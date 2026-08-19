Inter Miami visita a Philadelphia Union con Messi y una cuenta pendiente tras la derrota en Nashville

El equipo de Lionel Messi retoma la MLS ante Philadelphia Union después de una de una goleada en contra y mucho por corregir

Inter Miami visita Philadelphia | Carly Mackler | Getty Images vía AFP

El Inter Miami visita este miércoles a Philadelphia Union en la Jornada de media semana de la MLS que presenta 15 partidos en un día.

Lionel Messi aparece como principal referente y con la necesidad de recuperar sensaciones después de su participación en la Leagues Cup en la que las Garzas quedaron eliminados y una goleada en contra en su regreso a la actividad en la MLS.

El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos afronta una nueva prueba fuera de casa, en un escenario complicado y ante un rival que ha convertido Subaru Park en uno de los campos más incómodos de la Conferencia Este.

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El encuentro representa también el una nueva oportunidad para recuperar la confianza pues en su regreso a la competencia liguera, el Inter Miami perdió por goleada ante Nashville mostrando un marcado desgaste físico producto de la Leagues Cup que definió sus cuartos de final.

La Leagues Cup dejó enseñanzas importantes para el conjunto de Florida, pero ahora el objetivo cambia: sumar puntos en la MLS y mantener vivas sus aspiraciones para la recta final de la temporada.

Inter Miami necesita recuperar su mejor versión

El principal desafío para el equipo de Messi será recuperar la solidez que necesita para competir durante los 90 minutos.

En partidos de este nivel, no basta con tener talento en ataque. El Inter Miami deberá reducir errores, manejar mejor los momentos de presión y encontrar espacios para que sus principales figuras puedan participar cerca del área.

Messi continúa siendo la pieza alrededor de la cual gira buena parte del funcionamiento ofensivo. Su capacidad para recibir entre líneas, cambiar el ritmo y encontrar pases que otros futbolistas no ven puede ser determinante ante una defensa que probablemente buscará reducirle los espacios.

Pero el argentino no puede cargar solo con toda la responsabilidad. Miami necesita que sus acompañantes interpreten correctamente cada movimiento y que el equipo sea capaz de sostener la posesión cuando Philadelphia intente llevar el partido hacia un terreno más físico.

También será importante observar la respuesta del conjunto de Mascherano después del desgaste acumulado.

El calendario no ha dado demasiado margen para recuperar piernas, y administrar los esfuerzos puede terminar siendo tan importante como la calidad individual.

Philadelphia Union quiere aprovechar la localía

Para Philadelphia, el partido representa una oportunidad de demostrar que puede competir de igual a igual contra uno de los equipos que concentra mayor atención en la MLS.

La presión sobre Messi puede ser una de sus principales armas. El Union tendrá que evitar que el argentino reciba con libertad, pero sin descuidar los movimientos del resto del ataque de Miami.

Si concentra demasiados jugadores sobre el capitán, puede dejar espacios que el conjunto visitante está acostumbrado a aprovechar.

El duelo también pondrá a prueba la capacidad del Inter Miami para defender cuando pierda el balón. Philadelphia puede intentar acelerar las transiciones y obligar a los visitantes a correr hacia su propia portería.

Para Miami, conseguir una victoria tendría un valor especial. No solamente permitiría sumar en la clasificación, sino que ayudaría a dejar atrás el golpe de la Leagues Cup y a comenzar una nueva etapa con mayor confianza.

En cambio, un tropiezo en Philadelphia volvería a poner sobre la mesa las dudas alrededor del rendimiento del equipo fuera de casa.

Con Messi como protagonista, el interés estará garantizado. Pero la verdadera historia de esta visita podría estar en algo menos espectacular: qué tan capaz es Inter Miami de competir como equipo cuando el partido deja de depender exclusivamente del talento de sus estrellas.

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