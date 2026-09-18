Gabriela Martínez, la árbitra mexicana que debutará en la Big Ten de la NCAA

La regiomontana recibió una sorpresiva reasignación que le permitirá hacer historia en la NCAA

Balón de la NCAA, donde arbitrará Gabriela Martínez. Foto: David Jensen / AFP

La árbitra mexicana Gabriela Martínez hará historia en el fútbol americano: debutará en la Big Ten de la NCAA, una de las conferencias más relevantes del deporte a nivel universitario, luego de ser reasignada a un partido.

Antes de recibir el correo que modifica sus planes, tenía asignados 11 partidos para esta temporada entre la Missouri Valley y la Pioneer League, además de un compromiso en la Mid-American Conference (MAC), según ESPN.

La regiomontana se convertirá en la primera mujer latinoamericana en integrar una planilla de oficiales de un partido de la División 1 de la Big Ten, después de seis temporadas vinculada al sistema colegial estadounidense.

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“Fue una gran sorpresa. Ya me habían asignado un partido de la Mid American (MAC), que era para mí la cereza del pastel. Y revisando mis correos, recibí la noticia de que fui reasignada a un juego del Big Ten”, contó a la cadena deportiva.

¿Cuál será la actuación de Gabriela Martínez en la Big Ten de la NCAA?

La función que desempeñará no es menor: Gaby Martínez estará en el terreno como ‘Headline Judge H’, una de las posiciones que integran la cuadrilla arbitral de un partido de futbol americano.

Su ubicación es en uno de los costados del campo, justo sobre el ‘line of scrimmage’ (línea de golpeo). Entre sus funciones están el control de las cadenas y yardaje, vigilancia antes del centro y seguimiento de jugadas, determinando el punto exacto de avance del ovoide cuando un jugador es derribado o si este pisa fuera del terreno.

“Para mí representa un gran paso en mi carrera, es por lo que he estado trabajando, el llegar a la Conferencia Big Ten”, expresó a ESPN.

La propia Big Ten identifica a Bill Carollo como su coordinador de oficiales de futbol americano. Carollo fue árbitro de la NFL entre 1989 y 2008 y posteriormente pasó a labores de coordinación y desarrollo arbitral en el futbol universitario.

La NCAA y la NFL tienen algunas diferencias en el reglamento, incluyendo del trazado del campo y algunas diferencias en penalidades. Pero la mayor de todas es las reglas del tiempo extra, que pueden causar mucha confusión para la gente que no está tan familiarizada con el College.

¿Quién es la árbitra mexicana Gabriela Martínez?

Es originaria de Monterrey, Nuevo León, y comenzó su trayectoria como árbitra en México. De acuerdo con ESPN, en 2022 ya era reconocida como la primera mexicana en desempeñarse como oficial de la División I de la NCAA.

Su experiencia también incluye el trabajo como coach de posición de los Borregos Monterrey, uno de los programas universitarios más reconocidos de México. El Tecnológico de Monterrey señaló que Martínez se convirtió en 2022 en la primera mujer en integrar el staff de un equipo de Liga Mayor de la ONEFA.

Unos años antes, en 2016, participó como árbitra en el Campeonato Mundial Universitario de Futbol Americano celebrado en Monterrey. Posteriormente, acudió a eventos internacionales para continuar desarrollándose.

Uno de los momentos decisivos llegó precisamente con Bill Carollo. Martínez comenzó a mantener comunicación con el exárbitro de la NFL, le hacía preguntas técnicas y buscaba oportunidades para aprender.

Desde entonces, Carollo destacó su conocimiento del juego y la calidad de las preguntas que realizaba. Ese contacto terminó abriendo puertas para que participara en actividades relacionadas con el arbitraje de la Big Ten.

Otra árbitra mexicana, Katia Itzel García, vivió en el Mundial 2026 uno de los momentos más importantes de su carrera. Fue designada para el partido entre Túnez y Países Bajos, nombramiento que marcó su primera aparición como jueza principal en una Copa del Mundo varonil.

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