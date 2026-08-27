Deshaun Watson y los Browns: las claves del contrato más desastroso de la NFL

El contrato de 230 millones de Deshaun Watson ahoga a los Browns y es el peor en la historia de la NFL

Watson tiene un contrato de $230 millones | NICK CAMMETT / GETTY IMAGES VIA AFP

Afirmar que algo es “el peor de todos los tiempos” siempre suena a exageración, especialmente al hablar del contrato de un quarterback titular en la NFL llamado a ser la cara de una franquicia. Sin embargo, todo cambiar al hablar del caso de Deshaun Watson y los Cleveland Brownsy ver las estadísticas que respaldan esa afirmación.

Para entender cómo llegaron los Browns a esta situación hay que regresarnos a marzo de 2022, cuando la gerencia del equipo decidió apostarlo todo por un quarterback que llevaba un año completo sin jugar. Cleveland envió tres selecciones de primera ronda del draft a los Houston Texans y, como si eso no fuera suficiente, le entregó a Watson un contrato de cinco temporadas y $230 millones de dólares completamente garantizados. Era una cifra récord, la mayor cantidad de dinero garantizado en la historia de la liga hasta que Josh Allen la superó en 2025.

Cuatro años después, la apuesta se siente como una pesadilla de la que la franquicia no logra despertar. Watson fue abucheado con fuerza por su propia afición en esta pretemporada y, aun así, días después fue nombrado quarterback titular para la Semana 1 de la temporada 2026. Esa escena resume a la perfección el lío en el que Cleveland se metió, y hay ciertas claves que explican por qué una afirmación tan fuerte empieza a verse bastante razonable.

MÁS INFORMACIÓN: Deshaun Watson será titular de los Browns en la Semana 1

Un contrato completamente garantizado y sin salida de escape

Para entender la magnitud del problema hay que explicar qué significa que un contrato sea totalmente garantizado. En la NFL la mayoría de los acuerdos incluyen solo una parte del dinero asegurada, lo que permite a los equipos cortar a un jugador y ahorrarse el resto. Con Watson esa alternativa no existe. Los $230 millones deben ser pagados sin importar lesiones, bajo rendimiento o despido, así que los Browns no tienen ninguna herramienta contractual para liberarse del compromiso.

El golpe es doble, porque ese dinero también ocupa espacio en el tope salarial. En 2026, el último año del acuerdo, Watson contará cerca de $45 millones de dólares contra el cap, la tercera cifra más alta de toda la liga.

La situación es tan extrema que Cleveland se ha visto obligada en múltiples oportunidades a reestructurar el contrato. El problema es que esto también los obligó a incluir una cláusula que prácticamente lo obliga a cortarlo antes de marzo de 2027, ya que de lo contrario se activarán otros $200 millones garantizados. Eso es algo inasumible para la franquicia tomando en cuenta el rendimiento mostrado por Watson.

Lesiones, ausencias y victorias a precio de oro

El expediente de Watson en Cleveland es una sucesión de salas de espera. Primero fue la suspensión de 11 partidos en 2022, luego una fractura en el hombro que acabó con su temporada 2023 y después la rotura del tendón de Aquiles en octubre de 2024, una lesión que volvió a sufrir en enero de 2025y que lo dejó fuera de toda la campaña pasada. En total ha disputado apenas 19 partidos en cuatro temporadas, con marca de 9-10, 19 pases de touchdown y 12 intercepciones.

La calculadora duele. De acuerdo con Sports Illustrated, Watson ha ganado aproximadamente $17 millones de dólares por cada victoria conseguida con los Browns. El contraste con su mejor versión resulta brutal, porque en 2020, su último año con Houston, lanzó 33 pases de anotación y lideró la NFL con 4,823 yardas por aire. Sumando todos los touchdowns que ha logrado en temporada regular con Cleveland, ni siquiera se acerca a esa cifra pues solo suma 19 pases de anotación.

Sin playoffs, sin dinero para contratar y sin el apoyo de la afición

Watson jamás ha llevado a los Browns a la postemporada. El dato más incómodo es que Joe Flacco sí lo hizo en 2023, un veterano que venía de estar retirado clasificó al equipo justo mientras el titular de $230 millones se recuperaba de su lesión de hombro. Mientras tanto, el peso del contrato ha limitado la capacidad de Cleveland para firmar talento de calidad que eleve el nivel de la plantilla.

El desfile de quarterbacks lo dice todo. Por los Browns han pasado Flacco, Jameis Winston, Kenny Pickett y los novatos Dillon Gabriel y ahora recientemente Shedeur Sanders, elegidos en el draft de 2025. La afición ya dejó claro que no quiere a Watson al frente de la ofensiva, y los abucheos de esta pretemporada fueron la prueba más reciente.

El contrato expira al final de la temporada 2026, y todo apunta a que la historia terminará como empezó, con los Browns pagando muy caro una decisión que ya forma parte de los libros de la NFL, aunque por las razones equivocadas.

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