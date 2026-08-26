Kyrie Irving no está en venta, pero varios equipos siguen preguntando por él

Kyrie Irving despierta el deseo de media NBA, aunque los Mavericks ya dejaron claro que el base forma parte de sus planes a futuro

Irving es visto por Dallas como un jugador intransferible | HECTOR RETAMAL / AFP

Los teléfonos de los Dallas Mavericks llevan semanas recibiendo llamadas. Varios equipos de la NBA han intentado sondear a la franquicia texana para explorar una posible compra de Kyrie Irving, uno de los bases más talentosos y espectaculares de toda la liga. Detroit Pistons y Minnesota Timberwolves figuran entre los interesados, y de acuerdo con el insider Marc Stein, los rivales siguen preguntándose si mantendrán esta postura una vez que se acerque la fecha límite de cambios del 11 de febrero.

La respuesta del equipo ha sido un portazo elegante pero contundente. Los Mavs han mostrado cero interés en cada propuesta recibida y ya han dado a entender que Irving forma parte de los planes a futuro, lo que en la práctica le cuelga la etiqueta de intransferible. Claro que en la NBA nunca se puede decir nunca. Tal y como ya vimos con la salida de Luka Doncic rumbo a Los Angeles Lakers, el único escenario que movería la aguja sería una oferta imposible de rechazar.

NBA teams are continuing to monitor Kyrie Irving’s situation in Dallas, per @TheSteinLine



“The Mavericks, as we've been writing since mid-June, have consistently swatted away trade interest this offseason in nine-times-an-All-Star guard Kyrie Irving. Rival teams, however,… pic.twitter.com/VUpZSLBItQ — NBACentral (@TheDunkCentral) August 25, 2026

Mientras tanto, el propio Kyrie observa todo desde un lugar privilegiado. Con la franquicia en pleno proceso de reestructuración, esta podría ser su última gran oportunidad de pelear de verdad por un nuevo título. El experimentado jugador, poseedor de un anillo de campeonato, sabe que el reloj corre y que una solida podría mejorar sus probabilidades de título.

Cooper Flagg y la reestructuración que ilusiona a Dallas

La gran razón para creer en el nuevo proyecto deportivo tiene nombre propio y se llama Cooper Flagg. Los Mavericks se hicieron con el número 1 del draft con apenas un 1,8% de probabilidades en la lotería, y el chico respondió ganando el premio al Novato del Año. La nueva directiva, con Masai Ujiri como presidente y Mike Schmitz como gerente general, ha dejado claro que quiere ver a Irving y Flagg compartiendo cancha como piedras angulares del futuro del equipo.

La limpieza alrededor de ellos fue profunda. Anthony Davis salió rumbo a Washington Wizards en un movimiento que cerró la polémica era posterior al traspaso de Doncic, y el equipo se rearmó con piezas como Khris Middleton, Marvin Bagley III y un puñado de selecciones de draft, además de nombres ya asentados como Klay Thompson, Dereck Lively II, Max Christie y Naji Marshall.

Los pretendientes seguirán llamando, de eso no hay duda. Pero salvo que alguien ponga sobre la mesa una oferta irresistible, Kyrie Irving continuará en Dallas, donde lo espera una de las últimas oportunidades para volver a ser campeón.

MÁS INFORMACIÓN: Kyrie Irving renueva con los Mavericks por tres años más

¿Cómo está la rodilla de Kyrie Irving tras la rotura de ligamentos?

Cualquier conversación sobre Irving empieza obligatoriamente por su rodilla. El base sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 3 de marzo de 2025, una lesión sumamente compleja y que lo obligó a perderse una temporada. Dallas oficializó en febrero que su estrella no volvería a las canchas en la campaña, aunque reportando “progresos constantes” en la rehabilitación y una presencia activa con el grupo.

En los entrenamientos abiertos más recientes, Kyrie se ha visto con buena velocidad y sin problemas físicos visibles que lo limiten, al punto de que en el entorno del equipo ya se da por hecho un regreso al 100% para la temporada 2026-27.

El otro aspecto que pesa en esta historia es el calendario biológico. Irving tiene 34 años y transita la fase final de su pico de rendimiento, ese tramo de la carrera en el que cada temporada vale doble. Ya no es el chico maravilla que deslumbró al mundo, sino un veterano con múltiples selecciones al All-Star.

A todo esto se suma además la situación contractual de Irving quien en 2025 renovó su contrato con Dallas por tres años y $119 millones de dólares lo que hace que el equipo que desee firmarlo deba tomarlo en cuenta de cara al tope salarial.

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