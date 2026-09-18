Monterrey vs Cruz Azul: cómo Cruz Azul puede anular el mediocampo de Rayados

La presión sobre Jorge ‘Corcho’ Rodríguez y el cierre de los espacios interiores serán claves para La Máquina en el Estadio BBVA

Cruz Azul busca un buen desempeño ante Monterrey | JC. Ruiz | Getty Images vía AFP

Cruz Azul visita a Rayados de Monterrey este sábado en la jornada 9 del Apertura 2026 con una misión táctica muy definida: neutralizar el mediocampo de Monterrey.

Para ello debe presionar a Jorge ‘Corcho’ Rodríguez y mantener cerrado el pasillo central para evitar que Óliver Torres y Orbelín Pineda reciban con libertad.

La estrategia cobra todavía mayor importancia por el contexto de La Máquina. El equipo de Joel Huiqui llega después de disputar el miércoles la Campeones Cup ante Inter Miami en el que cayó por 2-0, por lo que el desgaste físico será un factor durante el encuentro.

MÁS INFORMACIÓN: Joel Huiqui asume la derrota de Cruz Azul ante Inter Miami

Rayados, en cambio, tuvo una semana completa de preparación después del empate sin goles frente a Tigres en el Clásico Regio.

Jorge Rodríguez, la pieza que Cruz Azul debe desconectar

En el esquema de Matías Almeyda, Jorge Rodríguez funciona como mucho más que un mediocentro de salida. El argentino suele retroceder entre los centrales para formar una línea de tres y facilitar la proyección de los laterales. Cuando recibe de frente, también tiene la capacidad de encontrar a Óliver Torres u Orbelín Pineda entre líneas y acelerar la construcción ofensiva.

Ahí aparece la oportunidad para Cruz Azul. En lugar de perseguir a los centrales de Rayados durante su circulación horizontal, la propuesta consiste en permitir ese primer pase y activar la presión cuando el balón llegue a Rodríguez, especialmente si recibe de espaldas.

El mecanismo exige coordinación. Nicolás Ibáñez puede colocarse en sombra para impedir la devolución hacia el central, mientras José Paradela y Erik Lira saltan sobre el mediocentro argentino. La intención no es correr detrás de la pelota, sino provocar que el primer pase realmente peligroso nunca llegue a ejecutarse.

La importancia de esta presión también tiene una explicación: Monterrey pierde fluidez cuando Rodríguez queda fijado y no encuentra un generador alternativo desde la base. En ese escenario, la circulación se vuelve más lenta y previsible.

Bloque compacto y salida rápida, el segundo paso de La Máquina

Presionar a Rodríguez no será suficiente si Cruz Azul deja espacios detrás. El plan contempla un 5-4-1 compacto, con Erik Lira, Carlos Rodríguez y Agustín Palavecino protegiendo la zona central por delante de Willer Ditta, Amaury García y Jesús Orozco Chiquete. La distancia entre líneas debe mantenerse reducida para impedir que Rayados encuentre pases cómodos hacia su zona de creación.

Rayados, obligado a reaccionar en casa ante un Cruz Azul cansado

Si Monterrey consigue superar la primera presión y decide jugar por las bandas, el bloque cementero tendrá que desplazarse como una unidad. Omar Campos y Jeremy Márquez deberán cerrar los costados con el respaldo de los defensores para evitar que Lucas Ocampos o Jesús ‘Tecatito’ Corona encuentren situaciones favorables de uno contra uno.

La recompensa puede aparecer después de una recuperación. Es importante plantear una transición vertical inmediata con Carlos Rodríguez como lanzador y Nicolás Ibáñez y Paradela atacando los espacios disponibles.

El escenario favorece una lectura paciente del partido. Rayados llega con 10 puntos y tres jornadas consecutivas sin ganar en Liga MX, mientras Cruz Azul ocupa el cuarto lugar con 15 unidades y acumula tres triunfos ligueros consecutivos.

La Máquina no necesita convertir el partido en un intercambio de ataques. Su mejor camino pasa por cerrar el centro, incomodar al ‘Corcho’ y convertir cada recuperación en una salida rápida. La batalla puede decidirse mucho antes de llegar al área.

Te puede interesar