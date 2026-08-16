Deshaun Watson está de regreso luego de casi dos años fuera

El quarterback de los Cleveland Browns inició el partido de pretemporada ante los Chicago Bears, su primer encuentro desde que una grave lesión

Deshaun Watson regresa tras su lesión | Reuters

Deshaun Watson volvió a un campo de la NFL después de casi dos años de ausencia y dio el primer paso en su intento por recuperar el nivel que mostró antes de la lesión. El quarterback de los Cleveland Browns fue titular ante los Chicago Bears y disputó la primera mitad, en su primer partido desde el 20 de octubre de 2024, cuando sufrió una ruptura del tendón de Aquiles. La lesión lo dejó fuera del resto de aquella temporada y de toda la campaña 2025, además de obligarlo a pasar por un segundo procedimiento quirúrgico tras un contratiempo durante su recuperación.

Watson completó 11 de 15 pases para 126 yardas, lideró dos series que terminaron en puntos y mostró la movilidad necesaria para volver a competir, aunque también perdió un balón por fumble en la derrota 34-10 ante Chicago. Su actuación cobra especial relevancia porque Cleveland todavía no define a su quarterback titular para la temporada regular y mantiene la competencia con Shedeur Sanders, quien tomó el relevo en la segunda mitad. Tras casi 22 meses sin disputar un partido, Watson ya dio el primer paso; ahora deberá demostrar que puede recuperar el nivel que llevó a los Browns a apostar por él con uno de los contratos más importantes en la historia de la NFL. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.

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