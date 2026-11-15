Rey Mysterio encabeza el México vs. Estados Unidos de WWE

Houston será el escenario de una rivalidad que recupera el combate tradicional de eliminación del evento

Rey Mysterio, capitán del equipo mexicano | Claro Sports

Rey Mysterio conoce los dos lados de la frontera. Nació en California, creció en Tijuana y construyó una carrera que convirtió su máscara y su estilo en referentes de la lucha libre internacional. Ahora estará al frente de un equipo que llevará esa historia al centro de Survivor Series: WarGames 2026, donde México enfrentará a Estados Unidos en uno de los combates tradicionales de WWE.

La selección mexicana ya tiene tres nombres: Mysterio, Penta y Rey Fénix. Del otro lado, Cody Rhodes encabezará a un equipo que también cuenta con CM Punk y Je’Von Evans. Cada bando tendrá cinco integrantes, por lo que todavía faltan dos luchadores por anunciar en cada equipo.

El enfrentamiento se celebrará el sábado 28 de noviembre en Daikin Park, Houston, casa de los Astros de las Grandes Ligas. La sede añade un contexto particular: el 44.2% de los habitantes de Houston se identifica como hispano o latino, de acuerdo con los datos del Censo de Estados Unidos. No es un partido entre selecciones nacionales, sino una rivalidad construida por WWE alrededor de dos identidades que forman parte de la historia de sus protagonistas.

Rey Mysterio, una historia que cruza la frontera

La elección de Mysterio como capitán mexicano tiene una particularidad que va más allá de su trayectoria en el cuadrilátero. Aunque nació en Chula Vista, California, pasó buena parte de su vida en Tijuana y tiene raíces familiares mexicanas. Su formación en la lucha libre comenzó bajo la influencia de su tío, Rey Misterio, una figura del pancracio mexicano.

Debutó profesionalmente en México en 1989, cuando todavía era adolescente. Con el tiempo, su estilo aéreo y su capacidad para competir frente a rivales de mayor tamaño lo llevaron a escenarios internacionales. Su llegada a WWE en 2002 amplió su alcance y lo convirtió en una de las figuras latinas más reconocidas de la empresa.

Su historia conecta dos mercados que WWE conoce bien. Mysterio es un producto de la tradición mexicana, pero también una figura formada y consolidada en el espectáculo deportivo estadounidense. Por eso, su presencia al frente de Team Mexico tiene un peso narrativo especial: no necesita representar una identidad ajena, porque su propia trayectoria está marcada por ambos países.

Los Lucha Brothers vuelven a compartir equipo

Penta y Rey Fénix acompañarán a Mysterio en la selección mexicana. Los hermanos, conocidos internacionalmente como los Lucha Brothers, construyeron juntos buena parte de sus carreras antes de consolidarse también como figuras individuales.

Penta se incorporó al equipo durante Raw del 9 de noviembre, después de aceptar la invitación de Mysterio. Cuatro días más tarde, el capitán mexicano presentó a Fénix durante SmackDown, en un segmento en el que también estaban Cody Rhodes y CM Punk.

La reunión de los hermanos es uno de los atractivos del combate. Su estilo combina velocidad, movimientos aéreos y recursos asociados con la lucha libre mexicana. La experiencia de Mysterio completa un grupo que reúne tres perfiles distintos, pero conectados por una tradición compartida.

Fénix expresó que competiría por su país, su familia y su amor por la lucha libre. Su incorporación dejó a Team Mexico con tres de los cinco lugares disponibles. El equipo estadounidense tiene el mismo número de integrantes confirmados: Rhodes, Punk y Evans.

Los dos espacios pendientes en cada bando mantienen abierta la construcción de la rivalidad. Los nombres que WWE elija para completarlos pueden modificar el equilibrio del combate y ofrecer nuevas historias durante las próximas semanas.

WWE recupera el combate tradicional de Survivor Series

El México contra Estados Unidos tendrá un formato que forma parte de la historia del evento desde su primera edición, en 1987: la lucha tradicional de eliminación por equipos.

La dinámica enfrenta a dos grupos de cinco luchadores. Cada participante puede quedar eliminado por cuenta de tres, rendición, cuenta fuera o descalificación. El equipo ganador es el que consigue dejar fuera a todos sus rivales.

La última edición de Survivor Series que incluyó este formato en su cartelera principal fue la de 2021. A partir de 2022, WWE convirtió WarGames en el elemento central de la función. Esa modalidad utiliza dos cuadriláteros rodeados por una estructura metálica y permite que los integrantes de cada equipo entren progresivamente al combate.

En 2026, la empresa combinará ambos formatos. Las luchas WarGames masculina y femenina continuarán en la cartelera, pero el regreso de la eliminación tradicional añade una confrontación que recupera una parte importante de la identidad original de Survivor Series.

La diferencia también está en la forma de construir los equipos. En esta ocasión, WWE no plantea el enfrentamiento alrededor de las marcas Raw y SmackDown, sino mediante dos grupos identificados con México y Estados Unidos. La rivalidad tendrá como protagonistas a luchadores con trayectorias y conexiones distintas con ambos países.

Houston, una sede con contexto para el México contra Estados Unidos

Daikin Park recibirá Survivor Series el sábado 28 de noviembre. Será el regreso del evento a Houston desde 2017 y la edición número 40 de una función que comenzó en 1987.

La ciudad ofrece un contexto relevante para el enfrentamiento. Según el Censo de Estados Unidos, el 44.2% de la población de Houston se identifica como hispana o latina. Es una de las comunidades más numerosas de la ciudad y forma parte de su identidad cultural.

Ese dato no permite anticipar la venta de boletos ni medir el interés específico por el combate, pero ayuda a entender por qué la sede tiene sentido para una rivalidad que reúne a figuras de la lucha libre mexicana y estadounidense. Mysterio, Penta y Fénix tendrán la oportunidad de presentarse ante un público que conoce la tradición del pancracio y que vive en una ciudad donde la cultura mexicana tiene una presencia importante.

El atractivo no dependerá únicamente del resultado. También estará en los nombres que completen los equipos y en la manera en que WWE desarrolle el contraste entre sus protagonistas. La empresa tiene dos semanas para convertir el anuncio en una de las historias centrales de su evento.

Cuándo y dónde ver WWE Survivor Series 2026

Survivor Series: WarGames se celebrará el sábado 28 de noviembre en Daikin Park, Houston, Texas.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Sede: Daikin Park, Houston, Texas.

Daikin Park, Houston, Texas. Horario: 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT, 4:00 p.m. MT y 3:00 p.m. PT.

6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT, 4:00 p.m. MT y 3:00 p.m. PT. Transmisión en Estados Unidos: ESPN App, con el plan ESPN Unlimited.

La cartelera también contempla los combates WarGames masculino y femenino, además de la lucha por el Campeonato Mundial Femenino entre Liv Morgan y Becky Lynch.

Rey Mysterio llegará a Houston con una historia que no cabe en una sola bandera. Nació en California, creció ligado a México y llevó la lucha libre mexicana a escenarios internacionales. Ahora encabezará a un equipo que comparte esa conexión con el pancracio frente a Estados Unidos. Para WWE, el regreso de la eliminación tradicional será parte del espectáculo; para esta rivalidad, el verdadero atractivo estará en quiénes la protagonizan y en lo que representan sus trayectorias.

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