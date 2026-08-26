Dodgers tienen mucho en juego ante Braves en la pelea por el liderato de la Liga Nacional

Los Angeles Dodgers buscan recuperar terreno ante Atlanta Braves, mientras los Brewers mantienen la presión en la cima de la Liga Nacional

Dodgers con mucho en juego ante Braves | Todd Kirkland | Getty Images vía AFP

Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves protagonizan una de las series más atractivas de la recta final de la temporada 2026 de MLB, con la pelea por los primeros puestos de la Liga Nacional como principal incentivo.

Los angelinos que recién sumaron a Kris Bubic llegan con marca de 80-52, mientras que Braves presentan registro de 77-55. Por encima de ambos aparecen los Milwaukee Brewers, líderes del circuito con 81-51.

Con poco más de un mes de temporada regular por disputar, cada resultado adquiere un valor especial. Los Angeles Dodgers buscan mantener el control de la División Oeste a la espera de que Shohei Ohtani vuelva a lanzar como se tiene programado y, al mismo tiempo, recortar la diferencia con Milwaukee Brewers por el mejor récord de la Liga Nacional.

Atlanta, por su parte, intenta meterse de lleno en esa conversación mientras defiende el liderato de la División Este.

Atlanta Braves golpearon primero y frenaron la racha de Los Angeles Dodgers

El primer encuentro de la serie terminó con victoria de Atlanta Braves por 4-3, un resultado que rompió una cadena de seis triunfos consecutivos de Los Angeles Dodgers y aumentó todavía más el interés alrededor de este enfrentamiento.

Los Braves aprovecharon un comienzo complicado de Tyler Glasnow, quien regresó a la rotación después de tres meses y medio fuera de acción. El derecho permitió tres carreras en las primeras entradas, aunque posteriormente encontró el ritmo y terminó su actuación con cinco innings, tres carreras limpias y siete ponches.

Los Angeles Dodgers reaccionaron ante Bryce Elder. Alek Thomas y Hunter Feduccia produjeron carreras en el segundo episodio, mientras que Alex Call empató el encuentro en el cuarto capítulo. Sin embargo, la igualdad no duró hasta el final.

En el octavo inning, Matt Olson abrió la entrada con un doblete ante Tanner Scott. Después de avanzar a tercera base, Ozzie Albies conectó un sencillo productor con dos outs para devolver la ventaja a Atlanta Braves. Raisel Iglesias se encargó de retirar la novena entrada y asegurar el triunfo.

El resultado también dejó una señal importante: Atlanta Braves tienen argumentos para competir de tú a tú con uno de los principales favoritos de la Liga Nacional.

La pelea por el primer sembrado puede definir el camino hacia octubre

La importancia de esta batalla va mucho más allá de terminar la temporada regular con una buena estadística. Los dos campeones divisionales con mejores récords de la Liga Nacional obtienen el pase directo a la Serie Divisional, evitando la Serie de Comodines. El primer sembrado, además, conserva la ventaja de jugar como local durante los playoffs de la Liga Nacional.

Por eso, Los Dodgers tienen motivos para mirar constantemente lo que sucede con Milwaukee Brewers. El equipo de Milwaukee posee actualmente la mejor marca de la liga y, además, ganó la serie de temporada contra Los Angeles, lo que le da el criterio de desempate en caso de terminar con el mismo número de victorias y derrotas.

Dodgers también deberá lidiar con algunos problemas propios. Andy Pages estará fuera al menos cuatro semanas después de sufrir una fractura en la mano izquierda, una ausencia que aumenta la responsabilidad sobre bateadores como Mookie Betts, Teoscar Hernández y Kyle Tucker.

Atlanta Braves tampoco llegan sin interrogantes. Ronald Acuña Jr., Matt Olson y Ozzie Albies necesitan mantener la reacción ofensiva que comenzó en el primer encuentro, después de un periodo complicado para el ataque del equipo.

Con Milwaukee Brewers en la cima, Los Angeles Dodgers persiguiendo el primer sembrado y Atlanta Braves recortando distancias, esta serie representa mucho más que un duelo de temporada regular: puede ser una muestra anticipada de lo que ambos equipos están preparados para ofrecer cuando llegue octubre.

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