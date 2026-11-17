La FAA investiga una falla de comunicaciones que provocó retrasos y cancelaciones en Estados Unidos. Esto es lo que deben saber los viajeros antes de Thanksgiving

Si viajarás en Thanksgiving, toma precauciones / Ryan Murphy / Getty Images via AFP

La temporada de viajes por Thanksgiving 2026 se acerca con una preocupación adicional para millones de pasajeros: ¿está preparado el sistema aéreo de Estados Unidos para evitar otra interrupción nacional?

Después de que una falla de comunicaciones obligara a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender temporalmente los vuelos en todo el país, las dudas sobre la infraestructura tecnológica y la capacidad de respuesta de las autoridades siguen sobre la mesa. El incidente ocurrió el viernes 13 de noviembre y dejó a más de un millón de personas varadas en aeropuertos, además de provocar miles de cancelaciones y retrasos.

Fue apenas la segunda ocasión desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en que la FAA ordenó una suspensión nacional de vuelos. Aunque las operaciones comenzaron a recuperarse, las consecuencias se extendieron durante los días posteriores, justo antes de uno de los periodos de mayor movimiento aéreo del año.

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¿Qué provocó la falla que paralizó los vuelos en Estados Unidos?

La investigación apunta a un problema en los equipos de telecomunicaciones utilizados por el sistema de control aéreo. Según las primeras explicaciones oficiales, una instalación remota de la FAA estaba realizando trabajos de mantenimiento para sustituir líneas telefónicas de cobre por fibra óptica. Un router habría generado un volumen inusual de conexiones que terminó afectando las comunicaciones de la red nacional. El FBI también participa en el análisis de los equipos junto con la FAA y el contratista L3Harris. Hasta ahora, no hay indicios inmediatos de que el incidente haya sido provocado por un ciberataque.

¿Puede repetirse una falla durante Thanksgiving? Las autoridades han asegurado que el sistema recuperó su estabilidad y que las operaciones deberían desarrollarse con normalidad durante el periodo festivo. Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre las causas exactas del incidente y las vulnerabilidades de una infraestructura que necesita una modernización profunda. El propio secretario de Transporte, Sean Duffy, reconoció que podrían producirse nuevas interrupciones si no se completa la renovación tecnológica del sistema de control aéreo.

El desafío no es menor. La FAA trabaja desde hace años en la sustitución de equipos y redes de comunicación obsoletos. De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), ya se reemplazó el 69% de las líneas de comunicación de cobre por fibra óptica, además de actualizar estaciones de radio y tecnología en torres de control. No obstante, el proyecto todavía requiere inversiones adicionales. Duffy elevó su solicitud de financiamiento al Congreso de 30,000 millones a 50,000 millones de dólares para completar la modernización.

Thanksgiving 2026: millones de pasajeros se preparan para viajar

La preocupación llega en un momento especialmente delicado. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anticipa una elevada afluencia de pasajeros durante Thanksgiving, con más de 3 millones de viajeros en algunos de los días de mayor actividad. Además, la AAA proyecta un movimiento histórico de personas durante las vacaciones. El domingo posterior al Día de Acción de Gracias suele concentrar una parte importante del regreso a casa y, en 2025, la TSA registró más de 3.13 millones de pasajeros examinados en una sola jornada.

Para reducir el riesgo de perder un vuelo, los especialistas recomiendan tomar precauciones desde antes de salir hacia el aeropuerto. Una de las mejores decisiones es elegir vuelos sin escalas y, cuando sea posible, reservar las primeras salidas del día. Los retrasos suelen acumularse conforme avanzan las horas, especialmente cuando coinciden problemas operativos, condiciones meteorológicas adversas y cambios en la disponibilidad de aviones y tripulaciones. También conviene consultar el estado del vuelo y rastrear el avión que realizará el trayecto antes de salir de casa.

Qué hacer si cancelan o retrasan tu vuelo durante Thanksgiving

Otra recomendación es conocer las condiciones del boleto y las alternativas disponibles en caso de cancelación. Si la aerolínea modifica el itinerario, los pasajeros pueden intentar gestionar el cambio desde su aplicación, llamar al servicio de atención al cliente o acudir directamente a un representante en el aeropuerto. También es importante conservar los recibos de los gastos adicionales.

Si la aerolínea cancela el vuelo y el pasajero decide no viajar, tiene derecho a solicitar un reembolso completo, de acuerdo con las protecciones del Departamento de Transporte. Los viajeros pueden consultar sus derechos en FlightRights.gov.

Thanksgiving es una de las fechas más importantes para reunirse con familiares y amigos en Estados Unidos, pero este año los pasajeros tendrán que sumar la prevención a sus preparativos. La FAA confía en que las operaciones se mantengan estables, aunque la investigación sobre la falla y la modernización pendiente recuerdan que el sistema todavía enfrenta desafíos. Reservar con anticipación, revisar las notificaciones de la aerolínea y contar con un plan alternativo pueden marcar la diferencia si surge otro contratiempo durante las vacaciones.

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