¿Qué tan Clásico es el Clásico Nacional de México en Estados Unidos?

América y Chivas han llevado su rivalidad a Estados Unidos desde 1977. El partido de Oakland será el número 29 en territorio estadounidense, una historia que ya tiene sus propios escenarios, récords y memoria.

El Clásico Nacional los Estados Unidos | Claro Sports

El Clásico Nacional no nació en Estados Unidos, pero hace casi medio siglo comenzó a construir allí una historia paralela. América y Chivas jugaron por primera vez en territorio estadounidense el 23 de agosto de 1977, en Los Ángeles. Desde entonces, la rivalidad más reconocible del futbol mexicano ha cruzado la frontera una y otra vez: Los Ángeles, San Diego, Oakland, San José, Dallas, Houston, Kansas City, Chicago, Phoenix, Las Vegas, Atlanta y Pasadena forman parte de una geografía que ya no puede considerarse circunstancial.

El próximo capítulo llegará el domingo 4 de octubre de 2026 en el Oakland Coliseum. Y hay un dato que obliga a corregir el conteo que suele circular alrededor de estos partidos: no será el encuentro número 30 ni el 32. Será el 29º Clásico Nacional disputado en Estados Unidos. Hasta el final de 2025, América y Chivas habían jugado 28 veces en territorio estadounidense. De esos encuentros, 24 fueron amistosos y cuatro correspondieron a competencias oficiales. El balance después de 90 minutos es de nueve victorias para América, siete para Chivas y 12 empates.

La cifra adquiere otra dimensión cuando se observa el calendario completo. No es una rivalidad que haya viajado ocasionalmente a Estados Unidos durante la última década. La primera vez ocurrió en 1977 y, desde entonces, los dos clubes han regresado en distintas generaciones, ciudades y contextos hasta convertir al territorio estadounidense en una parte reconocible de la historia del Clásico.

Los Angeles abrió la historia

Conforme a la estadística realizada por The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), el primer capítulo fue el 23 de agosto de 1977, en Los Angeles. Chivas ganó 2-1 y comenzó una tradición que durante los primeros años se concentró principalmente en California.

Los siguientes enfrentamientos llegaron a Los Angeles en 1979, 1980 y 1984. Pero fue en 1985 cuando el Clásico adquirió una dimensión distinta: América y Chivas se enfrentaron dos veces en el Memorial Coliseum dentro de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

El 9 de abril, América ganó 3-1. Dos semanas después, el 23 de abril, empataron 1-1. No eran partidos de exhibición ni una gira comercial. Eran encuentros oficiales de una competencia internacional, y ambos ocurrieron en Los Angeles.

Aquellos dos partidos siguen siendo una pieza importante para entender la relación entre el Clásico y Estados Unidos: la rivalidad no solo ha viajado al norte para jugar amistosos, también ha tenido episodios competitivos con algo en juego.

Después vino una pausa prolongada. El siguiente encuentro estadounidense registrado entre ambos clubes llegó hasta 1996, nuevamente en Los Ángeles. América y Chivas empataron 1-1 y el Guadalajara se impuso en la definición por penales.

Un año después, la rivalidad encontró dos escenarios nuevos. En San Diego volvieron a empatar 1-1 y Chivas ganó otra vez desde los once pasos. Poco después se enfrentaron en Oakland, en el mismo inmueble que volverá a recibirlos en 2026. Ese partido terminó 3-2 a favor del Guadalajara.

Casi tres décadas después, el Clásico regresará al mismo lugar.

1999: cuatro Clásicos en un solo año

Si existe un año que demuestra hasta qué punto la rivalidad ya tenía un espacio propio en Estados Unidos, es 1999. América y Chivas jugaron cuatro veces en territorio estadounidense durante aquel año.

El 10 de enero empataron 1-1 en Los Angeles. En julio volvieron a enfrentarse en San José y Dallas, con un triunfo del América por 1-0 y un empate 1-1, respectivamente.

El cuarto encuentro fue particularmente distinto. El 8 de agosto, nuevamente en Los Angeles, América derrotó 1-0 a Chivas en un partido correspondiente al torneo Prelibertadores. A diferencia de los otros encuentros de aquel año, aquel Clásico formó parte de una competencia oficial.

La década terminó con una rivalidad que ya había recorrido buena parte de California y comenzaba a ampliar su territorio.

Chicago recibió al Clásico en 2004 y 2005; San Francisco apareció en 2003 y 2005; Phoenix lo hizo en 2006; Chicago volvió a recibirlo en 2008. En 2009 ocurrió otro detalle que suele perderse en los recuentos: América y Chivas jugaron dos veces en Estados Unidos.

Primero se enfrentaron en Houston, el 3 de enero, dentro de la InterLiga. El partido terminó 1-1. Meses después volvieron a encontrarse en Kansas City, esta vez en un amistoso que ganó América 2-0.

Con ese partido de Houston, la InterLiga aportó otro de los cuatro enfrentamientos oficiales que ambos clubes han disputado en territorio estadounidense.

De Las Vegas a Pasadena

Después de una nueva pausa, el Clásico volvió a Estados Unidos en 2013, con un partido en Las Vegas. Pero el verdadero salto en términos de convocatoria llegó en la segunda mitad de la década.

En marzo de 2018, el América-Chivas disputado en Guadalajara alcanzó 2.485 millones de espectadores en la televisión estadounidense, de acuerdo con las mediciones publicadas por World Soccer Talk. En septiembre de ese mismo año, el segundo enfrentamiento entre ambos clubes alcanzó 1.677 millones y fue reportado como el quinto partido de clubes más visto en la televisión estadounidense durante 2018.

El dato no corresponde a partidos jugados en Estados Unidos, pero sí ayuda a explicar el tamaño de la audiencia que sigue esta rivalidad al otro lado de la frontera.

En 2019 llegó otro indicador concreto. América y Chivas se enfrentaron en el Soldier Field de Chicago ante 61,417 espectadores.

Después de la interrupción provocada por la pandemia, la rivalidad regresó a Estados Unidos en 2021, en Dallas; en 2022, en Atlanta; y en 2023 alcanzó uno de sus escenarios más importantes.

El Rose Bowl de Pasadena recibió al Clásico el 15 de octubre de 2023. América ganó 2-0 con dos goles de Julián Quiñones y el encuentro registró una asistencia oficial de 86,134 aficionados, de acuerdo con PRIMETIME Sports, cifra que fue reportada también por medios como Los Angeles Times.

Hasta entonces, ningún partido entre dos clubes mexicanos había reunido a tanta gente en territorio estadounidense.

El número también permitió dimensionar la capacidad de convocatoria de la rivalidad. El partido se disputó en un estadio histórico, sede de la final de la Copa del Mundo de 1994, y reunió a más de 86 mil personas para un encuentro amistoso entre dos clubes mexicanos.

Houston y Arizona: la historia no se detuvo

El Clásico no se quedó en Pasadena. El 13 de octubre de 2024, América y Chivas volvieron a enfrentarse en Houston. El NRG Stadium fue escenario de un triunfo azulcrema por 2-0, con goles de Rodrigo Aguirre e Illian Hernández.

Un año después, el 11 de octubre de 2025, la rivalidad volvió a Arizona. En el State Farm Stadium de Glendale, Chivas se adelantó con un gol de Javier Hernández al minuto 2 y América empató mediante Víctor Dávila al 61. El marcador terminó 1-1.

Con ese partido quedó establecido el registro de 28 enfrentamientos en territorio estadounidense hasta el cierre de 2025.

Y aquí aparece la corrección importante para cualquier recuento del Clásico en Estados Unidos: Oakland 2026 será el número 29.

Oakland vuelve a abrir una puerta

El escenario tiene además memoria propia. El Oakland Coliseum ya fue sede de un América-Chivas en 1997. Aquel día, Guadalajara ganó 3-2. El regreso, casi 29 años después, convierte al partido de 2026 en una especie de vuelta al punto de partida de una historia que comenzó mucho antes de que los grandes estadios estadounidenses se convirtieran en una parada habitual para los clubes mexicanos.

El partido está programado para el domingo 4 de octubre a las 5:30 p.m. hora local.

Y tampoco será un regreso cualquiera desde el punto de vista comercial. PRIMETIME Sports, Chivas y América anunciaron el 10 de septiembre que las entradas se agotaron en menos de una semana. El organizador calificó el encuentro como el Clásico de México vendido más rápidamente en la historia de Estados Unidos.

Más allá de la etiqueta promocional, hay un hecho verificable: el partido agotó localidades en menos de siete días.

Eso coloca al encuentro de Oakland dentro de una tendencia que se ha hecho cada vez más visible: América y Chivas no necesitan estar jugando por un campeonato para movilizar a una cantidad importante de aficionados en Estados Unidos.

Un Clásico con memoria propia

Hay una pregunta más interesante que determinar si el partido en Estados Unidos tiene exactamente el mismo significado que el que se disputa en México. La historia demuestra que tiene una identidad propia.

En Estados Unidos, el Clásico ha pasado por estadios históricos y modernos, por partidos oficiales y amistosos, por generaciones distintas de futbolistas y por ciudades con comunidades mexicanas muy diferentes entre sí. Ha tenido partidos de competencia internacional, definiciones por penales, encuentros con más de 60 mil espectadores y, más recientemente, una convocatoria superior a los 86 mil aficionados.

También ha construido una geografía. Los Ángeles fue la puerta de entrada y sigue siendo uno de sus territorios naturales. Oakland representa la continuidad de una historia iniciada allí mismo en 1997. Chicago, Houston, Dallas, San Diego, San José, Phoenix, Las Vegas, Atlanta y Pasadena han agregado capítulos distintos.

Por eso, cuando América y Chivas vuelvan a enfrentarse en Oakland, no será simplemente otro amistoso entre dos equipos de la Liga MX durante una Fecha FIFA. Será el partido número 29 de una historia que comenzó en Los Ángeles hace 49 años.

El Clásico Nacional nació en México, este sábado se juega una edición oficial más en la Liga Mx cuando se dispute la jornada 9 en el estadio Banorte. Pero después de casi cinco décadas, también tiene memoria en Estados Unidos.

Y esa memoria ya tiene 28 partidos, 12 ciudades, cuatro capítulos oficiales y un nuevo episodio a punto de comenzar en Oakland.

Datos clave

Primer Clásico en Estados Unidos : 23 de agosto de 1977, Los Ángeles.

: 23 de agosto de 1977, Los Ángeles. Partidos en Estados Unidos hasta 2025 : 28.

: 28. Partido de Oakland 2026 : número 29.

: número 29. América : 9 victorias después de 90 minutos.

: 9 victorias después de 90 minutos. Chivas : 7 victorias después de 90 minutos.

: 7 victorias después de 90 minutos. Empates : 12.

: 12. Partidos oficiales : 4.

: 4. Amistosos : 24.

: 24. Mayor asistencia registrada : 86,134, Rose Bowl de Pasadena, 2023.

: 86,134, Rose Bowl de Pasadena, 2023. Próximo partido: 4 de octubre de 2026, Oakland Coliseum.

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