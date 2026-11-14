Pacheco expone dos cinturones en una eliminatoria AMB

El campeón regional llega invicto, con 26 victorias y 19 nocauts. Fulghum, con 15 triunfos, una derrota y un empate

Pacheco, campeón Internacional de la OMB y Plata del CMB | Frederic J. BROWN / AFP

Diego Pacheco tendrá este sábado una pelea que puede modificar su posición entre los principales aspirantes al campeonato mundial de peso supermediano. El boxeador de Los Ángeles enfrentará a Darius Fulghum en el Tennis Stadium del Dignity Health Sports Park de Carson, California, con sus títulos Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

El combate tiene un incentivo adicional: la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) lo incluyó como una eliminatoria final de las 168 libras. Esto coloca a los dos contendientes ante una oportunidad de avanzar en la clasificación de ese organismo, aunque el resultado no significa por sí solo que el ganador obtenga una fecha o un contrato para disputar el campeonato mundial.

Pacheco llega invicto, con 26 victorias y 19 nocauts. Fulghum, con 15 triunfos, una derrota y un empate, busca aprovechar la pelea más importante de su carrera para arrebatarle los cinturones y mejorar su posición en la división. En Carson estará en juego quién consigue el argumento deportivo más fuerte para acercarse a una oportunidad mundialista.

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Qué títulos están en juego en Pacheco vs. Fulghum

Diego Pacheco expondrá dos cinturones regionales: el Internacional de la OMB y el Plata del CMB. No se trata de los campeonatos mundiales absolutos de las 168 libras, por lo que el combate no debe presentarse como una pelea por el título mundial de peso supermediano.

La otra distinción es la eliminatoria final de la AMB. El organismo incluyó oficialmente el enfrentamiento en su calendario como una pelea clasificatoria de esa categoría. Su resultado tendrá consecuencias en la ruta de ambos boxeadores dentro de la asociación, aunque no equivale a una designación automática como retador obligatorio ni garantiza que la siguiente pelea sea por el campeonato.

Los tres elementos deben entenderse por separado:

Título Internacional de la OMB: cinturón regional que Pacheco defenderá ante Fulghum.

cinturón regional que Pacheco defenderá ante Fulghum. Título Plata del CMB: otro de los cinturones que estarán en juego en Carson.

otro de los cinturones que estarán en juego en Carson. Eliminatoria final de la AMB: combate oficial que permitirá al vencedor avanzar en la ruta clasificatoria de ese organismo.

La diferencia es relevante porque Pacheco ya aparece bien colocado en los rankings de las principales organizaciones. Cuando Matchroom anunció el combate, lo situaba en el segundo puesto de la OMB, tercero del CMB y sexto de la AMB. Fulghum aparecía en el quinto lugar de la clasificación de la OMB.

Esas posiciones corresponden al momento del anuncio y pueden cambiar con las actualizaciones de cada organismo. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos fortalecer su candidatura, pero el siguiente paso dependerá de las clasificaciones y de las decisiones de las asociaciones.

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Pacheco busca dar el siguiente paso después de su invicto

Pacheco llegará con un récord de 26 victorias y ninguna derrota, 19 de ellas por nocaut. A sus 25 años, el peleador nacido en Los Ángeles ha construido su carrera en la división supermediana y se ha convertido en uno de los nombres que buscan entrar en la conversación por los principales campeonatos.

Su presentación más reciente fue el 18 de julio de 2026, también en el Dignity Health Sports Park. Aquella noche derrotó por nocaut técnico a Immanuwel Aleem en el undécimo asalto y conservó los títulos Internacional de la OMB y Plata del CMB que volverá a poner en juego ante Fulghum.

La victoria fue su primera bajo la dirección del entrenador Buddy McGirt, excampeón mundial y miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional. El cambio en su esquina forma parte de la preparación de Pacheco para enfrentar a rivales de mayor exigencia en una categoría competitiva.

El californiano ya consiguió triunfos importantes en Carson, incluidos los obtenidos ante Maciej Sulecki e Immanuwel Aleem. Esta vez, además de mantener su invicto y sus cinturones, necesita superar a un contendiente que también está clasificado y que llega con aspiraciones de ocupar su lugar.

Darius Fulghum busca cambiar el orden de la división

Darius Fulghum llegará con un registro de 15 victorias, una derrota y un empate, con 13 triunfos por nocaut. Su última pelea fue en mayo de 2026, cuando venció por nocaut técnico a Yoanki Urrutia en el tercer asalto y consiguió su decimoquinta victoria profesional.

Nacido en El Paso, Texas, y establecido en Houston, Fulghum ha desarrollado su carrera en la división supermediana. Antes de convertirse en profesional destacó en el circuito amateur: ganó los Guantes de Oro Nacionales de Estados Unidos en 2018 y participó en las pruebas olímpicas estadounidenses de 2020.

El combate ante Pacheco representa un salto importante en el nivel de oposición. No solo enfrentará a un rival invicto: tendrá enfrente a un boxeador mejor situado en los rankings y con dos cinturones regionales que puede arrebatarle.

Fulghum tendrá que encontrar la manera de reducir la ventaja de alcance de Pacheco y evitar que el californiano controle la distancia con el jab. Su movilidad y capacidad para trabajar con combinaciones pueden ser importantes si consigue acercarse sin quedar expuesto a los contragolpes.

La oportunidad también tiene un valor profesional. Fulghum ha señalado que el ganador estará más cerca de una pelea por un campeonato mundial. Para él, vencer a Pacheco significaría dejar de ser un aspirante en ascenso para convertirse en uno de los nombres que deben ser considerados en las 168 libras.

Carson recibe otra pelea importante de Pacheco

El Tennis Stadium del Dignity Health Sports Park, en Carson, será nuevamente el escenario de una presentación de Diego Pacheco. El recinto ya recibió su victoria ante Maciej Sulecki en agosto de 2024 y el triunfo sobre Immanuwel Aleem en julio de 2026.

El combate forma parte de The Fight, la serie mensual de boxeo impulsada por TNT Sports y DAZN, con Matchroom Boxing y Golden Boy Promotions involucrados en la función. La cartelera tendrá otro campeonato mundial en disputa en el combate coestelar.

Anthony Olascuaga defenderá su título mosca de la OMB ante el colombiano Yuberjen Martínez. El estadounidense, de 27 años, hará su primera pelea en Los Ángeles después de disputar cinco de sus últimas seis presentaciones en Japón. Martínez, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, llegará con un récord profesional de siete victorias y siete nocauts.

La función también incluye el combate de peso pesado entre David Adeleye y Alexander Flores, además del enfrentamiento entre Charlie Sheehy y Gabriel Flores Jr. Para el público del sur de California, la cartelera reunirá a varios boxeadores con vínculos con la región y una pelea por un campeonato mundial de la OMB.

Cuándo y dónde ver Diego Pacheco vs. Darius Fulghum

Diego Pacheco y Darius Fulghum se enfrentarán el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Tennis Stadium del Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. El combate estelar está programado a 12 asaltos en la división supermediana.

Datos de la función en Estados Unidos:

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Sede: Tennis Stadium del Dignity Health Sports Park, Carson, California.

Tennis Stadium del Dignity Health Sports Park, Carson, California. Inicio de las preliminares: 5:00 p. m. ET / 4:00 p. m. CT / 2:00 p. m. PT.

5:00 p. m. ET / 4:00 p. m. CT / 2:00 p. m. PT. Inicio de la cartelera principal: 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT.

8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT. Hora estimada de la pelea estelar: entre 10:30 y 11:00 p. m. ET / 9:30 y 10:00 p. m. CT / 7:30 y 8:00 p. m. PT.

entre 10:30 y 11:00 p. m. ET / 9:30 y 10:00 p. m. CT / 7:30 y 8:00 p. m. PT. Televisión en Estados Unidos: TNT y truTV.

TNT y truTV. Streaming: DAZN.

La hora de salida al ring de Pacheco y Fulghum es aproximada y dependerá de la duración de los combates anteriores. La cartelera principal estará disponible en las tres opciones anunciadas para el mercado estadounidense.

Pacheco llega con el invicto y dos cinturones regionales que defender. Fulghum tiene la oportunidad de cambiar su posición en la división con la victoria más importante de su trayectoria. La eliminatoria final de la AMB añade un objetivo concreto, pero el resultado no resolverá por anticipado el camino al campeonato mundial: el ganador todavía tendrá que cumplir los siguientes pasos establecidos por el organismo.

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