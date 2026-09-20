Los 50 atletas latinos más influyentes de EE.UU. en 2026

Del fenómeno comercial de Lionel Messi al impacto de Fernando Mendoza en la NFL, te presentamos a las figuras con raíces latinoamericanas que están transformando las reglas del juego, los contratos comerciales y la cultura popular de los Estados Unidos en 2026.

50 atletas latinos han dejado huella en 2026 | Claro Sports

Para elaborar esta lista tomamos únicamente atletas, hombres y mujeres, con raíces latinoamericanas y una influencia comprobable en Estados Unidos durante 2026. No se trata simplemente de elegir a los mejores deportistas ni a los más famosos. La selección considera cuatro variables: rendimiento y relevancia deportiva, visibilidad y alcance dentro de la Unión Americana, influencia cultural, comercial y digital, y la dimensión particular que cada atleta ha adquirido durante lo que va de 2026.

El criterio latino se aplicó de manera amplia, incluyendo atletas nacidos en América Latina, ciudadanos estadounidenses con ascendencia latinoamericana y deportistas vinculados de manera documentada con comunidades latinoamericanas. España no se incluyó automáticamente dentro de la categoría latina, mientras que Brasil sí forma parte del universo latinoamericano.

El resultado es una estampa del deporte estadounidense en 2026: una lista necesariamente discutible en el orden, pero construida a partir de presencia, actualidad e influencia, no solamente de fama histórica.

1. Lionel Messi — Argentina — Fútbol

Messi continúa siendo el punto de referencia más evidente cuando se habla de influencia deportiva en Estados Unidos. Inter Miami convirtió su llegada en un fenómeno comercial y cultural y, en 2026, el argentino sigue produciendo sobre la cancha: después del Mundial volvió a la MLS como uno de sus principales goleadores y continúa siendo el rostro central de la expansión del fútbol estadounidense.

2. Saúl “Canelo” Álvarez — México — Boxeo

Canelo representa una relación entre México y Estados Unidos que el boxeo profesional ha construido durante décadas. Su capacidad para convertir una pelea en un acontecimiento nacional, especialmente alrededor del fin de semana de la Independencia de México, mantiene su influencia muy por encima de sus resultados estrictamente deportivos.

3. Juan Soto — República Dominicana — MLB

Soto es una de las grandes figuras de la nueva generación del béisbol estadounidense. Su llegada a los Mets lo colocó en uno de los mercados deportivos más importantes del país y su combinación de producción, personalidad y presencia mediática lo convierte en uno de los atletas latinos con mayor alcance nacional.

4. Ronald Acuña Jr. — Venezuela — MLB

Acuña reúne rendimiento, espectáculo y una personalidad que lo ha convertido en uno de los jugadores más reconocibles de MLB. Su manera de jugar y celebrar también lo ha colocado en el centro de discusiones sobre la transformación cultural del béisbol estadounidense.

5. Fernando Tatis Jr. — República Dominicana — MLB

Tatis es uno de los rostros más reconocibles de la generación joven de MLB. Su combinación de talento, estilo personal, presencia digital y mercado en San Diego lo mantiene como una figura de enorme visibilidad entre los aficionados estadounidenses.

6. Francisco Lindor — Puerto Rico — MLB

Lindor representa una de las conexiones más fuertes entre la comunidad puertorriqueña y el deporte de Nueva York. Capitán de los Mets, protagonista permanente de la conversación deportiva de la ciudad y una figura reconocida más allá del béisbol, su influencia en 2026 va mucho más allá de sus estadísticas. MLB lo identifica como nacido en Caguas, Puerto Rico.

7. Karl-Anthony Towns — República Dominicana — NBA

Towns combina una carrera consolidada en la NBA con una conexión particularmente visible con República Dominicana. Su presencia en Nueva York amplifica esa influencia: juega en uno de los mercados deportivos más importantes del mundo y mantiene vínculos públicos con el desarrollo del baloncesto dominicano. La NBA lo identifica entre las figuras centrales de la temporada y en 2026 continúa como uno de los principales referentes latinos de la liga.

8. Sergio “Checo” Pérez — México — Fórmula 1

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac convirtió al piloto mexicano en uno de los principales puentes entre el automovilismo estadounidense y el mercado mexicano. Su influencia no depende únicamente de sus resultados: durante años construyó una de las comunidades de aficionados mexicanos más grandes alrededor de la Fórmula 1.

9. Vladimir Guerrero Jr. — República Dominicana — MLB

Guerrero Jr. pertenece a la segunda generación de una de las familias más reconocidas del béisbol. Su producción ofensiva, su apellido y su presencia permanente en la conversación de MLB lo convierten en una de las principales figuras dominicanas del deporte estadounidense.

10. José Altuve — Venezuela — MLB

Altuve es ya una figura histórica de los Astros y uno de los peloteros latinoamericanos más reconocibles de su generación. Su longevidad, campeonatos, premios individuales y presencia sostenida en Houston le dan una influencia que no depende de una sola temporada.

11. Julio Rodríguez — República Dominicana — MLB

Rodríguez es uno de los rostros jóvenes más importantes de MLB. Seattle encontró en él una figura capaz de combinar rendimiento, personalidad y alcance comercial, mientras su condición de estrella dominicana amplía su conexión con el público latino en Estados Unidos.

12. Luis Suárez — Uruguay — Fútbol

Suárez ha dejado de ser únicamente el socio histórico de Messi para convertirse en una figura con peso propio dentro del mercado estadounidense. En 2026 sigue produciendo con Inter Miami y fue reconocido como Jugador de la Jornada de la MLS; al corte de agosto llevaba 10 goles y 6 asistencias en la temporada.

13. Fernando Mendoza — Estados Unidos/Cuba — NFL

Mendoza es probablemente la historia nueva más poderosa de esta lista. Campeón nacional y ganador del Heisman con Indiana, fue seleccionado primero global por Las Vegas Raiders y posteriormente incluido por TIME entre las 100 personas más influyentes del deporte en 2026. Todavía no ha debutado como titular en la NFL, pero su influencia ya existe antes de su primer gran partido profesional.

14. Elly De La Cruz — República Dominicana — MLB

Elly representa la nueva cara eléctrica del béisbol. Su velocidad, poder y personalidad lo han convertido en uno de los jugadores jóvenes más visibles de MLB y en una figura especialmente atractiva para las audiencias digitales.

15. José Ramírez — República Dominicana — MLB

Ramírez pertenece a esa categoría de estrellas que quizá reciben menos atención nacional que otros nombres, pero cuya producción sostiene durante años a una franquicia. Su impacto con Cleveland y su condición de uno de los principales bateadores dominicanos de MLB lo mantienen dentro de esta conversación.

16. Manny Machado — República Dominicana — MLB

Machado es una figura veterana de enorme peso en el béisbol estadounidense. Su presencia en San Diego, sus campeonatos y su trayectoria lo convierten en uno de los principales referentes dominicanos de MLB.

17. Yordan Álvarez — Cuba — MLB

Álvarez representa una de las grandes historias deportivas cubanas de la generación actual. Su poder ofensivo y su condición de estrella de los Astros lo han colocado entre los bateadores más respetados de MLB.

18. Devin Booker — Estados Unidos/México — NBA

Booker es una de las principales figuras estadounidenses con raíces mexicanas y uno de los jugadores más reconocibles de la NBA. Su relación con esa herencia ha tenido una dimensión pública y comercial que amplía su alcance entre aficionados mexicanos y mexicoamericanos.

19. Jaime Jaquez Jr. — Estados Unidos/México — NBA

Jaquez se ha convertido en uno de los referentes más visibles de la nueva generación de basquetbolistas mexicoamericanos. En 2026 continúa en la NBA con Milwaukee y forma parte de una generación que está modificando la representación mexicana dentro del baloncesto profesional estadounidense.

20. David Benavidez — Estados Unidos/México — Boxeo

Benavídez es campeón mundial y uno de los nombres centrales del boxeo estadounidense actual. Su identidad mexicoamericana, su invicto y su capacidad para encabezar grandes carteleras lo han convertido en una figura de enorme interés comercial y deportivo.

21. Isaac “Pitbull” Cruz — México — Boxeo

Cruz construyó buena parte de su popularidad en Estados Unidos a través de peleas espectaculares y una personalidad reconocible. Su presencia ha ayudado a mantener al boxeo mexicano como uno de los grandes motores del mercado estadounidense.

22. Isiah Pacheco — Estados Unidos/Puerto Rico/República Dominicana — NFL

Pacheco representa una generación de jugadores que ha llevado sus raíces latinoamericanas al centro de la NFL. Su paso por Kansas City y su presencia en escenarios de Super Bowl lo convirtieron en uno de los corredores latinos más visibles de la liga.

23. Fred Warner — Estados Unidos/México/Panamá — NFL

Warner es uno de los linebackers más reconocidos de la NFL y un referente de los San Francisco 49ers. Su ascendencia latinoamericana y su posición dentro de una de las franquicias más importantes de la liga amplían su influencia más allá del terreno.

24. José Alvarado — Puerto Rico — NBA

Alvarado se ha convertido en una figura singular dentro de la NBA gracias a su estilo defensivo, su personalidad y su conexión pública con Puerto Rico. Su presencia con los Knicks le da ahora un escaparate todavía mayor en el mercado deportivo de Nueva York.

25. Ryan Garcia — Estados Unidos/México — Boxeo

Garcia es uno de los atletas con mayor capacidad para generar conversación digital en el deporte estadounidense. En septiembre de 2026 añadió otro capítulo deportivo importante al defender el título welter del CMB ante Conor Benn en Las Vegas.

26. Brandon Moreno — México — UFC

Moreno es una de las figuras mexicanas más importantes en la historia reciente de UFC. Su condición de excampeón, sus enfrentamientos de alto nivel y su enorme conexión con el público mexicano en Estados Unidos mantienen su influencia dentro de las artes marciales mixtas.

27. Alexa Grasso — México — UFC

Grasso abrió una puerta particularmente importante para el deporte femenino mexicano dentro de UFC. Fue campeona mundial, protagonizó una de las rivalidades más relevantes de la división y continúa siendo uno de los rostros mexicanos más reconocibles de la organización.

28. Carlos Correa — Puerto Rico — MLB

Correa es una figura establecida del béisbol puertorriqueño y uno de los shortstops más reconocibles de su generación. Su campeonato con Houston, su trayectoria de All-Star y su permanencia en el centro del mercado de MLB sostienen su influencia.

29. Jackson Chourio — Venezuela — MLB

Chourio representa la siguiente generación de estrellas venezolanas. Su irrupción en Milwaukee lo colocó rápidamente entre los jóvenes jugadores con mayor expectativa y visibilidad de MLB.

30. Pato O’Ward — México — IndyCar

O’Ward es el rostro mexicano más visible de IndyCar en Estados Unidos. Su juventud, sus resultados y su personalidad lo han convertido en una pieza importante para conectar al automovilismo estadounidense con el público mexicano.

31. Hirving “Chucky” Lozano — México — Fútbol

Lozano sigue siendo uno de los futbolistas mexicanos con mayor reconocimiento en Estados Unidos. Su paso por la MLS y su regreso al mercado estadounidense refuerzan una trayectoria que ya incluye títulos europeos, selección mexicana y una importante presencia comercial.

32. Alejandro Zendejas — Estados Unidos/México — Fútbol

Zendejas representa una generación particularmente relevante para el fútbol estadounidense: jugadores mexicoamericanos que pueden formar parte de la conversación entre dos selecciones y dos mercados. Su crecimiento con Estados Unidos y su presencia en MLS lo convierten en una figura a seguir en el ciclo mundialista.

33. Ricardo Pepi — Estados Unidos/México — Fútbol

Pepi es uno de los delanteros mexicoamericanos más reconocibles del fútbol estadounidense. Su trayectoria internacional y su presencia en la selección de Estados Unidos le dan una relevancia que va más allá de su club.

34. Gio Reyna — Estados Unidos/Argentina — Fútbol

Reyna es uno de los nombres jóvenes más conocidos de la selección estadounidense. Su apellido, su formación en Europa y su vínculo familiar con el fútbol estadounidense le han dado una visibilidad que permanece incluso en una carrera marcada por altibajos.

35. Cristian Roldan — Estados Unidos/El Salvador — Fútbol

Roldán pertenece a la generación que ayudó a consolidar una identidad más diversa dentro de la selección estadounidense. Su longevidad en MLS y su presencia internacional lo convierten en una referencia para la comunidad salvadoreña y centroamericana en Estados Unidos.

36. Brandon Vazquez — Estados Unidos/México — Fútbol

Vazquez es uno de los delanteros mexicoamericanos que mejor representa la conexión entre MLS, selección estadounidense y mercado mexicano. Su recorrido profesional lo ha convertido en un nombre reconocible para ambas audiencias.

37. Alyssa Thompson — Estados Unidos/Perú — Fútbol

Thompson pertenece a la nueva generación del fútbol femenino estadounidense. Su juventud, su velocidad y su presencia en la NWSL le han permitido convertirse en una de las futbolistas latinas jóvenes con mayor proyección dentro del mercado estadounidense.

38. Catarina Macario — Estados Unidos/Brasil — Fútbol

Macario tiene una trayectoria particularmente significativa: nació en Brasil, llegó a Estados Unidos siendo niña y se convirtió en internacional estadounidense. Su carrera europea, su paso por Chelsea y su regreso a la NWSL la mantienen como una figura importante del fútbol femenino estadounidense.

39. Melanie Barcenas — Estados Unidos/México — Fútbol

Barcenas es una de las historias de precocidad más importantes del fútbol femenino estadounidense. Se convirtió en la jugadora más joven en firmar como profesional en la NWSL y continúa formando parte de la nueva generación mexicoamericana que está creciendo dentro de la liga.

40. Gabriela Fundora — Estados Unidos/México — Boxeo

Fundora representa una de las nuevas caras del boxeo femenino estadounidense. Su crecimiento como campeona y su apellido —hermana de Sebastián Fundora— la colocan en una familia que ya tiene un peso considerable dentro del boxeo profesional.

41. Marileidy Paulino — República Dominicana — Atletismo

Paulino es una de las grandes atletas latinoamericanas del mundo y una figura habitual de los grandes escenarios del atletismo internacional. Sus actuaciones en los 400 metros y su presencia competitiva en Estados Unidos la colocan en una categoría diferente a la de muchas figuras de deportes con mayor exposición mediática.

42. Hezly Rivera — Estados Unidos/República Dominicana — Gimnasia

Rivera pertenece a una generación que está creciendo bajo el enorme escaparate de la gimnasia estadounidense. Campeona olímpica por equipos y una de las jóvenes figuras de USA Gymnastics, representa también una conexión dominicana cada vez más visible dentro del deporte estadounidense.

43. Daniel Suárez — México/Estados Unidos — NASCAR

Suárez hizo historia como el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. Su permanencia en la categoría y su capacidad para abrirse espacio dentro de uno de los deportes estadounidenses más tradicionales lo mantienen como una figura singular.

44. Carlos Ortiz — México — Golf

Ortiz representa a México en uno de los circuitos de golf profesional más importantes de Estados Unidos. Su experiencia en PGA Tour y LIV Golf le ha permitido mantener una presencia sostenida entre las figuras latinoamericanas del golf masculino.

45. Abraham Ancer — México — Golf

Ancer fue durante años uno de los mexicanos más reconocibles del PGA Tour y posteriormente pasó al LIV Golf. Su trayectoria, su presencia internacional y su relación con el mercado estadounidense justifican su permanencia dentro de la lista.

46. Gabriela Jaquez — Estados Unidos/México — WNBA

Jaquez entró en 2026 en una dimensión histórica: fue seleccionada en la primera ronda de la WNBA después de una carrera universitaria destacada y amplió una historia familiar extraordinaria junto a su hermano Jaime. Su influencia actual todavía está construyéndose, pero su llegada al baloncesto profesional femenino estadounidense representa un momento relevante para el deporte mexicano-americano.

47. Nik Bonitto — Estados Unidos/Cuba/Haití — NFL

Bonitto merece estar por delante de varios nombres que inicialmente habíamos incluido sólo por proyección. La NFL lo colocó entre los 32 mejores jugadores de 2026 después de una temporada 2025 de 14 capturas, y su presencia entre las principales figuras latinas de la liga ya no depende únicamente de su ascendencia.

48. Chris Olave — Estados Unidos/Cuba — NFL

Olave ha construido una carrera de alto nivel como receptor de la NFL y su ascendencia cubana lo incorpora a la conversación latina de la liga. En 2025 estableció marcas personales de 1,163 yardas y nueve touchdowns, cifras que ayudan a explicar por qué su influencia deportiva está por encima de la de muchos jugadores latinoamericanos simplemente activos en la NFL.

49. Christian Gonzalez — Estados Unidos/Colombia — NFL

Gonzalez ya no pertenece a la categoría de promesa. La NFL lo colocó en el puesto 28 de sus 100 mejores jugadores de 2026, y su presencia como cornerback de los Patriots lo convirtió en uno de los defensivos latinoamericanos más visibles de la liga.

50. Gaby López — México — Golf

López cierra la lista como una de las golfistas mexicanas con mayor permanencia y reconocimiento internacional. Su trayectoria en el LPGA Tour, sus participaciones olímpicas y su presencia sostenida en el golf profesional estadounidense le dan una influencia que trasciende sus resultados de una sola temporada.

Una lista que también cuenta una transformación

Los 50 nombres muestran algo más interesante que una colección de estrellas. El béisbol continúa siendo el territorio con mayor profundidad de representación latina, pero ya no es el único. La NFL incorpora una generación cada vez más visible; la NBA tiene referentes mexicoamericanos, puertorriqueños y dominicanos; el boxeo sigue funcionando como una de las principales plataformas deportivas de la cultura mexicana en Estados Unidos; y el fútbol femenino empieza a producir sus propias figuras.

También cambia la naturaleza de la influencia. Messi no necesita demostrar que es una celebridad deportiva estadounidense; Mendoza todavía no ha jugado una temporada completa en la NFL y ya fue incluido por TIME entre las 100 personas más influyentes del deporte de 2026. Esa diferencia es precisamente lo que hace que una lista de influencia no pueda reducirse a estadísticas.

La fotografía de 2026, por tanto, no es solamente la de los atletas latinos que ya llegaron a la cima. También es la de quienes están modificando quién puede ser una figura central del deporte estadounidense y para qué público se juega, se transmite y se consume ese deporte.

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