Entre lesiones y arrestos: 49ers vive una pretemporada marcada por el caos y la incertidumbre

Problemas físicos de algunos jugadores, el accidente de Kyle Shanahan y otros episodios polémicos ponen a prueba a San Francisco antes de iniciar una nueva temporada de la NFL

49ers han atravesado por varios problemas / Kevin Terrell / Getty Images via AFP

La pretemporada de los San Francisco 49ers se ha convertido en una sucesión de episodios difíciles de ignorar. Lo que debía ser el camino habitual hacia una nueva campaña de la NFL terminó rodeado de lesiones, controversias, problemas internos y situaciones que poco tienen que ver con el terreno de juego.

El arresto de Jed York, propietario principal de la franquicia, fue el capítulo más reciente de una serie que ya había comenzado con un aparatoso accidente protagonizado por Kyle Shanahan. A eso se sumaron la incertidumbre alrededor de Brandon Aiyuk, una preocupante lista de lesiones y hasta una insólita teoría sobre una subestación eléctrica cercana al centro de entrenamiento.

La semana pasada, York fue arrestado en Ohio durante una operación contra la prostitución. Estuvo un día en la cárcel y salió de la misma tras pagar una multa de 1,150 dólares. La NFL confirmó que está al tanto del caso y revisará la situación bajo su política de conducta personal.

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El accidente que puso a Shanahan en pausa

Semanas antes, Shanahan había protagonizado uno de los momentos más preocupantes del verano. El entrenador sufrió un accidente automovilístico el 14 de julio en Palo Alto, donde tuvo fracturas en las costillas, nariz y mano, además de una conmoción cerebral y una herida facial que requirió 40 puntos.

El propio Shanahan reconoció posteriormente que dejó caer su teléfono, apartó la mirada durante unos dos segundos y terminó chocando de frente contra otro vehículo. Aunque regresó a sus funciones después de perderse parte del inicio del campamento, el incidente añadió otra dosis de incertidumbre al entorno de los 49ers.

Aiyuk y un divorcio que dejó heridas

La relación entre Brandon Aiyuk y San Francisco también terminó convertida en un problema público. Después de firmar una extensión de cuatro años y 120 millones de dólares en 2024, el receptor atravesó un periodo marcado por lesiones, desacuerdos sobre su rehabilitación, garantías contractuales y una comunicación cada vez más deteriorada con la franquicia.

Aiyuk terminó en la lista de reserva por abandonar al equipo y dejó claro que quería marcharse. La salida parece inevitable mientras los 49ers intentan reconstruir una ofensiva que también perdió piezas importantes.

Las lesiones vuelven a golpear

El problema más persistente, sin embargo, ha sido la salud de la plantilla. Ricky Pearsall quedó fuera de toda la temporada por una lesión en la rodilla derecha, Christian Kirk arrastra molestias en la pantorrilla y otros receptores también han tenido problemas físicos.

La situación llevó a San Francisco a recurrir a una cara conocida: Deebo Samuel regresó con un contrato de un año. Mientras tanto, Christian McCaffrey se perdió varios entrenamientos por molestias musculares y Nick Bosa ha lidiado con tendinitis y dolor en la rodilla que fue operada después de su lesión de ligamento cruzado anterior.

Y todavía está el caso de George Kittle, quien continúa recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en los playoffs. El panorama obliga a Shanahan y al gerente general John Lynch a administrar con extremo cuidado una plantilla que, sobre el papel, conserva talento suficiente para competir por todo.

Ante la situación de tantas lesiones, surgió una teoría que vinculaba la cercanía de una subestación eléctrica con la ola de problemas físicos del equipo. Aunque especialistas han rechazado esa explicación, Lynch reconoció que los 49ers revisarían todos los factores relacionados con la salud de sus jugadores.

Es así como San Francisco llega al inicio de la temporada cargando demasiadas dudas. Los 49ers todavía pueden convertir este verano turbulento en una simple anécdota si responden con resultados.

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