Playoffs MLS: ¿Quién puede frenar al Inter Miami de Messi?

Lionel Messi y compañía buscan el bicampeonato, pero sus problemas defensivos abren la puerta a otros aspirantes a la MLS Cup

Messi y Berterame, una dupla peligrosa en Miami | R. Storry | Getty Images vía AFP

El Inter Miami parte entre los grandes favoritos para conquistar la MLS Cup 2026, pero su condición de campeón defensor no lo convierte en un equipo invulnerable, sobre todo con los problemas que mostraron en defensa a lo largo del torneo.

Lionel Messi y las Garzas firmaron una temporada regular de 80 goles, la ofensiva más productiva de la liga, aunque también recibieron 59 tantos.

Esa diferencia entre su poder de ataque y sus problemas defensivos puede marcar el rumbo de los MLS Cup Playoffs, donde Nashville SC, Vancouver Whitecaps y LAFC aparecen como rivales capaces de aprovechar cualquier desconcentración.

Inter Miami tiene estrellas, goles y una deuda defensiva

La plantilla de Miami reúne nombres de enorme peso internacional, con Messi, Luis Suárez, Germán Berterame, Rodrigo De Paul y Casemiro como parte de un proyecto diseñado para competir por títulos.El equipo terminó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos, detrás de Nashville SC, que alcanzó 77 unidades.

Su producción ofensiva explica buena parte del favoritismo. Sin embargo, el balance de 80 goles a favor y 59 en contra refleja una fragilidad que puede resultar costosa en eliminatorias. No se trata solamente de recibir anotaciones: el equipo ha mostrado dificultades para administrar ventajas y cerrar partidos.

El empate 3-3 frente a Charlotte FC es el ejemplo más claro. Miami llegó al descanso con una ventaja de 3-0, gracias a los goles de Ian Fray, Suárez y De Paul. Pero Charlotte adelantó sus líneas, encontró espacios por las bandas y terminó rescatando la igualdad con una reacción que dejó al descubierto los problemas de su rival.

Inter Miami vs. Columbus Crew: fechas, horarios y dónde ver los playoffs de la MLS

Lionel Messi e Inter Miami arrancan su camino en los playoffs de la MLS 2026 el sábado 21 de noviembre.

Ese día reciben a Columbus Crew en el Nu Stadium de Miami a las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT), en el juego 1 de la primera ronda, que es una serie al mejor de tres partidos. El juego 2 será el viernes 27 de noviembre a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio. Si la serie sigue empatada, habrá un juego 3 de vuelta en Miami el martes 1 o miércoles 2 de diciembre, con horario por confirmar.

Todos los partidos de los playoffs se transmiten en Apple TV sin bloqueos regionales, y algunos también saldrán por FS1 y FOX Deportes.

La presión alta y los contragolpes pueden ser el antídoto

Los adversarios que quieran eliminar a Miami tendrán que evitar que sus figuras controlen el ritmo del encuentro. Una de las rutas más claras consiste en presionar la salida y dificultar la distribución de Casemiro y David Ayala.

Si el mediocampo pierde la pelota cerca de su propia área, la defensa puede quedar expuesta. La situación se vuelve todavía más delicada cuando los laterales se proyectan al ataque y dejan espacios a sus espaldas.

Por eso, la velocidad en las transiciones puede convertirse en un arma decisiva. Charlotte mostró que atacar los costados y obligar a Miami a correr hacia su propia portería puede generar problemas. En una serie de eliminación directa, esa fórmula podría ser más efectiva que intentar disputar la posesión durante los 90 minutos.

El desafío también será mantener la intensidad. Presionar durante todo el partido exige coordinación y esfuerzo colectivo; si un equipo adelanta sus líneas sin cerrar los espacios, Messi y compañía tienen calidad suficiente para castigar cualquier desajuste.

Nashville y Vancouver, las amenazas más serias para Messi

Aunque Miami concentra buena parte de la atención, otros equipos llegan con argumentos importantes. Nashville SC terminó como líder del Este con 77 puntos y apenas 25 goles recibidos. Su equilibrio entre ataque y defensa lo convierte en un contendiente especialmente peligroso.

En el Oeste, Vancouver Whitecaps presenta uno de los balances más sólidos: sumó 64 puntos, anotó 74 goles y recibió solamente 34. Su fortaleza defensiva puede representar un obstáculo para una ofensiva acostumbrada a encontrar espacios.

LAFC también merece atención. Terminó sexto de su conferencia, pero cuenta con experiencia en partidos importantes y velocidad para explotar los espacios mediante Denis Bouanga y Son Heung-min. FC Dallas, por su parte, cerró la fase regular como segundo del Oeste, con 58 puntos, y tiene en Petar Musa una referencia ofensiva.

El panorama de los Playoffs apunta a una conclusión: Miami tiene talento para ganar otra MLS Cup, pero necesitará mucho más que individualidades. Si no corrige sus desconexiones defensivas, Nashville y Vancouver tendrán motivos para creer que pueden arrebatarle la corona.

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