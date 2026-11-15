Miguel Rojas eligió a Tiburones para su último juego

Los Miami Marlins le tienen preparado un homenaje antes del Choque de Gigantes, en loanDepot park

Miguel Rojas con el uniforme de Tiburones de La Guaira | Claro Sports

Miguel Rojas pudo cerrar su carrera con el uniforme de los Dodgers, el equipo con el que conquistó sus dos últimos títulos de Serie Mundial. También pudo despedirse en Venezuela, frente a la afición que lo acompañó en su trayectoria con Tiburones de La Guaira. Eligió una tercera opción: volver a ponerse la camiseta del número 19 en Miami, la ciudad donde construyó una parte fundamental de su vida y de su historia en las Grandes Ligas.

La decisión no fue improvisada. Desde septiembre, el infielder había expresado su intención de jugar por última vez con Tiburones y compartir ese momento con la afición del equipo al que atribuye una parte esencial de su formación. Miami le ofrecía la posibilidad de hacerlo sin alejarse de su familia y en un lugar que considera su segundo hogar.

Este domingo 15 de noviembre, loanDepot park será el escenario de esa despedida. Los Miami Marlins preparan un homenaje para Rojas antes del encuentro entre Tiburones y Navegantes del Magallanes, y la organización identifica el partido como el último juego profesional del venezolano. No será solamente el adiós de un exjugador de Miami: será el regreso de un grandeliga al equipo que considera fundamental en su camino y ante una comunidad con la que mantiene un vínculo que va más allá del diamante.

Tiburones, el equipo que marcó su camino a las Grandes Ligas

Rojas explicó que quería volver a vestir el número 19 de Tiburones para despedirse de la afición. En una entrevista con El Extrabase, difundida en septiembre, habló de la importancia que tuvo el club venezolano en su desarrollo como pelotero y de la deuda personal que siente con la organización.

«Si no fuera por Tiburones, no sería el grandeliga que soy ahora», expresó al referirse a su relación con el equipo. La frase resume por qué eligió a La Guaira para su último compromiso como jugador: no se trataba de añadir otro partido a su trayectoria, sino de reconocer el lugar que tuvo el béisbol venezolano en su formación.

La fecha y la sede también respondieron a una decisión personal. Rojas explicó que tenía compromisos familiares después de esos días y que Miami le permitía organizar la despedida en el sur de Florida. Allí pasó ocho de sus 13 temporadas en las Grandes Ligas y crecieron sus hijos. La ciudad terminó convirtiéndose en un segundo hogar.

La elección reúne dos etapas de su vida que no siempre coinciden en una misma historia: el jugador que encontró continuidad en MLB con los Marlins y el venezolano que nunca dejó de reconocer la importancia de Tiburones. Este domingo volverá a representar a ambos ante una afición que conoce esas dos dimensiones de su trayectoria.

Ocho temporadas con Miami y dos títulos con los Dodgers

Rojas debutó en las Grandes Ligas con Los Angeles Dodgers en 2014. Sin embargo, fue después de su llegada a los Marlins, en 2015, cuando encontró continuidad y se estableció como un jugador habitual en el cuadro interior. Permaneció ocho temporadas en Miami, donde destacó por su defensa, su versatilidad y su conocimiento del juego.

Con el paso de los años se convirtió en capitán y en una de las referencias del vestidor. Su valor no dependía únicamente de la producción ofensiva: podía cubrir distintas posiciones, ayudar a organizar la defensa y aportar experiencia a un equipo que atravesó varias etapas de reconstrucción.

En 2023 regresó a los Dodgers. Su papel en Los Ángeles fue distinto al que había tenido en Miami, pero su experiencia terminó convirtiéndolo en una voz importante dentro del clubhouse. Compartió equipo con figuras como Freddie Freeman y Mookie Betts, y fue parte de las conquistas de la Serie Mundial de 2024 y 2025.

Uno de los momentos más recordados de su etapa con los Dodgers llegó en el séptimo juego de la Serie Mundial de 2025 ante los Toronto Blue Jays. En la novena entrada conectó un cuadrangular frente a Jeff Hoffman que empató el marcador. Los Ángeles terminó ganando 5-4 en 11 innings y conquistó el campeonato.

Su último partido en las Grandes Ligas llegó el 16 de octubre de 2026, cuando los Dodgers perdieron 6-4 ante los Milwaukee Brewers en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Después de la eliminación anunció su retiro de MLB. La despedida con Tiburones en Miami amplía ese cierre al resto de su trayectoria profesional, que abarcó 21 años.

Miami, una casa para el béisbol venezolano

El Choque de Gigantes le dará a la despedida un contexto que va más allá de la carrera individual de Rojas. La serie reúne a Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira en loanDepot park, un estadio de Grandes Ligas que durante ese fin de semana recibirá a dos de las organizaciones más reconocidas de la pelota venezolana.

Para la comunidad venezolana del sur de Florida, el encuentro representa la oportunidad de seguir a sus equipos en una ciudad donde el béisbol forma parte de la vida de miles de aficionados. La presencia de Rojas conecta esa celebración con una historia personal: la de un jugador que desarrolló buena parte de su carrera en Estados Unidos sin perder el vínculo con el club de su país.

El fin de semana también tendrá una dimensión solidaria. Los Marlins anunciaron iniciativas para apoyar los esfuerzos de recuperación en Venezuela, con la participación de Global Empowerment Mission y We Love Venezuela Foundation. Parte de los ingresos de determinadas actividades del evento se destinará a esos esfuerzos, y el estadio recibirá donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene personal y artículos para mascotas.

Rojas participó días antes en una jornada de preparación de ayuda en Doral, junto con los Marlins y representantes de organizaciones vinculadas con Venezuela. Su presencia añadió una dimensión personal a una iniciativa que busca acompañar a las comunidades afectadas por los terremotos.

Hoy, el venezolano tendrá la oportunidad de despedirse con la camiseta de Tiburones, en una ciudad que también fue decisiva para su carrera. Después de ocho temporadas con Miami y dos campeonatos con los Dodgers, eligió que su último capítulo como jugador estuviera ligado al equipo al que le reconoce parte de lo que llegó a ser.

Cuándo y dónde será la despedida de Miguel Rojas

El homenaje a Miguel Rojas se realizará este domingo 15 de noviembre, antes del partido entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, correspondiente al Choque de Gigantes 2026.

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Estadio: loanDepot park, Miami, Florida.

loanDepot park, Miami, Florida. Partido: Tiburones de La Guaira vs. Navegantes del Magallanes.

Tiburones de La Guaira vs. Navegantes del Magallanes. Hora: 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CT y 10:00 a.m. PT.

1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CT y 10:00 a.m. PT. Homenaje: antes del encuentro.

Los Marlins identifican oficialmente el partido como el último juego profesional de Rojas. El venezolano aparece en el roster provisional de Tiburones publicado por la organización, aunque esa lista no confirma si será titular ni cuánto tiempo estará en el terreno.

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