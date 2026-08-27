Qué le faltó a Columbus Crew para vencer a Rodolfo Cota y la defensa del América en Leagues Cup

El Columbus Crew tuvo más posesión y generó ocasiones, pero no encontró la fórmula para superar a Rodolfo Cota ni romper la defensa del América

Columbus Crew cayó en Leagues Cup ante América | H. How | Getty Images vía AFP

El Columbus Crew quedó eliminado tras perder 2-0 ante el América, dentro de la ronda de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, en un partido que dejó una conclusión clara: tener la pelota no sirve de mucho cuando faltan profundidad, precisión y contundencia en el último tercio.

El equipo de la MLS que buscaba romper la hegemonía de los clubes de Liga MX terminó con 62% de posesión, nueve remates y seis disparos a puerta, pero fue incapaz de transformar ese dominio territorial en goles.

La derrota resulta especialmente llamativa porque el conjunto estadounidense tuvo suficientes argumentos para competir. Sin embargo, América entendió mejor dónde jugar el partido. Guillermo Almada apostó por un bloque compacto, protegió el centro y esperó los momentos adecuados para atacar los espacios que aparecían detrás de la defensa del Crew.

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Sumado a eso, la actuación medular del portero Rodolfo Cota y el cuadro bajo del América, frenó todos los intentos del Crew por hacerse presentes en el marcador.

El resultado fue una diferencia de dos goles que no refleja por completo el volumen de juego que tuvo Columbus, pero sí evidencia la enorme distancia entre controlar el partido y saber resolverlo.

El Columbus Crew dominó la pelota, pero América controló los espacios

Uno de los principales problemas del Columbus Crew estuvo en la manera de utilizar su posesión. El equipo movió el balón con frecuencia, aunque buena parte de esa circulación ocurrió de manera horizontal y por las zonas exteriores.

América, con un bloque medio-bajo en 4-2-3-1, cerró los caminos hacia el centro y obligó a su rival a buscar alternativas que nunca terminaron de aparecer.

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La ausencia de movimientos capaces de romper líneas terminó facilitando el trabajo de los centrales azulcremas, Sebastián Cáceres e Israel Reyes. Columbus necesitaba mayor velocidad en la circulación, desmarques de ruptura y combinaciones rápidas cerca del área.

También faltó mayor equilibrio después de perder la pelota. Los laterales Brooks Lennon y Malte Amundsen se proyectaron para generar amplitud, pero dejaron espacios a sus espaldas. América aprovechó precisamente esas zonas para lanzar transiciones rápidas.

El primer gol, al minuto 10, fue un buen ejemplo. Brian Rodríguez encontró espacio y asistió a Raphael Veiga, quien abrió el marcador. La jugada expuso el problema que acompañaría al Crew durante buena parte de la noche: demasiados metros para recorrer cuando el rival recuperaba el balón.

Rodolfo Cota fue la última barrera que Columbus nunca pudo superar

Si hubo un nombre que terminó marcando la diferencia, fue Rodolfo Cota. El guardameta del América realizó seis atajadas y detuvo un penal, convirtiéndose en el principal responsable de que el Columbus Crew se marchara sin gol del Dignity Health Sports Park.

El penal pudo haber cambiado la historia. Al minuto 39, el VAR señaló una mano dentro del área y Columbus tuvo la oportunidad de empatar. Brais Méndez tomó la responsabilidad, pero Cota adivinó la dirección y rechazó el disparo.

Ese momento fue un golpe importante para el Crew. En lugar de recuperar confianza, el equipo perdió orden y terminó concediendo el segundo gol antes del descanso. Brian Rodríguez aprovechó una transición y puso el 2-0 al minuto 45+5.

Después del descanso, Columbus buscó cambiar el panorama con sus sustituciones, pero la respuesta ofensiva terminó reducida a centros elevados hacia un área bien protegida. Cota y la defensa del América dominaron también por arriba y neutralizaron los intentos restantes.

En definitiva, al Columbus Crew no le faltó iniciativa. Le faltó convertirla en peligro sostenido. La eliminación ante América dejó una lección para futuras noches internacionales: la posesión necesita profundidad, los ataques requieren variantes y los errores en transición pueden resultar demasiado costosos cuando enfrente hay un rival capaz de castigar cada espacio.

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