El béisbol venezolano vive su año dorado y Néstor Corredor es su rostro, con una triple corona histórica

Néstor Corredor sumó 3 títulos en 2026 | MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES VIA AFP

Néstor Corredor vivió este domingo 15 de noviembre una noche que pocos dirigentes alcanzan en toda una vida. Venezuela blanqueó 5-0 a Australia en la final del Mundial de Béisbol Sub-23, en el Estadio Nacional Soberanía de Managua, y levantó su segundo título en la categoría. Con ese resultado en la pizarra, el estratega venezolano completó un año que ya ocupa un lugar propio en la historia del béisbol mundial.

La hazaña no llegó de la nada. El pasado 17 de marzo, Corredor integró el cuerpo técnico que llevó a la selección mayor de Venezuela a su primer Clásico Mundial de Béisbol, tras vencer 3-2 a Estados Unidos en el loanDepot Park de Miami. Y apenas 18 días antes del oro en Nicaragua, el venezolano celebró la Serie Mundial 2026 desde el dugout de los Cerveceros de Milwaukee, equipo en el que se desempeña como coordinador de campo y que conquistó el primer anillo de su historia al superar a los Tampa Bay Rays en cinco juegos.

Néstor Corredor 🇻🇪 se refiere a la sensación de ser TRES VECES campeón mundial este 2026 https://t.co/nuNcYg9TBo pic.twitter.com/aaatv9n0mE — Fernando Rayo (@Rayo2Fer) November 16, 2026

“Todas las celebraciones son diferentes, pero tienen el mismo sabor a boca. Siempre es especial y más cuando es con tu país”, declaró Corredor en Managua al comparar sus tres experiencias. Tres títulos en ocho meses. Clásico Mundial, Serie Mundial y Copa Mundial Sub-23. Ningún dirigente activo puede presumir hoy de un currículo igual dentro de un mismo calendario.

Triple corona histórica para el béisbol latino

La Federación Venezolana de Béisbol le entregó a finales de agosto la responsabilidad de la selección Sub-23 para el campeonato de Nicaragua. Apenas dos meses y medio después, ese equipo terminó con la medalla de oro colgada en el pecho de cada jugador.

La elección del mando no fue casual. Corredor ya había probado su capacidad en la LVBP con las Águilas del Zulia y acumulaba años de formación dentro de la organización de Milwaukee, desde la Liga de Verano Dominicana hasta la banca de las Grandes Ligas.

El respaldo de su cuerpo técnico marcó la diferencia. Miguel Cabrera y Víctor Martínez acompañaron al manager en la banca del combinado juvenil, en un staff que mezcló experiencia de Grandes Ligas con la autoridad de dos leyendas criollas. Esa comunión de conocimiento y liderazgo se tradujo en el título que confirmó el momento dulce de la pelota venezolana.

¿Cómo levantó Venezuela el Mundial de Béisbol Sub-23 2026?

La tropa de Corredor firmó una campaña casi perfecta en suelo nicaragüense. Sumó 8 victorias y apenas una derrota, un revés 13-1 ante China Taipéi en el cierre de la Súper Ronda, cuando el pase a la final ya estaba asegurado. En el juego definitivo, el derecho Andry Lara repartió 11 ponches contra Australia y se quedó con el premio al Jugador Más Valioso del torneo.

La ofensiva hizo el resto en el Estadio Nacional Soberanía. Los chamos aprovecharon cada ventaja frente a los australianos y sellaron el segundo título Sub-23 de Venezuela, después del conseguido en México 2021. El resultado completó un back-to-back de selecciones nacionales que ya es marca registrada del 2026.

Con el Clásico Mundial en marzo y el doblete confirmado en noviembre, el 2026 se convirtió en el año más exitoso del béisbol venezolano en su historia. Y en el centro de esas dos banderas ondeó el mismo nombre. “Yo sigo las etapas. Hoy fui el manager de la Sub-23, súper contento, campeón mundial”, afirmó Corredor.

¿Es Venezuela una potencia del béisbol mundial?

El 2026 borró cualquier discusión al respecto. Venezuela demostró que ya no compite desde atrás. El país se planta ahora frente a frente contra las mejores selecciones del planeta y sale airoso en los escenarios de mayor exigencia, con jugadores de las Grandes Ligas en la selección mayor y una camada juvenil que ya sabe levantar trofeos.

La muestra llegó en los tres niveles del año. La Vinotinto absoluta se midió cara a cara contra República Dominicana y Estados Unidos, los dos referentes de la zona, y se llevó el Clásico Mundial sobre los norteamericanos en su propia casa. El combinado Sub-23 cumplió una tarea similar en Nicaragua, donde superó a Puerto Rico en una batalla dramática de entradas extras y alcanzó las cinco blanqueos en nueve juegos, la marca que refleja el dominio colectivo del equipo de Corredor.

La pelota criolla cuenta con un engranaje de formación que alimenta a Milwaukee y a otros equipos de las Mayores, un cuerpo técnico encabezado por figuras de la talla de Miguel Cabrera y Víctor Martínez y un ranking que ya la coloca dentro del top 5 mundial. Venezuela dejó de ser un invitado de lujo en los torneos internacionales. Hoy es una potencia en esta disciplina y los resultados lo respaldan.

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