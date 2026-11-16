¿Se acabó la era dorada? Chávez Jr. advierte que México tardará en tener otro Canelo Álvarez

Sin heredero a la vista, Chávez Jr. dibuja un futuro oscuro para el boxeo mexicano tras el retiro del Canelo

Çhávez Jr. cree que será casi imposible reemplazar a Canelo | FAYEZ NURELDINE / AFP

México respira boxeo por todos los rincones, pero el calendario marca una fecha que nadie quiere mirar de frente. Saúl Canelo Álvarez ya piensa en su pelea de despedida y alguien que conoce de cerca la presión de llevar un apellido histórico acaba de encender las alarmas. Julio César Chávez Jr. no ve con buenos ojos lo que espera al pugilismo azteca cuando el tapatío cuelgue los guantes.

El hijo del histórico campeón sinaloense habló sin rodeos durante la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, celebrada en Acapulco. Su diagnóstico no es muy positivo de cara a los próximos años. No existe en el panorama actual un peleador capaz de heredar el trono del Canelo, ni siquiera uno que se le acerque en el corto plazo.

La advertencia pesa doble porque Chávez Jr. vivió en carne propia lo que significa cargar con el estandarte del boxeo mexicano. Él mismo intentó ocupar ese lugar tras el retiro de su padre y conoce el tamaño del reto. Cuando un nombre como el suyo pronostica años oscuros, la industria entera debería escuchar.

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¿Qué pronosticó Julio César Chávez Jr. sobre el boxeo mexicano sin Canelo?

El pronóstico del excampeón medianos suena más a sentencia que a opinión. Chávez Jr. afirmó que en México llegan buenos campeones cada cierto tiempo, pero figuras del calibre del Canelo son poco comunes, y ahora mismo no percibe a nadie en esa ruta.

“Hay muchos buenos campeones que vienen, pero así campeones como Canelo creo que cada 4 o 5 años puede venir otro que se acerque. Vamos a ver, ahorita no hay varios, no hay mucho, al ‘Vaquero’ (Navarrete) lo tenían muy bien y perdió ahora, no hay mucha tela de donde cortar”,

Lo más interesante de su análisis es que no nace del gremio de los comentaristas, sino de un rival directo. Canelo Álvarez lo derrotó con claridad en 2017, en una de las peleas con mayor expectación de la historia reciente entre mexicanos. Chávez Jr. sabe exactamente lo que significó enfrentar al tapatío en su mejor momento y mide la distancia que separa a la nueva generación de ese nivel.

¿Quién será el sucesor de Canelo Álvarez según Chávez Jr.?

Preguntado por un nombre concreto, Chávez Jr. dudó. Su primera respuesta fue lapidaria porque dijo que en verdad no hay ningún candidato real para tomar el lugar del Canelo. Luego, tras insistirle, mencionó a Rafael ‘Divino’ Espinoza, campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo y uno de los peleadores más sólidos del momento.

La elección dejó clara su frialdad. Chávez Jr. explicó que Espinoza, está invicto y con una estatura inusual de 1.85 metros para las 126 libras, es el más duro e imponente de su división. Sin embargo, añadió que su estilo no le encanta y que lo menciona solo porque es el boxeador mexicano más estable del presente. Un respaldo con semáforo amarillo, no verde.

El caso de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete ilustra el panorama que describe el hijo del Gran Campeón. Chávez Jr. recordó que la industria tenía al Vaquero muy bien posicionado hasta que el estadounidense O’Shaquie Foster lo derrotó con decisión unánime en San Antonio el pasado 24 de octubre. El mexicano visitó la lona dos veces, perdió sus títulos superpluma de la OMB y la FIB, y ahora camina sin promotora, como agente libre en busca de rumbo a los 31 años.

¿Cuándo se retira Canelo Álvarez del boxeo?

La despedida del Canelo ya tiene una ventana tentativa sobre la mesa. Su equipo de negocios maneja un escenario entre noviembre de 2029 y marzo de 2030, y la sede soñada sería el nuevo estadio del Atlas en Guadalajara, inmueble que la pelea final del tapatío podría estrenar como primer gran evento. El propio Canelo admitió en una entrevista reciente que podría ser el momento perfecto para retirarse en la casa de los rojinegros.

Antes de ese adiós, el tapatío debe cumplir la última pelea de su contrato actual, prevista para los primeros meses de 2027 en Arabia Saudita. Después definirá si firma un nuevo acuerdo que incluya el combate final. Mientras eso sucede, el reloj avanza y la pregunta sobre quién podría ocupar el lugar de Canelo sigue sin respuesta.

Rafael Espinoza domina su división, sí, pero llenar el vacío de una leyenda exige algo más que cinturones. México tendrá unos años para encontrar a su próxima gran figura, y el hijo de Julio César Chávez ya les advirtió que la espera puede ser larga.

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