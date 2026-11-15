Jeremiah Smith ya es historia en el Big Ten

El receptor de Ohio State superó una marca que permanecía vigente desde 2003

Jeremiah Smith | Ben Jackson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jeremiah Smith necesitó tres temporadas universitarias para alcanzar una marca que había resistido durante 23 años. El receptor de Ohio State se convirtió en el máximo productor de yardas recibidas en la historia del Big Ten, una de las conferencias con mayor tradición en el futbol americano universitario de Estados Unidos.

El récord cayó el sábado 14 de noviembre, durante la victoria de los Buckeyes por 28-19 sobre Northwestern. Smith terminó el encuentro con 11 recepciones, 117 yardas y un touchdown. Su producción elevó su registro de carrera a 3,875 yardas, por encima de las 3,788 que John Standeford consiguió con Purdue entre 2000 y 2003.

No se trata de una marca aislada. El jugador de 20 años también posee el récord de touchdowns por recepción de la conferencia y ya consiguió tres temporadas universitarias con al menos 1,000 yardas. En Ohio State, su nombre encabeza las principales categorías estadísticas de un receptor.

Jeremiah Smith supera una marca que llevaba 23 años vigente

La referencia histórica pertenecía a John Standeford, quien acumuló 3,788 yardas recibidas durante sus cuatro temporadas con Purdue, entre 2000 y 2003. Desde entonces, ningún receptor del Big Ten había conseguido superar esa cifra.

Smith llegó al encuentro contra Northwestern con 3,758 yardas y necesitaba 31 para convertirse en el líder histórico. Su actuación de 117 yardas le permitió dejar atrás el registro de Standeford y establecer una nueva marca con 3,875.

La diferencia también está en el tiempo que necesitó para conseguirlo. Standeford construyó su récord durante cuatro temporadas; Smith lo superó en apenas tres años con los Buckeyes.

La victoria de Ohio State por 28-19 en el Ohio Stadium tuvo así un protagonista individual que terminó la jornada con otro capítulo en su trayectoria universitaria.

Los números que explican el dominio de Smith

El récord de yardas recibidas es parte de una carrera que ya modificó los registros de Ohio State y del Big Ten.

Smith acumula 243 recepciones, 3,875 yardas y 42 touchdowns. Es el líder histórico de Ohio State en esas tres categorías y también posee las marcas de la conferencia en yardas y touchdowns por recepción.

Su anotación número 42 amplió el récord del Big Ten y lo colocó empatado en el octavo puesto histórico de la máxima división del futbol americano universitario, conocida como FBS.

Hay otro registro que dimensiona su regularidad: Smith es el primer receptor de Ohio State y el segundo en la historia del Big Ten que consigue tres temporadas universitarias con al menos 1,000 yardas recibidas. El otro jugador que lo había conseguido era Braylon Edwards, quien jugó para Michigan.

Además, sus 3,875 yardas representan la mayor producción de un receptor durante sus primeras tres temporadas universitarias. Con esa cifra superó las 3,785 que Corey Davis había conseguido en ese mismo periodo.

De Miami Gardens a los récords de Ohio State

Antes de convertirse en una de las figuras del futbol americano universitario, Smith destacó en Chaminade-Madonna Prep, escuela de Florida. Durante su trayectoria de preparatoria acumuló 3,116 yardas recibidas, 46 touchdowns y tres campeonatos estatales.

Su rendimiento lo convirtió en uno de los prospectos más cotizados de su generación. Ohio State consiguió incorporarlo a su programa en 2023 y, desde su primera temporada, el receptor comenzó a construir una trayectoria que ahora tiene dimensión histórica.

Smith es originario de Miami Gardens, Florida, y su recorrido lo llevó desde el futbol americano de preparatoria en el sur del estado hasta una de las universidades con mayor tradición en este deporte. Su historia también permite seguir el camino de un talento formado en Florida que hoy domina los registros de una conferencia nacional.

El récord todavía puede crecer

La marca de 3,875 yardas no representa el cierre de su trayectoria con Ohio State. El receptor todavía tiene partidos por disputar durante la temporada y se encuentra a 125 yardas de alcanzar las 4,000.

De acuerdo con los registros publicados por la universidad, Smith podría convertirse en el primer receptor del Big Ten y apenas el quinto de una conferencia Power Four en alcanzar esa cifra durante su carrera universitaria.

Su producción también lo mantiene entre los nombres destacados de la conversación por el Trofeo Heisman, el reconocimiento individual más importante del futbol americano universitario. Ohio State lo identificó como uno de los principales aspirantes al premio en su comunicado posterior al encuentro.

El récord de John Standeford ya quedó atrás. Jeremiah Smith tiene ahora una nueva referencia: seguir ampliando una marca que construyó en tres temporadas y que lo coloca entre los receptores más productivos en la historia del Big Ten.

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