programa de cupones de alimentos, brinda asistencia para comprar comida a aproximadamente 37 millones de estadounidenses de bajos ingresos. La elegibilidad y el monto dependen de las circunstancias particulares de cada hogar.

De manera general, una persona puede calificar si sus ingresos brutos mensuales son inferiores a 1,729 dólares, mientras que para una familia de cuatro el límite general se sitúa en 3,575 dólares mensuales. El límite de bienes permanece en 3,000 dólares para la mayoría de los hogares y en 4,750 dólares cuando uno de sus integrantes tiene una discapacidad o 60 años o más.

La situación laboral, la edad, una discapacidad y el estatus migratorio también pueden influir en la elegibilidad. El programa, además, atraviesa cambios en sus requisitos, en un contexto en el que la inscripción disminuyó aproximadamente 13% durante el último año, según el texto de referencia.

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