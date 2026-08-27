NFL: estos jugadores podrían quedarse fuera de sus equipos antes de la temporada

Cerca de 1,184 jugadores perderán su empleo antes del kickoff. Estos son siete de los nombres que tienen su puesto en la cuerda floja

Trey Lance no tiene asegurada su continuidad | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

Se acerca el inicio de la temporada de la NFL y con él uno de los momentos más incómodos de la temporada, la reducción de las plantillas de cada uno de los 32 equipos de la liga. La fecha límite es este domingo 30 de agosto, a las 6 p.m. hora del Este.

En ese momento cada una de las franquicias tendrá que contar a decenas de jugadores para que sus plantillas pasen de 90 a 53 jugadores. En la práctica esto significa que alrededor de 1,184 jugadores quedarán como agentes libres, sin contrato por el resto de la temporada y por tanto sin ingresos.

Algunos tendrán la oportunidad de regresar como parte del escuadrón de prácticas, otros esperarán una llamada cuando las lesiones abran huecos durante el año, pero para una buena parte de ellos este será el final del camino en 2026.

Entre los nombres en riesgo hay ex selecciones de primera ronda del Draft, veteranos con contratos millonarios y figuras que hasta hace algunos años brillaban en los juegos del domingo por la tar. Acá te contamos los casos de siete jugadores que hoy tienen su puesto en la cuerda floja previo al inicio de la temporada.

Los 7 jugadores con su puesto en la cuerda floja

Los recortes de la NFL no distinguen posiciones ni años de experiencia en la liga, porque la única vara de medir que usan las franquicias es si ese jugador puede aportar de verdad en el camino hacia los playoffs y, si las piezas encajan, hacia el Super Bowl. Por eso en esta lista conviven receptores consagrados con mariscales que fueron promesa del Draft, y estos son los siete que llegan con la soga al cuello al fin de semana decisivo.

1. Odell Beckham Jr., receptor de los New York Giants. A sus 33 años, OBJ llegó al campamento en mejor forma de la esperada, pero pelea por ser el sexto receptor del equipo y su gran problema es que no aporta en equipos especiales, un terreno donde Braxton Berrios y Dalen Cambre sí suman. Ese detalle podría decidir su futuro.

2. Trey Lance, mariscal de campo de los Los Angeles Chargers. El tercer pick global del Draft 2021 completó apenas el 45.5% de sus pases en su única aparición extendida del año pasado y este verano ha sido opacado por DJ Uiagalelei. Jim Harbaugh podría buscarle reemplazo en waivers o vía canje.

3. Elijah Moore, receptor de los Philadelphia Eagles. El ex pick de segunda ronda promedió 50 recepciones por temporada en sus primeros cuatro años, pero hoy aparece detrás de DeVonta Smith, Makai Lemon, Dontayvion Wicks, Hollywood Brown y Darius Cooper en la profundidad. Su corte o cambio de equipo es una posibilidad muy real.

4. Will Levis, mariscal de campo de los Tennessee Titans. Mitchell Trubisky se quedó con el puesto de suplente y el equipo puede desarrollar a Hendon Hooker en el escuadrón de prácticas, así que el camino del pick 33 del Draft 2023 en Nashville podría llegar a su fin.

5. Kaleb Johnson, corredor de los Pittsburgh Steelers. Aquel balón suelto en la patada contra Seattle que selló una derrota en 2025 marcó su año de novato, y ahora está detrás de Jaylen Warren y Rico Dowdle, con Travis Homer presionando por su lugar. Sus 3.5 yardas por acarreo en pretemporada no ayudan en la pelea por un puesto en el equipo.

6. Roschon Johnson, corredor de los Chicago Bears. El ex compañero de Bijan Robinson en Texas tuvo apenas dos acarreos en siete partidos la temporada pasada y hoy está enterrado detrás de D’Andre Swift, Kyle Monangai y Salvon Ahmed en la ofensiva de Ben Johnson.

7. Nate Hobbs, esquinero de los San Francisco 49ers. Firmó un contrato de $48 millones de dólares por cuatro años con Green Bay y no duró ni uno. Aceptó un contrato de un año para reivindicarse en San Francisco, pero una lesión en la ingle le hizo perderse gran parte del campamento, justo cuando más necesitaba mostrarse.

La lista no termina ahí. Nombres como Christian Kirk, Cedric Tillman, Andy Dalton, Sam Howell y Aidan O’Connell también aparecen en los radares de cortes y canjes, y los Giants además evalúan el futuro del corredor Tyrone Tracy Jr. tras la llegada de Najee Harris.

¿Por qué los equipos llegan con 90 jugadores a esta fecha?

Durante la temporada muerta, cada franquicia puede cargar hasta 90 jugadores en su plantilla. Esto se explica debido a que cada una de ellas necesita evaluar a los jugadores para identificar a los más talentosos y que se adaptan a las necesidades y plan de juego del equipo. Es por ello que los campamentos y los partidos de pretemporada son el momento perfecto para ir midiendo el nivel de los jugadores e ir perfilando cómo será el equipo final que iniciará la temporada.

A esto se suma que por tratarse de un juego tan físico como lo es el fútbol americano, es necesario contar con suplentes en cada posición que puedan ayudar en las prácticas y los amistosos de forma tal de no utilizar en exceso a los titulares.

De los 53 jugadores que sobreviven al corte, solo 48 pueden estar activos el día del partido. y cada equipo puede sumar hasta 16 jugadores en su escuadrón de prácticas, 17 si tienen a alguien del International Pathway Program. Los lesionados enviados a la reserva tampoco cuentan contra esos 53, así que el juego de números es constante.

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