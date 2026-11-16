LeBron James a los 41 años sigue rompiendo récords: supera a Jason Kidd en asistencias

Jason Kidd perdió el tercer lugar histórico en asistencias ante un imparable LeBron James

LeBron es el tercer mejor asistidor de la NBA | EMILEE CHINN / GETTY IMAGES VIA AFP

LeBron James volvió a hacer historia en la NBA. A sus 41 años, el alero de los Philadelphia 76ers superó a Jason Kidd y se convirtió en el tercer mejor asistidor de todos los tiempos, una marca más en una carrera que parece no encontrar límites.

La hazaña ocurrió en la victoria de los Sixers por 131-124 sobre los Indiana Pacers. James terminó con 15 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias, y alcanzó 12,092 pases de canasta en su carrera, uno más que Kidd, quien se quedó en 12,091. El pase decisivo llegó a falta de 1:19 en el cuarto periodo, cuando LeBron habilitó a VJ Edgecombe para una canasta que selló el nuevo récord.

No es un logro menor para un jugador que llegó a la liga como anotador y terminó construyendo una de las carreras más completas de la historia. James ya es el máximo anotador histórico de la NBA y ahora también se instala entre los tres mejores repartidores de asistencias, un lugar reservado para bases de élite durante décadas.

MÁS INFORMACIÓN: Detienen a acosador que irrumpió en la casa de LeBron James que afirmaba ser su hijo

Cómo queda el top 3 histórico en asistencias

La tabla histórica de asistencias quedó encabezada por dos nombres legendarios del puesto de base. LeBron, sin embargo, es el único alero entre los tres y el único jugador activo en ese grupo.

John Stockton lidera la clasificación histórica con 15,806 asistencias. Chris Paul ocupa el segundo lugar con 12,552 asistencias. LeBron James quedó tercero tras alcanzar 12,092 asistencias. Jason Kidd descendió al cuarto puesto con 12,091 asistencias.

Stockton mantiene una ventaja casi inalcanzable en el primer lugar, pero Chris Paul está a solo 461 asistencias de LeBron. Con el ritmo de James y su disponibilidad durante la temporada, el segundo puesto histórico deja de ser una meta lejana.

La marca de Kidd duró poco en el tercer lugar. LeBron necesitó una sola asistencia para superarlo y, en el mismo partido, sumó 11 para ampliar la diferencia.

Récords de LeBron James en la NBA

LeBron no solo pelea por puestos de honor en asistencias. Su nombre aparece en la cima de varias categorías históricas y también ocupa posiciones de élite en otras estadísticas.

Primer lugar en puntos, con 43,606 anotaciones , muy por encima de Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone.

, muy por encima de Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. Primer lugar en partidos jugados, una muestra de su longevidad y de su capacidad para sostener un nivel competitivo durante 24 campañas.

Primer lugar en minutos disputados , además de liderar los registros históricos de tiros de campo convertidos e intentados.

, además de liderar los registros históricos de tiros de campo convertidos e intentados. Primer lugar en temporadas jugadas, con 24 campañas en la NBA , un récord que refuerza su condición de jugador más durable de la era moderna.

, un récord que refuerza su condición de jugador más durable de la era moderna. Tercer lugar en asistencias, la nueva posición que arrebató a Jason Kidd.

Único jugador con al menos 30,000 puntos, 10,000 rebotes y 10,000 asistencias, una combinación que ningún otro basquetbolista ha alcanzado en la historia de la liga.

En playoffs, su impacto también permanece entre los mejores. LeBron es el líder histórico en puntos y robos en postemporada, ocupa el segundo lugar en asistencias y el cuarto en rebotes.

MÁS INFORMACIÓN: LeBron James rompe la maldición en sus debuts y gana su primer partido con los 76ers

La edad es solo un número para LeBron James

Las asistencias suelen asociarse con bases puros, jugadores cuyo rol principal es crear para otros. LeBron rompió ese molde desde sus primeros años en Cleveland, porque combinó tamaño, visión de cancha, fuerza física y capacidad para decidir en los momentos decisivos.

A los 41 años, y en su temporada 24, James promedia 15.1 puntos, 7.2 rebotes y 6.5 asistencias por partido. No es solo que siga jugando, sino que continúa produciendo a un nivel que le permite acumular marcas históricas temporada tras temporada.

El haber superado a Jason Kidd confirma una idea que ya parecía evidente. LeBron James no es únicamente el máximo anotador de la NBA, sino uno de los jugadores más completos que ha visto el baloncesto. Su siguiente objetivo inmediato es Chris Paul y el segundo lugar histórico en asistencias, una cifra que podría caer antes de que termine la campaña.

Te puede interesar: