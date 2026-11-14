Amanda Nunes vuelve por el cinturón tras tres años

La brasileña busca recuperar el cinturón que dejó vacante en 2023 frente a Kayla Harrison

Amanda Nunes | Jordan Jones / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Amanda Nunes se retiró de las artes marciales mixtas el 10 de junio de 2023, después de defender su campeonato ante Irene Aldana en UFC 289. Más de tres años después, la brasileña regresa al octágono con un objetivo concreto: recuperar el título de peso gallo que dejó vacante cuando decidió poner fin a su carrera.

Su rival será Kayla Harrison, actual campeona de la división y una de las peleadoras que más expectativas ha generado desde su llegada a UFC. El enfrentamiento será el combate coestelar de Polymarket UFC 334, este sábado 14 de noviembre, en el Madison Square Garden de Nueva York.

La pelea reúne a dos deportistas con trayectorias diferentes y un antecedente en común: ambas entrenaron durante un periodo en American Top Team. Nunes construyó un legado como campeona de dos divisiones, mientras Harrison pasó de conquistar dos medallas olímpicas en judo a convertirse en monarca de UFC. Ahora se enfrentarán por el cinturón que durante años perteneció a la brasileña.

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Amanda Nunes busca recuperar el lugar que dejó en UFC

Nunes tiene 38 años y un récord profesional de 23 victorias y cinco derrotas. Su regreso no será una presentación de exhibición: tendrá enfrente a la campeona vigente y la oportunidad de recuperar el cinturón que abandonó al anunciar su retiro.

Durante su trayectoria derrotó a algunas de las principales figuras de las artes marciales mixtas femeninas, entre ellas Ronda Rousey, Cris Cyborg, Valentina Shevchenko, Miesha Tate y Holly Holm.

Uno de sus mayores logros fue convertirse en la primera mujer en conquistar y mantener simultáneamente los campeonatos de dos divisiones de UFC: peso gallo y peso pluma. Su dominio la llevó a defender ambos cinturones y a establecer marcas importantes en la organización.

En 2025, UFC la incorporó a su Salón de la Fama. Su trayectoria incluye 11 victorias en combates por campeonatos y una racha de 12 triunfos consecutivos, la más larga en la historia de la división femenina de la organización.

Su última presentación ocurrió el 10 de junio de 2023, en UFC 289, cuando venció por decisión unánime a Irene Aldana en Vancouver, Canadá. Nunes defendió el campeonato gallo durante cinco asaltos y anunció su retiro al finalizar el combate.

La posibilidad de regresar tomó forma después de que Harrison conquistara el campeonato. Nunes manifestó su interés en volver para disputar el cinturón que había dejado vacante y UFC programó el enfrentamiento para el 24 de enero de 2026, en UFC 324.

Sin embargo, Harrison tuvo que retirarse de aquella cartelera después de sufrir una lesión cervical que requirió cirugía para reparar discos herniados. El combate quedó aplazado y fue reprogramado para Nueva York. La espera extendió a más de tres años el periodo de Nunes fuera de la competencia.

Kayla Harrison defiende el título ante una excampeona histórica

Harrison llega con un récord profesional de 19 victorias y una derrota. A sus 36 años, su trayectoria tiene una particularidad: antes de conquistar un lugar en UFC, alcanzó la cima del judo internacional.

La estadounidense ganó dos medallas de oro olímpicas, en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Después trasladó su carrera a las artes marciales mixtas, donde conquistó el campeonato de peso ligero de la Professional Fighters League (PFL) antes de incorporarse a UFC en 2024.

El 7 de junio de 2025 alcanzó el campeonato gallo al someter a Julianna Peña en el segundo asalto de UFC 316. La victoria llegó en su tercer combate con la organización y la convirtió en campeona después de haber construido una carrera destacada en otra disciplina de combate.

El enfrentamiento con Nunes quedó entonces como uno de los desafíos más esperados de la división. Sin embargo, la lesión cervical que requirió una intervención quirúrgica impidió que Harrison defendiera su título en enero, como estaba previsto inicialmente.

La pelea de Nueva York será su primera defensa del campeonato y su regreso después de aquella operación. Para Harrison, el desafío consiste en defender su posición frente a una excampeona que conoce lo que significa dominar UFC y que busca recuperar el cinturón que dejó vacante.

Nunes y Harrison tienen un antecedente en American Top Team

El enfrentamiento también tiene un antecedente que añade interés a la pelea. Nunes y Harrison coincidieron en American Top Team, en Coconut Creek, Florida, y entrenaron juntas durante un periodo antes de que sus carreras tomaran caminos distintos.

La brasileña ya había construido una trayectoria como campeona de UFC, mientras Harrison avanzaba en su transición del judo a las artes marciales mixtas. Su coincidencia en el gimnasio no las convirtió en compañeras habituales, pero sí estableció un vínculo deportivo previo a este combate.

La posibilidad de enfrentarse tomó forma cuando Harrison conquistó el título gallo. Nunes, que había dejado vacante ese mismo campeonato al retirarse, expresó su intención de volver para disputarlo.

Ahora, Harrison tiene el cinturón y deberá defenderlo ante una de las peleadoras más reconocidas de la historia de la organización. La estadounidense busca una victoria que fortalezca su reinado; la brasileña pretende regresar directamente a la cima después de más de tres años fuera del octágono.

Cuándo y dónde ver Amanda Nunes vs Kayla Harrison

La pelea entre Amanda Nunes y Kayla Harrison será el combate coestelar de Polymarket UFC 334, que se celebrará este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

La función tendrá como combate principal el enfrentamiento de peso pesado entre el campeón Ciryl Gane y Josh Hokit. La cartelera contempla dos campeonatos en disputa, incluido el cinturón gallo femenino que defenderá Harrison.

Horarios de UFC 334 en Estados Unidos:

Primeras preliminares: 5:00 p. m. ET / 4:00 p. m. CT / 2:00 p. m. PT.

5:00 p. m. ET / 4:00 p. m. CT / 2:00 p. m. PT. Preliminares: 7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT / 4:00 p. m. PT.

7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT / 4:00 p. m. PT. Cartelera principal: 9:00 p. m. ET / 8:00 p. m. CT / 6:00 p. m. PT.

Dónde ver UFC 334: La función completa estará disponible en Paramount+ en Estados Unidos, desde las primeras preliminares hasta la cartelera principal. Las primeras preliminares también podrán seguirse a través de UFC Fight Pass.

La transmisión estará incluida en la suscripción de Paramount+, sin un pago adicional por evento (PPV). Será necesario contar con una suscripción activa.

Amanda Nunes y Kayla Harrison se enfrentarán por el campeonato gallo femenino en una de las peleas centrales de la noche. El resultado puede marcar el futuro de la división y definir si la brasileña consigue recuperar el lugar que dejó al retirarse en 2023.

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