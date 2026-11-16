Lindsay Clancy enfrentará un segundo juicio desde el 29 de marzo: lo que se sabe

La mujer de 36 años volverá a ser juzgada por el asesinato de sus tres hijos en 2023. Su primer juicio acabó sin veredicto

Lindsay Clancy junto al veterano abogado Kevin Reddington. Foto: Greg Derr / AFP

Es oficial: Lindsay Clancy volverá a la corte y será juzgada por segunda ocasión por el asesinato de sus tres hijos. El nuevo juicio está programada para el 29 de marzo de 2027.

Según confirmaron medios locales, entre ellos NBC 10 Boston, la fecha de inicio se fijó durante una audiencia celebrada este lunes en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts.

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