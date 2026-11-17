Los sitios web afectados habrían mostrado código malicioso que buscaba robar datos de tarjetas y desviar pagos de usuarios

Los hackers inyectaron código malicioso en las páginas web | Shutterstock

Un ciberataque habría afectado las páginas de 178 organizaciones, entre ellas CNN, Zoom, BBC, IKEA, Salesforce y Equifax. Según la investigación, los responsables introdujeron instrucciones maliciosas en una herramienta que utilizan esos sitios para hacer cambios y probar funciones. El objetivo era robar información de los visitantes, desviar pagos con criptomonedas e intentar infectar dispositivos como los iPhone.

El caso involucra a algunas de las páginas más visitadas del mundo, con un volumen de tráfico que, en conjunto, alcanza decenas de millones de visitas diarias. Ese alcance aumenta la preocupación, aunque todavía no se conoce cuántas personas estuvieron expuestas al ataque ni cuántas pudieron perder información o dinero.

‼️ BREAKING – Hackers hijacked Optimizely scripts to serve malicious code to visitors of CNN, BBC, Zoom and other major sites.



At least 178 organizations affected. The payload targeted card data, swapped crypto addresses and attempted iOS exploits.



Full story ↓… pic.twitter.com/ubaQFx95Ww — The Hacker News (@TheHackersNews) November 17, 2026

El ciberataque coincide con varios problemas tecnológicos recientes en Estados Unidos, que han afectado servicios de Microsoft, operaciones aéreas, bancos y la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Sin embargo, no hay evidencia pública de que todos esos incidentes estén relacionados ni de que cada interrupción haya sido causada por hackers.

Cómo detectaron el ciberataque a los sitios web

De acuerdo con The New York Post el investigador de seguridad Scott Helme y su equipo encontraron el problema al revisar archivos de Optimizely, una plataforma que las empresas usan para probar cambios en sus páginas. Estos archivos suelen cargarse automáticamente cuando alguien entra a un sitio. En este caso, algunos habían sido modificados para ejecutar acciones sin el conocimiento de los visitantes.

Durante la revisión, el equipo analizó 1.611 archivos y encontró 188 alterados, vinculados con 178 organizaciones. El ataque no habría requerido entrar por separado a los sistemas de cada empresa: los responsables aprovecharon una herramienta compartida para distribuir las instrucciones maliciosas a través de distintas páginas.

Optimizely confirmó que un tercero aprovechó una falla de seguridad para agregar ese contenido a proyectos de sus clientes. La compañía aseguró que corrigió el problema y retiró el código malicioso. Por su parte, empresas señaladas en los reportes comenzaron a investigar el posible impacto sobre sus sitios y sus visitantes.

¿Qué buscaban lograr los hackers al atacar los sitios web?

Una de las maniobras consistía en cambiar las direcciones que se usan para recibir pagos con criptomonedas. Así, una persona podía creer que enviaba dinero al destinatario correcto cuando, en realidad, lo estaba transfiriendo a una dirección controlada por los atacantes. El código también buscaba capturar datos de tarjetas introducidos en determinados formularios.

La investigación encontró, además, instrucciones para obtener capturas de pantalla y robar pequeños archivos del navegador que pueden guardar información sobre las sesiones de los usuarios. Otra parte del ataque intentaba aprovechar fallas de seguridad en iPhone y iPad para introducir programas dañinos. Detectar esas instrucciones, sin embargo, no demuestra que todos los intentos hayan funcionado.

El alcance potencial es importante porque las páginas señaladas reúnen grandes audiencias internacionales: personas que consultan noticias, acceden a servicios de trabajo o realizan compras y otras gestiones. Algunos de esos sitios reciben millones de visitas al día. Pero el tráfico habitual no permite calcular las víctimas: todavía falta determinar durante cuánto tiempo estuvo activo el ataque, a quiénes llegó y qué información logró obtener.

Servicios digitales que han resgistrado fallas durante noviembre

Previamente, el jueves 12 de noviembre, una interrupción de Microsoft afectó Outlook, Teams y otros servicios utilizados para trabajar y comunicarse. Los problemas dificultaron tareas cotidianas como enviar correos electrónicos y acceder a herramientas de oficina.

Un día después, las dificultades tecnológicas también alcanzaron al transporte aéreo. El viernes 13 de noviembre, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a detener temporalmente salidas de vuelos en Estados Unidos. Los reportes posteriores relacionaron el problema con un equipo de conexión de red que afectó las comunicaciones del control de tráfico aéreo, sin que se confirmara un ciberataque.

Las interrupciones en el sector aéreo no terminaron allí. El lunes 16 de noviembre, United Airlines registró otro problema, esta vez en los sistemas de comunicación y mensajería de sus tripulaciones, que duró unos 90 minutos y provocó retrasos. La compañía informó después que el servicio había sido restablecido. Pese a la cercanía entre ambos episodios, no hay evidencia pública de que la falla de United y la de la FAA tuvieran una misma causa.

Qué se sabe de las fallas en JPMorgan Chase y NSA Net

Las fallas también han llegado al sector bancario. El lunes 16 de noviembre, clientes de JPMorgan Chase reportaron dificultades para entrar a sus cuentas y realizar operaciones. El banco atribuyó la interrupción a un error de software en sus equipos y señaló que no había evidencia de un ciberataque. Aunque también hubo reportes de problemas en otras entidades financieras, esas alertas no permiten establecer que todas tuvieran una misma causa.

A los problemas en la banca se sumó este martes 17 de noviembre una interrupción en un ámbito especialmente sensible: las comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según CNN, NSA Net, la red interna que utiliza la agencia para compartir información clasificada, quedó fuera de servicio. La institución investigaba el alcance del problema y había ajustado los horarios de llegada de parte de su personal, mientras seguían sin conocerse públicamente la causa y todas sus consecuencias.

Hasta el momento no se ha informado que exista evidencia de que la caída de NSA Net fuera producto de un ataque informático. Aunque la sucesión de incidentes ha llamado la atención, es importante distinguir entre una acción deliberada de hackers y una interrupción causada por errores en programas, equipos o conexiones. La información disponible no permite afirmar que exista una sola ofensiva detrás de todos estos episodios.

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