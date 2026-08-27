América vs Guadalajara: el Clásico de México regresa a Oakland en la fecha FIFA

América y Chivas volverán a enfrentarse en Estados Unidos el 4 de octubre, en un Clásico Nacional que llevará la rivalidad a Oakland

América vs Chivas se jugará en Oakland | Harry How | Getty Images vía AFP

El América vs Guadalajara volverá a disputarse en Estados Unidos. Las Águilas y el Rebaño confirmaron una nueva edición del Clásico Nacional en Oakland, California, el próximo domingo 4 de octubre, en un partido amistoso que se jugará después del Mundial 2026 y durante la primera Fecha FIFA del segundo semestre del año.

El encuentro llevará una de las rivalidades más importantes del fútbol mexicano al Oakland Alameda County Coliseum con un América que venció 2-0 a Columbus Crew y se colocó en la semifinales de la Leagues Cup 2026.

La cita tendrá un ingrediente especial para Chivas. El conjunto rojiblanco regresará a Oakland después de casi 29 años, pues la última vez que visitó esta ciudad fue en 1997, precisamente para enfrentar al América. En aquella ocasión, el Rebaño se quedó con la victoria por 3-2.

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El nuevo capítulo llegará apenas dos semanas después de que ambos equipos se enfrenten oficialmente en la Liga MX. La edición correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026 está programada para el 19 de septiembre en el Estadio Banorte.

Eso significa que el partido en California podría convertirse en una segunda oportunidad para ambos, aunque con un contexto completamente diferente y sin los puntos del torneo en juego.

Oakland se prepara para recibir otra vez al Clásico Nacional

El América vs Guadalajara en Oakland se disputará el domingo 4 de octubre a las 6:00 p.m. tiempo local, una hora que permitirá a los aficionados mexicanos y latinos de California disfrutar del partido en horario vespertino.

Para quienes sigan el encuentro desde otras zonas de Estados Unidos, el horario será 9:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT.

El partido forma parte de una fecha FIFA que se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre. El calendario internacional tendrá una particularidad para la Liga MX, ya que la jornada 10 del Apertura 2026 se jugará dentro de este periodo.

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El regreso de Chivas a Oakland también representa una oportunidad para que la numerosa comunidad mexicana de California vuelva a vivir presencialmente una rivalidad que trasciende la cancha. América y Guadalajara no necesitan demasiados incentivos para convertir un amistoso en un partido especial.

La expectativa, además, crecerá conforme se acerque la fecha debido al antecedente más reciente entre ambos.

América y Chivas llegan con una rivalidad reciente muy pareja

Los últimos cinco enfrentamientos muestran una serie sin un dominador absoluto. Chivas ganó el duelo más reciente, al imponerse 1-0 al América el 14 de febrero de 2026, durante el Clausura 2026.

Antes de ese resultado, ambos equipos empataron 1-1 en un amistoso disputado el 12 de octubre de 2025. Un mes antes, Guadalajara también había conseguido una victoria por 2-1 sobre las Águilas en el Apertura 2025.

América, sin embargo, tiene un recuerdo contundente dentro de esta misma secuencia. El 12 de marzo de 2025 goleó 4-0 a Chivas en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El primer partido de aquella serie había terminado 0-0.

¿Dónde conseguir boletos para el América vs Chivas en Oakland?

Los aficionados que quieran asistir tendrán primero la oportunidad de participar en la preventa, programada para el 27 de agosto. La venta general comenzará un día después, el 28 de agosto, también a las 10:00 a.m. PT, a través de Ticketón.

Así, Oakland volverá a convertirse en escenario del Clásico Nacional. Esta vez, América y Chivas llegarán con el recuerdo fresco de sus enfrentamientos oficiales y con una cita internacional que promete llevar la pasión del fútbol mexicano nuevamente a California.

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