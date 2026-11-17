Qatar 2026 será la vitrina de cinco promesas que sueñan con ser las próximas estrellas del fútbol mundial

Baroni es una de las figuras a seguir | FELIPE ZANCA / PHOTOSPORT VIA AFP

La Copa Mundial Sub-17 de Qatar 2026 arranca el 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre con el talento latinoamericano otra vez en el centro del escaparate. Brasil, Argentina y México viajan con juveniles que ya acumulan minutos en Primera División o que los grandes clubes de Europa examinan de cerca.

Dentro de ese grupo hay cinco nombres que merecen atención especial. Eduardo Conceição defiende a Brasil y se forma en Palmeiras, la misma cantera que lanzó a Endrick y a Estevão. Argentina presenta a Giovanni Baroni, volante de Talleres, y a Simón Escobar, lateral de Vélez. México, por su parte, apuesta por dos mexicoamericanos que prefirieron el Tri antes que Estados Unidos, Da’vian Kimbrough y Matthew Arana.

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¿Qué promesas latinas seguir en el Mundial Sub-17?

1. Eduardo Conceição (Brasil)

Eduardo Conceição Silva, mejor conocido como Dudú, nació en São Paulo el 7 de diciembre de 2009 y todavía no cumple 17 años. Palmeiras lo incorporó a su academia en 2018 y su ascenso fue meteórico. En 2025 anotó 13 goles en 38 partidos con el equipo Sub-17 y ese nivel le abrió la puerta del Sub-20, donde acumula 23 presentaciones y cuatro tantos ante rivales que le llevan hasta cuatro años de ventaja.

Su desborde por banda y sus remates desde ángulos cerrados ya aparecen en los informes del Manchester United y otros clubes de Europa. Brasil lo proyecta como una de sus piezas ofensivas clave para el torneo y una gran actuación aceleraría las propuestas millonarias que suelen llegar a los jóvenes de Palmeiras antes de cumplir la mayoría de edad.

2. Giovanni Baroni (Argentina)

Giovanni Baroni nació en Córdoba el 21 de enero de 2009. Zurdo, con 1.83 metros de estatura, organiza los ataques de Talleres con pausa y precisión. Su debut en Primera llegó en la primera fecha del Apertura 2026 frente a Newell’s y cerró ese partido con una asistencia. Lleva 25 encuentros oficiales, un gol y tres asistencias, números que explican su valor de mercado de 2.5 millones de euros.

The Guardian lo incluyó en su lista Next Generation de las 60 mayores promesas del planeta, un respaldo que pocos jugadores de su edad exhiben en el fútbol sudamericano.

3. Simón Escobar (Argentina)

El lateral izquierdo de Vélez, de 17 años, suma 14 partidos en Primera durante 2026 y puede avanzar algunos metros para actuar como extremo. También figura en la lista de The Guardian junto a Baroni, lo que habla del nivel de su proyección.

Escobar aporta un argumento que casi nadie exhibe en esta edición. Ya disputó el Mundial Sub-17 de 2025 y conoce la presión de la competencia, además de que a mediados de 2026 se entrenó con el plantel de la selección mayor de Lionel Scaloni.

4. Da’vian Kimbrough (México)

Kimbrough ofrece la historia más mediática del grupo. Nació el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California, y a los 13 años, 7 meses y 13 días se convirtió en el futbolista profesional más joven en debutar en Estados Unidos, con Sacramento Republic en 2023. Hoy forma parte del North Texas SC, la filial del FC Dallas.

Con las selecciones juveniles mexicanas suma 20 partidos y 13 goles, mientras que con la Sub-16 estadounidense registró cinco encuentros y dos anotaciones. Ambas federaciones lo persiguieron durante semanas y él optó por la camiseta mexicana. El sorteo le reserva una cita especial, ya que el 24 de noviembre enfrentará a Camerún, el país de su padre.

5. Matthew Arana (México)

Arana, de 16 años, es jugador del Houston Dynamo y se desempeña como mediocampista con llegada al frente. Pieza habitual del Tri en las categorías Sub-15, Sub-16 y Sub-17, en 2026 participó de la Vertex Cup en Europa, donde México empató ante Argentina y derrotó a China y Tanzania.

Su caso confirma la apuesta de la Federación Mexicana por los talentos formados en la MLS. Una buena actuación en Qatar acortaría su camino hacia el primer equipo del Dynamo o hacia un puerto europeo que lo reciba antes de los 18 años.

¿Dónde ver el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 desde Estados Unidos?

Seguir el torneo desde territorio estadounidense no presenta mayores obstáculos, aunque sí llega con una novedad que pocos esperaban. La Selección de Estados Unidos no participará en el Mundial Sub-17, después de que U.S. Soccer decidiera retirar a su equipo juvenil por preocupaciones de seguridad ante el conflicto en Oriente Medio, una decisión que la FIFA confirmó de manera oficial a pocos días del arranque.

Su ausencia dejó una historia paralela que vale la pena conocer. República Dominicana ocupó su lugar en el Grupo J y disputará un Mundial Sub-17 por primera vez en su historia, al lado de Montenegro, Chile y Argelia.

Para quienes quieran ver los 104 partidos del certamen, las opciones cubren todos los gustos. En español, Telemundo Deportes y Universo comparten la cobertura, con narraciones en vivo también disponibles en la aplicación Telemundo Deportes en Vivo y en la plataforma de streaming Peacock. En inglés, Fox Sports posee los derechos de transmisión y sus señales aparecen en servicios como Fubo y DirecTV, que ofrecen periodos de prueba gratuitos para nuevos usuarios. Además, la plataforma FIFA+ transmite el torneo sin costo en varios territorios, con acceso desde celulares, televisores inteligentes y computadoras.

Con Brasil, Argentina y México aún en carrera, la afición latina en Estados Unidos tendrá motivos de sobra para encender la pantalla hasta el 13 de diciembre.

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¿Por qué un buen Mundial Sub-17 abre tantas puertas?

Este torneo funciona como una vitrina global que mide a las promesas contra sus pares reales. Carlos Vela salió campeón y goleador en Perú 2005, Phil Foden ganó el MVP en 2017 y Vini Jr dejó sus primeras señales en la India antes de volar a Europa. Ninguna trayectoria garantiza nada, pero el precedente importa y los ojeadores de los clubes más poderosos del mundo llenan las tribunas edición tras edición.

Para estos cinco jugadores, el premio tiene contornos distintos. Conceição puede inflar el valor de su futuro traspaso al mercado europeo. Baroni y Escobar juegan por su primera oferta formal del viejo continente. Kimbrough y Arana buscan validar su elección de camiseta y dar el salto definitivo a Europa. Qatar no solo elegirá un campeón. También definirá de dónde saldrán los fichajes que dominarán las noticias del mercado en los próximos años.

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