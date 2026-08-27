Schwarber iguala a Ryan Howard: cuatro temporadas de 40 jonrones con los Phillies

Con su jonrón 40, Schwarber empató a Ryan Howard y se puso a la par de Aaron Judge y Shohei Ohtani entre los jugadores activos.

Schwarber conectó su jonrón 40 | BILL STREICHER / GETTY IMAGES VIA AFP

Kyle Schwarber hizo historia este miércoles con los Philadelphia Phillies al igualar una marca de franquicia al conectar su jonrón número 40 de la temporada. Con este batazo de vuelta completa iguala el registro de Ryan Howard de más temporadas con al menos esa cifra de cuadrangulares.

El toletero de 33 años llegó a su cuarta temporada con 40 o más jonrones en apenas cinco años con el equipo, una cifra que le permitió empatar el récord de franquicia que Ryan Howard estableció centre 20. El dato crece cuando se recuerda que la mejor marca de Schwarber antes de vestir de rojo con los Phillies era de 38 cuadrangulares con los Cubs en 2019.

KYLE SCHWARBER WALK-OFF HOMER!



6 RUNS IN THE 9TH

9 STRAIGHT WINS

THE @PHILLIES!!! pic.twitter.com/PNwVEQveCN — MLB (@MLB) August 23, 2026

La marca de Schwarber resulta aún más épica si se toma en cuenta que además se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en alcanzar los 40 jonrones este año, tal como hizo en junio cuando también estrenó el club de los 30. Con esto demuestra que es, sin lugar a dudas, uno de los bates de más poder de toda la MLB.

MÁS INFORMACIÓN: Bryce Harper se roba la noche con ciclo histórico en victoria de Phillies

Un swing de 425 pies que silenció Seattle

El jonrón se produjo en en la segunda entrada, con el juego todavía por definirse. Schwarber se midió a una recta de 98 millas por hora del abridor Bryan Woo y la depositó en las gradas del jardín central, un batazo de tres carreras que coronó un rally de cuatro y dejó la pizarra en 6-0. El jonrón, además, fue el número 380 de su carrera en MLB.

Los Phillies (74-60) evitaron la barrida en la serie gracias a una noche redonda, en la que Jesús Luzardo ponchó a nueve rivales en siete entradas de dominio absoluto en las que solamente permitió un imparable. La victoria también resulta crucial para el equipo pues se encuentran a 4.5 juegos de Atlanta en la División Este de la Liga Nacional, con la mira puesta en septiembre.

Las posibilidades de ver a Philadelphia en postemporada son sumamente altas, especialmente si son capaces de mantener el rendimiento que han venido mostrando en las últimas semanas. En los últimos 10 compromisos el equipo ha logrado conseguir la victoria en 8 ocasiones lo que es una muy buena noticia considerando la pelea por los puestos de Wild Card.

El gigante récord de Ryan Howard

Empatar a Howard no es poca cosa. El histórico inicialista logró cuatro temporadas consecutivas con al menos 40 jonrones entre 2006 y 2009, una racha de consistencia que agranda todavía más su récord, pues no hubo respiro ni bache en el camino.

Kyle Schwarber reaches the 40-HR milestone for the 4th time with the @Phillies!



That ties Ryan Howard for the most 40+ HR seasons in franchise history! pic.twitter.com/eDsamSgIzq — MLB (@MLB) August 26, 2026

En ese tramo acumuló 198 cuadrangulares, ganó el MVP de la Liga Nacional en 2006 con 58 batazos, la mejor marca de una sola temporada en la historia del club, y fue pieza central del equipo campeón de la Serie Mundial de 2008.

Lo cierto es que ambos ya forman parte de la historia de la franquicia, un dato no menor pues si Schwarber se mantiene sano podría repetir la hazaña y ser el poseedor absoluto del récord.

MÁS INFORMACIÓN: Luis Arráez suma otro jonrón los Phillies en la victoria ante los Marlins

Un club exclusivo junto a Judge y Ohtani

El nuevo registro coloca a Schwarber en compañía selecta. Sus cuatro temporadas de 40 jonrones igualan la mayor cantidad entre todos los jugadores activos, un privilegio que solo comparten Aaron Judge y Shohei Ohtani, los otros dos nombres que definen el poder de esta generación.

Y la historia puede seguir creciendo. Schwarber, que en 2025 llegó a 50 jonrones para convertirse en el segundo Phillie en alcanzar medio centenar, marcha ahora con ritmo para 48 vuelacercas este año.

Por ahora, Philadelphia celebra. Cada swing de Schwarber es un recordatorio de que los récords no se heredan, se conquistan a punta de batazos.

Te puede interesar: