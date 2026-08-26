El nuevo desafío de Orlando Gill en Francia: la batalla por el arco del Lille

El portero paraguayo llega a Francia después de un Mundial destacado y afronta el reto de competir por la titularidad en su nuevo equipo, el cual cuenta con juegadores experimentados

Gill llega a Francia tras haber hecho un buen Mundial / Brazil Photo Press via AFP

Orlando Gill está ante uno de los mayores desafíos de su carrera. El arquero paraguayo, quien acaparó reflectores por su actuación en el Mundial 2026 y por su historia de vida, dejará San Lorenzo para incorporarse al Lille de Francia en una operación cercana a los 4 millones de euros y con un contrato proyectado por cinco temporadas. Sin embargo, el salto al fútbol europeo viene acompañado de una pelea inmediata: ganarse la titularidad del arco de Les Dogues.

El fichaje de Gill podría entenderse desde la perspectiva de que Lille buscaba reforzar una posición que no terminó de convencer durante la última campaña y encontró en Gill a un guardameta con presencia física, proyección y, sobre todo, una reciente actuación internacional capaz de elevar sus credenciales y que puede darles seguridad en su meta a futuro.

Un Mundial que cambió su panorama

La gran vitrina para Gill fue la Selección de Paraguay durante el Mundial 2026. El arquero se convirtió en protagonista al detener dos penales en la definición frente a Alemania, una actuación que ayudó a que el conjunto guaraní avanzara a octavos de final. Después, ante Francia, volvió a sostener a su equipo y solamente fue vencido por un penal ejecutado por Kylian Mbappé.

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Ese rendimiento internacional terminó de colocar su nombre en el radar europeo. Antes de dar el salto, Gill había conseguido continuidad con San Lorenzo y acumuló 26 apariciones durante la temporada 2025/26 entre torneos locales y Copa Sudamericana. Ahora tendrá que demostrar que sus mejores actuaciones pueden convertirse en regularidad dentro de una de las principales ligas de Europa.

Berke Özer parte con ventaja

La batalla por el puesto, sin embargo, no comenzará desde cero. Berke Özer tiene una ventaja importante: ya conoce el vestuario, la metodología de trabajo y el funcionamiento del equipo. El arquero turco de 26 años inició la pretemporada del Lille como titular y estuvo desde el comienzo en los amistosos de pretemporada ante OH Leuven y Everton.

Esa continuidad podría permitirle arrancar la temporada como primera opción mientras Gill completa su adaptación. El paraguayo deberá familiarizarse rápidamente con sus nuevos compañeros, el idioma, las exigencias tácticas y el ritmo de la Ligue 1. Arnaud Bodart también forma parte de la plantilla, aunque la disputa que genera mayor expectativa apunta principalmente al duelo entre Gill y Özer.

Gill tendrá argumentos para modificar ese escenario si responde desde sus primeras oportunidades. Lille necesita un portero capaz de transmitir seguridad, pero también de participar en la construcción del juego, una exigencia cada vez más habitual en el fútbol europeo.

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Ahí estará uno de sus principales retos. No bastará con repetir las atajadas que lo hicieron destacar con Paraguay. Tendrá que mostrar precisión en la salida, lectura de los espacios detrás de la defensa y capacidad para responder bajo presión. Si logra adaptarse con rapidez, la competencia puede convertirse en una oportunidad para reclamar el puesto antes de lo previsto.

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