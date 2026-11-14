St. Brown vuelve a Alemania, donde ya hizo historia

El receptor de Detroit mantiene un vínculo familiar con la nación europea, aunque su participación está en duda por una lesión

St. Brown | Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Amon-Ra St. Brown está de regreso en Alemania, pero esta vez lo hace como una de las figuras de los Detroit Lions y uno de los rostros de la expansión internacional de la NFL. El receptor jugará en Múnich ante los New England Patriots, en un partido que tiene un significado especial por la relación que mantiene con el país desde su infancia.

Su vínculo con Alemania va más allá de sus raíces familiares. En 2015, cuando tenía apenas 15 años, St. Brown formó parte de la selección alemana Sub-19 que disputó el Campeonato Europeo de futbol americano en Dresde. Más de una década después, vuelve a competir en ese territorio, ahora como profesional y con una trayectoria consolidada en la liga.

El encuentro también representa una oportunidad para los Lions de fortalecer su presencia en un mercado donde han desarrollado actividades comerciales y de acercamiento con los aficionados. La conexión de St. Brown con el idioma, la cultura y el futbol americano alemán le da a Detroit una figura reconocible para el público local. Sin embargo, su participación en el partido todavía no está garantizada: el receptor apareció como cuestionable en el reporte de lesiones por un problema en las costillas.

Antes de la NFL, St. Brown representó a Alemania

La primera vez que Amon-Ra St. Brown jugó en Alemania con una selección nacional tenía 15 años. En 2015 formó parte del equipo alemán Sub-19 que participó en el Campeonato Europeo de futbol americano, celebrado en Dresde. Su hermano Osiris también integró aquella selección.

Uno de los episodios más recordados de ese torneo ocurrió en la semifinal contra Francia. El quarterback Jan Weinreich lanzó un pase hacia St. Brown pese a que estaba cubierto por un defensivo. El receptor consiguió atraparlo y llegó a la zona de anotación. Weinreich recordó aquella jugada años después al hablar de las condiciones que ya mostraba el joven jugador.

Alemania venció a Francia para avanzar a la final, pero perdió el partido por el título ante Austria. St. Brown terminó así su primera experiencia internacional con una selección juvenil como subcampeón europeo.

Su trayectoria tomó después un rumbo distinto. Jugó futbol americano universitario con USC y fue seleccionado por los Detroit Lions en la cuarta ronda del Draft de 2021, con el turno 112. Desde entonces se ha convertido en uno de los receptores más productivos de la franquicia.

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Alemania es parte de su historia familiar

St. Brown nació en Anaheim Hills, California, y creció en Estados Unidos. Su madre, Miriam, es alemana y tuvo un papel importante en la relación de sus hijos con el idioma y la cultura del país. La familia visitaba con frecuencia a sus abuelos maternos en Leverkusen, donde Amon-Ra y sus hermanos pasaban parte de los veranos.

El receptor habla alemán con fluidez, además de inglés y francés. Esa formación le permite comunicarse directamente con los aficionados y participar en actividades de promoción del fútbol americano sin depender de traductores.

El vínculo se ha mantenido durante su carrera profesional. St. Brown ha regresado a Alemania para convivir con seguidores y participar en campamentos para jóvenes. También lleva una bandera alemana en su casco, una referencia visible a sus raíces familiares.

Cuando los Lions anunciaron que disputarían un partido de temporada regular en Múnich durante 2026, la noticia tuvo un significado especial para él. Su madre fue quien se la comunicó durante una videollamada organizada por el equipo. St. Brown había expresado que jugar en el país de origen de su familia era uno de sus objetivos desde que llegó a la NFL.

Amon-Ra St. Brown’s mom made sure her sons were fluent in German 🇩🇪



NEvsDET – Sunday 9:30am ET on FOX/FOX One

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Los Lions buscan crecer en el mercado alemán

La presencia de St. Brown coincide con la estrategia internacional de Detroit. Desde 2024, los Lions cuentan con derechos comerciales en Alemania, Austria y Suiza como parte del Global Markets Program de la NFL.

El programa permite a las franquicias desarrollar actividades de promoción, acercamiento con aficionados y oportunidades comerciales fuera de Estados Unidos. Los derechos no implican que los equipos sean propietarios de esos mercados, sino que pueden trabajar para ampliar su presencia y construir una base de seguidores.

Detroit ha organizado campamentos de futbol americano para jóvenes en Alemania y actividades para sus aficionados. También estableció una alianza estratégica con el club de fútbol 1. FC Köln en 2025, con iniciativas para conectar a las comunidades deportivas de ambos países.

St. Brown es una de las piezas centrales de esa estrategia. Su perfil reúne tres elementos relevantes para la liga: es una figura de la NFL, tiene raíces alemanas y puede comunicarse con los seguidores en su idioma. De acuerdo con información de la NFL citada por Associated Press, su jersey fue el más vendido en Alemania durante la temporada 2026.

La NFL también amplió su calendario internacional. En 2026 programó nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, un récord para la liga. Múnich forma parte de esa expansión y el encuentro entre Patriots y Lions tendrá un atractivo particular por la presencia de un jugador que conoce el país desde antes de convertirse en profesional.

St. Brown llega como figura de Detroit, pero está en duda

El receptor mantiene un papel importante en la ofensiva de Detroit. Después de ocho partidos de la temporada 2026, acumula 61 recepciones para 657 yardas y cinco touchdowns.

Su actuación más reciente fue ante los Miami Dolphins, el 8 de noviembre. En la victoria de los Lions por 19-9, consiguió ocho recepciones para 86 yardas. Esos números lo mantienen entre las principales opciones del quarterback Jared Goff en el juego aéreo.

Sin embargo, su disponibilidad para enfrentar a New England no estaba confirmada al cierre de esta nota. St. Brown apareció como cuestionable en el reporte oficial de lesiones del viernes 13 de noviembre debido a un problema en las costillas. La designación no significa que esté descartado, pero tampoco permite asegurar que jugará.

Para Detroit, su presencia sería importante en un partido que puede tener consecuencias en la competencia de la Conferencia Nacional. Para St. Brown, además, representa la oportunidad de disputar su primer encuentro de temporada regular de la NFL en el país donde jugó con una selección juvenil y al que considera una parte fundamental de su historia.

¿Cuándo y dónde ver Patriots vs. Lions en Estados Unidos?

El partido entre New England Patriots y Detroit Lions se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026 en el FC Bayern Munich Stadium de Múnich, Alemania, como parte de la Semana 10 de la temporada regular de la NFL. Detroit será el equipo local administrativo.

Horario en Estados Unidos:

Hora del Este (ET): 9:30 a. m.

9:30 a. m. Hora del Centro (CT): 8:30 a. m.

8:30 a. m. Hora del Pacífico (PT): 6:30 a. m.

Dónde ver Patriots vs. Lions: El partido se transmitirá por FOX en Estados Unidos y estará disponible en streaming a través de FOX One. NFL+ también ofrece la transmisión en dispositivos móviles compatibles, de acuerdo con las condiciones del servicio y la disponibilidad local.

El encuentro marcará el regreso de los Lions a Alemania y permitirá a St. Brown jugar ante una afición con la que mantiene una relación que comenzó mucho antes de su llegada al fútbol profesional. Su participación dependerá de la evolución de la lesión en las costillas, pero su historia con el país ya lo convirtió en uno de los protagonistas de la visita de Detroit.

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