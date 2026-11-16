Un festejo tras una captura al quarterback rival terminó costándole la temporada a Aidan Hutchinson de una forma insólita

Hutchinson se perderá el resto de la temporada | MEGAN BRIGGS /GETTY IMAGES VIA AFP

Aidan Hutchinson, ala defensiva de los Detroit Lions, se lesionó este domingo la rodilla derecha al celebrar una captura sobre Drake Maye durante el duelo de este domingo ante los New England Patriots en el Allianz Arena de Múnich, Alemania. La jugada ocurrió en el primer cuarto del partido de la Semana 10 de la NFL.

Lo insólito del caso es que el propio festejo causó el daño. Hutchinson derribó a Maye en tercera oportunidad y gol, saltó para celebrar con su acostumbrada energía y cayó de forma torpe sobre el césped. De inmediato se llevó las manos a la pierna derecha y permaneció en el suelo varios minutos ante la preocupación de sus compañeros.

Aidan Hutchinson suffered an injury on this play and went to the locker room.



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La jugada dejó dos bajas de peso en un mismo instante. Maye también salió lastimado por el contacto de la captura y no regresó al encuentro, de modo que un solo snap cambió el rumbo del partido y puso en jaque los planes de ambos equipos para lo que resta de la campaña.

¿Cómo se lesionó Aidan Hutchinson ante los Patriots?

La acción ocurrió con 9:28 minutos por jugar en el primer cuarto. Hutchinson persiguió a Maye por la espalda y lo capturó en la yarda 15 de Detroit, lo que frenó la primera serie ofensiva de Nueva Inglaterra y obligó a los Patriots a conformarse con un gol de campo.

Tras el derribe, el defensivo salió del montón, saltó en el aire para festejar y aterrizó mal. Se desplomó sobre el terreno, se tomó la rodilla derecha y luego caminó con dificultad hacia la carpa médica azul de la lateral. Minutos después se retiró al vestuario y al final del partido salió del estadio con muletas.

La escena recordó de inmediato el caso de Stephen Tulloch, el linebacker de Detroit que se rompió el ligamento cruzado anterior en 2014 al festejar una captura ante los Green Bay Packers. La historia se repitió en el peor escenario posible para los Lions.

¿Qué tan grave es la lesión de rodilla de Hutchinson?

Las pruebas iniciales en la rodilla derecha confirmaron el peor pronóstico. Aidan Hutchinson sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada 2026, de acuerdo con fuentes consultadas por Ian Rapoport de NFL Network este lunes por la mañana.

Las malas noticias no terminan ahí. Los médicos creen que la rodilla presenta daño adicional y mantienen abiertas las dudas sobre el estado del menisco, lo que podría complicar la cirugía y extender los plazos de recuperación del defensivo de cara al inicio del próximo año.

Hutchinson se sometió a una primera resonancia magnética en Alemania apenas terminó el partido y regresó a Estados Unidos con muletas para completar el resto de los estudios que definirán el plan quirúrgico. La confirmación llegó menos de 24 horas después de la insólita lesión en Múnich.

El golpe es enorme para la defensa de Detroit. Hutchinson suma seis capturas esta temporada, la segunda mejor marca del equipo, y acumula 49 desde que los Lions lo seleccionaron con la segunda selección global del draft de 2022. El doble Pro Bowler cerrará el año como espectador por decisión del quirófano.

Posible fractura de tobillo: Maye enciende las alarmas en Nueva Inglaterra

El escenario en los Patriots es tan delicado como el de los Lions. Los médicos temen que Drake Maye sufrió una fractura de tobilloy el mariscal ni siquiera voló de regreso con el equipo desde Múnich por precaución, de acuerdo con el reporte de ESPN. La organización espera los resultados de las pruebas tras la semana de descanso para definir un plazo concreto, que podría ir desde varias semanas fuera hasta el final anticipado de su temporada.

La baja amenaza con liquidar el año de Nueva Inglaterra. El equipo quedó con marca de 5-5 y los Buffalo Bills lideran la División Este de la AFC con paso firme. Antes de la lesión, Maye aparecía entre los mejores cinco quarterbacks de la liga en QBR total (74.2), con 18 pases de anotación y un promedio de 8.4 yardas por intento, además de tres touchdowns por tierra.

Los antecedentes médicos marcan la ruta posible. Bo Nix, quarterback de los Broncos, se fracturó el tobillo en enero y su primera proyección de recuperación fue de 12 semanas. Trey Lance, entonces en San Francisco, no volvió a jugar en 2022 tras una fractura de peroné con daño ligamentario. El tipo exacto de lesión de Maye definirá cuál escenario se repite en Foxborough.

¿Cómo quedó el partido entre Lions y Patriots?

La salida de Maye en la primera serie ofensiva dejó a Nueva Inglaterra sin herramientas y Detroit no perdonó. Los Lions se impusieron 35-10 con una actuación sólida de Jared Goff y un ataque terrestre letal que encontró el camino sin resistencia.

Amon-Ra St. Brown atrapó dos pases de anotación y Jahmyr Gibbs corrió para 153 yardas con otros dos touchdowns, cifras que reflejan el dominio total del conjunto de Michigan. Detroit ligó su quinta victoria consecutiva y mejoró su récord a 7-2, aunque la alegría quedó empañada por la pérdida de su estrella defensiva.

Los Patriots, en cambio, sumaron una noche para el olvido en su visita a Alemania. Sin su quarterback franquicia y con una ofensiva que nunca encontró ritmo con DeVito, el equipo de Vrabel regresa a casa con una derrota contundente.

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