Griezmann vs. Lewandowski: el duelo de estrellas que puede cambiar la pelea en la MLS

Orlando City recibe a Chicago Fire con Antoine Griezmann y Robert Lewandowski como protagonistas de uno de los partidos más atractivos de la jornada

Griezmann vs Lewandowski | J. Aguilar | J. Alcheh | Getty Images vía AFP

La MLS tendrá este miércoles 19 de agosto un duelo de alto perfil con dos figuras de reciente llegada al fútbol de los Estados Unidos.

El duelo entre Antoine Griezmann y Robert Lewandowski, cuando Orlando City reciba a Chicago Fire en el Inter&Co Stadium. Más allá del nombre de sus figuras, el partido enfrenta a dos equipos con necesidades muy diferentes en la Conferencia Este y pone frente a frente dos maneras opuestas de interpretar el ataque.

El encuentro comenzará a las 7:30 p. m. ET, dentro de una jornada de 15 partidos de MLS que representa uno de los calendarios más cargados de la temporada regular.

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Para el público latino en Estados Unidos, será además una oportunidad de seguir de cerca a dos futbolistas que llegaron a la MLS durante el mercado de verano con la misión de convertirse en referentes inmediatos.

Griezmann y Lewandowski representan dos formas de atacar

El atractivo de este enfrentamiento está precisamente en las diferencias entre ambos delanteros. Griezmann no necesita permanecer dentro del área para ser determinante.

En Orlando City ha recibido libertad para retroceder, participar en la construcción y conectar las distintas líneas del equipo.

El francés busca especialmente aparecer por el sector derecho para generar ventajas y posteriormente atacar los espacios. Su capacidad asociativa permite que otros futbolistas encuentren zonas de remate, una característica especialmente importante para un Orlando que necesita mejorar su producción ofensiva.

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En sus primeras siete apariciones oficiales con el conjunto de Florida, Griezmann suma dos goles y una asistencia, números que no cuentan toda la historia de su influencia. Su aporte también está relacionado con la circulación del balón y la creación de oportunidades para sus compañeros.

Lewandowski, en cambio, representa un perfil mucho más reconocible para el área. El delantero polaco funciona como referencia, fija a los defensores y espera el momento adecuado para convertir. Con Chicago Fire ya acumula tres goles en partidos de MLS, incluido un doblete ante Charlotte FC.

La diferencia también se refleja en el funcionamiento colectivo. Gregg Berhalter ha encontrado en Lewandowski una pieza capaz de aprovechar transiciones rápidas y centros, mientras que Griezmann tiene una responsabilidad mayor en la elaboración de las jugadas.

Chicago llega mejor, pero Orlando necesita ganar

El contexto añade todavía más interés al partido. Chicago Fire ocupa el tercer lugar de la Conferencia Este con 32 puntos y atraviesa una racha de cinco victorias consecutivas entre competencias. Orlando, en cambio, marcha décimo con 21 unidades y necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación a los playoffs.

Por eso, el duelo no debería reducirse a una comparación individual. Griezmann necesitará encontrar espacios entre líneas y participar en la generación de juego; Lewandowski tendrá que recibir balones en condiciones favorables para explotar su capacidad de definición.

La batalla en el mediocampo puede terminar siendo decisiva. Si Orlando consigue imponer posesión y permitir que Griezmann reciba con libertad, el francés puede inclinar el partido desde la creación. Si Chicago logra acelerar las transiciones y llevar el balón rápidamente al área, Lewandowski tendrá el escenario ideal para marcar diferencias.

El resultado, entonces, puede convertirse en algo más que una victoria. Para Griezmann y Orlando representa una oportunidad de acercarse a la pelea por los playoffs; para Lewandowski y Chicago, una ocasión para confirmar que su gran momento no es casualidad.

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