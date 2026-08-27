Los futbolistas panameños que lograron la hazaña y estarán jugando la Champions League

Panamá hace historia en Europa con tres representantes en la Champions League 2026-27, entre ellos un jugador que repetirá experiencia

Andrade disputará su primera Champions / Reinhard Eisenbauer / Apa-Images via AFP

Panamá tendrá una presencia inédita en la UEFA Champions League 2026-27. Tres futbolistas panameños consiguieron superar las rondas previas y estarán en la fase de liga del máximo torneo de clubes de Europa, un logro que eleva a otro nivel la presencia canalera en el fútbol internacional.

Los protagonistas de esta hazaña son Andrés Andrade, César Blackman y Cristian ‘Fulo’ Martínez. Andrade defenderá los colores del LASK Linz de Austria, equipo que se medirá a uno de los ‘gigantes’ de la competición, el Real Madrid; mientras que Blackman y Martínez compartirán vestuario en el SK Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Una cifra histórica para Panamá

La clasificación de los tres jugadores representa un récord para el fútbol panameño: será la primera vez que tres futbolistas de este país coincidan en una misma edición de la Champions League durante la fase de liga.

El camino no fue sencillo. Los tres tuvieron que disputar las rondas de clasificación durante agosto y conseguir el boleto ante rivales europeos con mayor experiencia en este tipo de escenarios. Al final, el esfuerzo tuvo recompensa y Panamá contará con tres representantes en la competición.

Entre los tres protagonistas, César Blackman tiene un motivo adicional para celebrar. El lateral derecho del Slovan Bratislava se convertirá en el primer futbolista panameño en disputar dos veces la Champions League.

Blackman ya había participado en la edición 2024-25 con el conjunto eslovaco y ahora repetirá presencia en la fase de liga. Su continuidad en el torneo confirma además el crecimiento que ha tenido el defensor dentro del fútbol europeo.

Para Andrés Andrade, la clasificación tiene un significado especial: será su primera participación en la Champions League. El defensor central consiguió el boleto con el LASK Linz, después de una espectacular remontada ante el Celtic FC. El conjunto austriaco había perdido 3-0 en el partido de ida, pero reaccionó en la vuelta y llevó la eliminatoria hasta la prórroga. Allí consiguió completar la remontada y asegurar su lugar entre los equipos que disputarán la fase de liga.

También será un estreno histórico para Cristian ‘Fulo’ Martínez. El mediocampista fue una de las figuras decisivas del Slovan Bratislava durante los playoffs y marcó en los tiempos extra el gol que terminó sellando la clasificación del equipo eslovaco.

La presencia de Andrade, Blackman y Martínez supone así un nuevo capítulo para el fútbol panameño en Europa. Los tres tendrán ahora la oportunidad de enfrentarse a algunos de los clubes más importantes del continente y llevar el nombre de Panamá a uno de los escenarios más exigentes del deporte mundial.

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