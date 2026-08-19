¿La próxima franquicia de la NFL jugará fuera de Estados Unidos? Goodell no descarta la idea

Roger Goodell anticipa la llegada de una franquicia fuera de EE. UU. mientras la NFL acelera su ambiciosa gira mundial de partidos.

La NFL está apostando fuerte por su internacionalización | Shutterstock.com

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que la liga contempla plenamente establecer una franquicia permanente fuera de Estados Unidos. La máxima autoridad del fútbol americano profesional dejó claro que la llegada de un equipo internacional ya no representa una idea lejana, sino una realidad inevitable que transformará el deporte.

Durante sus declaraciones más recientes al medio alemán RTL/ntv, el dirigente explicó que existen ciudades preparadas para albergar una franquicia competitiva a largo plazo. Aunque el proyecto requiere ajustes logísticos importantes durante la próxima década, la NFL avanza con paso firme para consolidar su presencia en nuevos territorios.

Este plan responde a una estrategia calculada que busca conectar con audiencias jóvenes en todos los rincones del planeta. Lo que comenzó como visitas esporádicas se transformó en una expansión constante que derriba fronteras culturales y comerciales.

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La visión de Roger Goodell para el futuro de la internacionalización de la NFL

Goodell aseguró que la liga analiza minuciosamente la viabilidad competitiva de instalar equipos en plazas consolidadas como Londres. El comisionado mencionó que el éxito de los eventos anuales en Europa demuestra que la afición responde con enorme entusiasmo en cada jornada.

La meta principal consiste en garantizar que los viajes y los calendarios mantengan la equidad deportiva para todas las organizaciones participantes. De acuerdo con el comisionado, la experiencia acumulada en diferentes países proporciona información valiosa para diseñar una estructura operativa eficiente.

Calendario internacional de la NFL en 2026

Para poner a prueba toda esta maquinaria logística, la temporada presenta un despliegue sin precedentes en varios continentes. Los fanáticos podrán disfrutar de una cartelera repleta de grandes encuentros disputados en escenarios emblemáticos alrededor del mundo.

San Francisco 49ers contra Los Angeles Rams en Melbourne Cricket Ground, Australia

Baltimore Ravens contra Dallas Cowboys en Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil

Indianapolis Colts contra Washington Commanders en Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Reino Unido

Philadelphia Eagles contra Jacksonville Jaguars en Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Reino Unido

Houston Texans contra Jacksonville Jaguars en Wembley Stadium de Londres, Reino Unido

Pittsburgh Steelers contra New Orleans Saints en Stade de France de París, Francia

Cincinnati Bengals contra Atlanta Falcons en Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España

New England Patriots contra Detroit Lions en FC Bayern Munich Arena de Múnich, Alemania

Minnesota Vikings contra San Francisco 49ers en Estadio Banorte de Ciudad de México, México

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El impacto del programa global

El desembarco en estas metrópolis no ocurre por casualidad, pues la iniciativa de Mercados Globales de la NFL permite a los equipos construir comunidades apasionadas e invertir a largo plazo. Esta cercanía cotidiana impulsa el desarrollo de academias juveniles, patrocinios locales y transmisiones televisivas para conquistar a millones de nuevos aficionados.

La internacionalización del fútbol americano avanza con paso firme y promete redefinir el entretenimiento deportivo global. Con estadios llenos y un interés creciente en múltiples continentes, el camino hacia una franquicia internacional luce cada día más despejado.

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